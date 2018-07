DAX-indeksi on tärkeä mittari Euroopan taloudelle

-KAUPALLINEN YHTEISTYÖ-

DAX-indeksi on niin keskeinen osakeindeksi, että siihen kannattaa tutustua.

Osakeindeksi muodostuu joukosta indeksiin sidottuja osakkeita. Kun taloudessa menee hyvin, menee yrityksillä hyvin. Yritysten osakkeiden arvo nousee ja osakkeiden mukana osakeindeksit.

Tämän syy-seuraussuhteen takia osakeindeksit toimivat myös talouden mittareina.

Globaalissa markkinataloudessa eri maiden taloudet ovat riippuvaisia toisistaan. Toisaalta osakeindekseihin valikoituu isoja yrityksiä. Isot yritykset harjoittavat kansainvälistä kauppaa, ja globaalit yhteydet johtavat siihen, että eri maiden osakeindeksit liikkuvat osittain samaan suuntaan keskenään.

Suomi on kuitenkin reunamarkkina, joten sijoittajan tai yleisestä talouden tilasta muuten kiinnostuneen on hyvä tuntea muitakin indeksejä kuin Helsingin pörssin 25 vaihdetuinta osaketta seuraava OMXH25-indeksi. Euroopan mittakaavassa aivan keskeinen indeksi on Saksan DAX -indeksi.

DAX-indeksi

DAX-indeksi eli Deutcher Aktien IndeX koostuu Frankfurtin pörssissä kaupankäynnin kohteena olevista 30 suurimmasta ja likvidimmästä saksalaisyrityksestä. Indeksistä löytyy kaksi eri versiota. Näistä käytetympi on osingot sisältävää kokonaistuottoa mittaava ”performance index”.

Saksa on euroalueen suurin talous. Tästä Saksan keskeisestä asemasta Euroopan markkinoilla on se seuraus, että DAX-indeksi on keskeinen mittari paitsi Saksan niin myös Euroopan talouden tilasta.

Koska Saksa on maailman viidenneksi suurin talous ja kyse on vientivetoisen Saksan suurimmista yrityksistä, on DAX-indeksi myös globaalisti merkittävä mittari. On arvioitu, että jopa 75 prosenttia DAX-indeksin yritysten liikevaihdosta tulisi Saksan ulkopuolelta.

On kuitenkin hyvä huomioida, että DAX-indeksin vastine Yhdysvalloissa ei suinkaan ole SP500-indeksi vaan pikemminkin Dow Jones Industrial Average. SP500-indeksin yritykset valitaan suurten yritysten joukosta siten, että kokonaisuus edustaisi Yhdysvaltojen talouden kaikkia eri teollisuudenaloja. DAX-indeksin kohdalla ei tehdä vastaavaa aktiivista valintaa kaikkien talouden osa-alueiden sisällyttämiseksi.

Aktiivisen valinnan puutteesta huolimatta DAX-indeksi sisältää kuitenkin monia toimialoja. Toimialoista edustettuina ovat valmistava teollisuus, pankit, vakuutukset, vaatetus, lääketeollisuus, logistiikka, kemianteollisuus sekä kulutustavarat.

DAX-indeksi sisältää paljon Suomessakin tunnettuja laatubrändejä ja sellaisia yrityksiä kuin BMW, Adidas, Deutsche Bank, Lufthansa, Siemens ja Volkswagen.

DAX-indeksi sijoittajan työkaluna

DAX-indeksi tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden maantieteelliseen hajautukseen. Yhden indeksin kautta sijoittaja pääsee kiinni kertaheitolla joukkoon useilla eri toimialoilla toimivia globaaleja brändejä.

Pitkässä juoksussa DAX-indeksi on ollut myös hyvä sijoitus. Indeksin laskeminen aloitettiin 1988 lukemasta 1000 ja nyt indeksin lukema on yli 12 700. Indeksin arvo on siis kutakuinkin 13-kertaistunut.

DAX-indeksi on treidaajien suosiossa useastakin syystä. Ensinnäkin Euroopan talousmahtia seuraava indeksi antaa mahdollisuuden ottaa näkemystä Euroopan talouden kehityksestä. Toisekseen Saksan talous on vientivetoinen ja vientiyritysten tuloksentekokyky on riippuvainen valuuttakursseista. DAX-indeksi lähteekin tyypillisesti laskuun euron vahvistumisen myötä. Euron heikentyminen taas johtaa DAX-indeksin nousuun.

Treidaajien suosioon on muitakin syitä. DAX-indeksin piirteenä on muita merkittäviä indeksejä korkeampi markkinaheilunta. Markkinaheilunta lisää luontaisesti riskiä, mutta toisaalta heilunta on, ainakin periaatteessa, treidaajan mahdollisuus lisätuottoihin.

Lisäksi DAX-indeksin keskeinen asema ja treidaajien suosio johtaa tilanteeseen, jossa DAX-indeksiin liittyvää tietoa on saatavilla runsaasti niin makrotalouteen kuin tekniseen analyysiinkin liittyen.

DAX-indeksi vivutettuna sijoituskohteena

Mikäli haluat sijoittaa vivutetusti DAX-indeksiin, voit tehdä sen esimerkiksi bull ja bear -sertifikaatteja käyttämällä. Bull-sertifikaatti nousee alla olevan DAX-indeksin noustessa ja laskee sen laskiessa.

Bear-sertifikaatti nousee DAX-indeksin laskiessa ja laskee DAX-indeksin noustessa. Bear-sertifikaatti siis liikkuu vastakkaiseen suuntaan, kuin alla oleva indeksi.

Minifutuuri tai knock-out warrantti soveltuvat puolestaan hieman pidempiaikaiseen näkemyksen ottamiseen.

Mikäli johdannaiset ovat sinulle tuttuja tuotteita ja haluat käydä DAX-indeksillä kauppaa, löydät esimerkiksi Nordnetin alustalta viputuotteet markkina-välilehden alta.

Valitsemalla palveluntarjoajaksi Vontobelin ja kohde-etuudeksi DAX-indeksin pääset tarkastelemaan mitä konkreettisia mahdollisuuksia DAX-indeksi tuo tullessaan.

Huomaathan kuitenkin, että johdannaiset ja niihin liittyvät riskit tulee ymmärtää, ennen kuin niillä alkaa käydä kauppaa. Nordnetin kohdalla tämä osaaminen tulee myös todistaa. Kun ensimmäistä kertaa klikkaat johdannaisen osta-nappulaa aukeaa sinulle monivalintatesti, joka tulee läpäistä ennen kuin kaupankäynnin voi aloittaa.

