Martela kampesi liikevaihdon selvään kasvuun

Martelan viime vuosi meni pahasti penkin alle, kun yhtiön liiketulos painui viime vuonna pakkaselle -6,5 miljoonaa euroa.
Kuluvan vuoden tammikuun alussa yhtiö tiedotti aloittavansa suunnitelmat toimintojensa tehostamiseksi ja uudelleenorganisomiseksi markkinatilanteen aiheuttamien haitallisten vaikutusten lieventämiseksi ja sopeuttaakseen kustannusrakennettaan vastaamaan vallitsevia olosuhteita.
Helmikuussa puolestaan yhtiö tiedotti hallinnon tehostamiseen sekä uudelleen organisoitumiseen ja kiinteiden kulujen vähentämiseen liittyvien suunnitelmien etenemisestä. Samalla yhtiö kertoi jatkavansa seuraavaksi tuotannon sekä muuttopalvelutoimintojen tehostamisen suunnittelua.
Pakkoraossa tehdyt tehostamistoimet alkavat vähitellen näkyä.
Yhtiö julkisti toisen vuosineljänneksen tulosraporttinsa keskiviikkoaamuna. Yhtiön huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi selvästi viime vuodesta, kun se nousi 21,0 miljoonasta eurosta 24,6 miljoonaan euroon.
Suomessa liikevaihto parani 13,5 prosenttia, Ruotsissa peräti 78 prosenttia ja ryhmässä muut 17,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Norjassa liikevaihto heikkeni yhdeksän prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Konsernin liiketulos kääntyi huhti-kesäkuussa niukasti positiiviseksi 0,1 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella se oli ollut negatiivinen -1,6 miljoonaa euroa.
Analyysitalo Inderes odotti 25,4 miljoonan euron liikevaihtoa ja negatiivista -0,5 miljoonan euron liikevoittoa. Siten myynti jäi hieman odotuksista, mutta liikevoitto ylitti analyysitalon odotuksen.
Martelan mukaan loppuvuoden 2024 sekä alkuvuoden 2025 aikana sen päämarkkinoiden kysyntä on vahvistunut asteittain. Kireä kilpailutilanne painaa edelleen jossain määrin katteita, mutta keskimäärin vähemmän verrattuna vuoden 2024 jälkimmäiseen vuosipuoliskoon.
Tilaukset maltillisessa kasvussa
Martelan toimitusjohtaja Ville Taipale kertoo, että vuoden 2024 loppupuolella alkanut varovaisen positiivinen kehitys jatkui edelleen kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä.
”Konsernin yhteenlasketut uudet tilaukset nousivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin kahdeksan prosenttia ja toisella vuosineljänneksellä noin neljä prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tilaukset nousivat ensimmäisellä puolivuotiskaudella kaikilla markkina-alueilla Norjaa lukuunottamatta”, Taipale kertoo.
Taipaleen mukaan Martelan tilauskanta oli kesäkuun lopussa noin 20 prosenttia korkeammalla tasolla vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.
Toisen vuosineljänneksen liiketulosta vahvisti edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna korkeampi liikevaihto sekä hallinto ja muiden kiinteiden kulujen pienentyminen suoritettujen tehostamistoimien seurauksena, Taipale toteaa.
Koko alkuvuoden liiketulos jäi kuitenkin tappiolle johtuen alempikatteisten projektien sekä tuotteiden toimitusten korkeammasta tasosta erityisesti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja jossain määrin toisen vuosineljänneksen aikana. Toimitusjohtajan mukaan tulosta rasitti myös ensimmäisellä vuosineljänneksellä käytyjen muutosneuvotteluiden aiheuttamat kustannukset konsernin eri yksiköissä.
Tulosparannus toisella vuosineljänneksellä johtui pääasiassa korkeammista myyntivolyymeistä sekä suoritettujen tehostamistoimenpiteiden säästöistä.
”Vuoden 2025 jälkipuoliskolla odotamme edelleen parannusta toimitettavien projektien ja tuotteiden keskimääräisissä katetasoissa”, Taipale uskoo.
Näkymät varovaisen positiivisia
Kuluvan vuoden aikana Martela aikoo keskittyä voimakkaasti erityisesti kannattavuuden sekä rahavirran parantamiseen.
Vuoden 2025 jälkipuoliskolle Martela odottaa edelleen kysynnän hienoista vahvistumista kasvaneen patoutuneen tarpeen sekä yleisen positiivisen talouskehityksen ansiosta. Tarvetta tilamuutoksille syntyy edelleen työn tekemisen tapojen muuttuessa. Tarpeen konkretisoituminen kasvattaa jatkossa kysyntää myös Martelan palveluille ja kalusteille.
Yleisen taloustilanteen vahvistumiseen liittyy edelleen kuitenkin merkittäviä epävarmuustekijöitä pääasiassa geo- ja kauppapoliittisen tilanteen vuoksi. Epävarmuutta liittyy lisäksi korkotason sekä inflaation kehittymisen näkymiin.
Martela arvioi koko vuoden 2025 liikevaihdon kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna ja vertailukelpoisen liikevoiton päätyvän lähelle nollatulosta.