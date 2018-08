Kolme kuluttajan tapaa päästä valinnoillaan vaikuttamaan entistä voimakkaammin yritysten toimintaan

Toisilla kuluttajilla on enemmän valtaa kuin toisilla. Varallisuudella on merkitystä, mutta niin on myös käytetyillä tekniikoilla.

Kuluttajalla on valtaa enemmän kuin aikaisemmin ja se lisääntynyt valta löytyy usein älypuhelimen uumenista. Älypuhelimien ja erilaisten sovellusten suuri lukumäärä on johtanut läpinäkyvyyden lisääntymiseen. Läpinäkyvyyden lisääntyminen puolestaan antaa kuluttajalle entistä enemmän valtaa vaikutta siihen, miten yritykset toimivat.

Tässä kolme tapaa miten kuluttaja voi käyttää lisääntynyttä valtaansa.

1) Hintojen läpinäkyvyyden lisääntyminen

Isossa kuvassa älypuhelimien ja sovellusten käytännön seuraus on markkinahinnan läpinäkyvyys. Ennen yritys oli tiedollisessa etulyöntiasemassa, nyt se on pikemminkin kuluttaja. Erilaiset sovellukset mahdollistavat hintavertailun erittäin helposti tavalla, joka ei ennen olisi ollut mahdollista.

Ennen yritys tiesi kuluttajaa tarkemmin mitä palvelu todellisuudessa maksaa ja pystyi asettamaan hinnan sen mukaisesti. Enää se ei onnistu yhtä helposti, koska kuluttaja voi samalta istumalta tarkastaa mitä sama tavara maksaa toisaalla.

Ihan vaan käyttämällä hinnanvertauspalveluita saat kuluttajana enemmän valtaa. Esimerkiksi booking.com antaa kätevän portaalin vertailla eri palveluntarjoajia keskenään on kyse sitten lennoista, majoituksesta tai autosta.

Kyse ei ole pelkästään siitä, että mitä maksaa matka Tampereelle, vaan myös siitä, että kuluttaja saa hetkessä tietoonsa eri paikkojen hintatason. Silloin on oivassa asemassa tekemään korkeamman tason valintoja vaikkapa niin, että lähtee sittenkin Tallinnaan eikä Tampereelle.

2) Laadun läpinäkyvyyden lisääntyminen

Kuluttajalle hinta ei ole kaikki kaikessa. Laadulla on merkitystä ja älypuhelinten ja sovellusten aikakaudella tieto palvelun laadustakulkee entistä nopeammin.

Deloitten tutkimuksen mukaan asiakkaiden tekemiin arvioihin luotetaan yhtä paljon kuin perheen ja ystävienkin tekemiin suosituksiin.

Se tarkoittaa sitä, että voit kuluttajana vaikuttaa siihen, miten yritykset toimivat. Jos haluat kannustaa yritystä jatkamaan samalla tavoin tai kannustaa yritystä vaihtamaan toimintatapaansa, on kummassakin tapauksessa varsin toimiva ratkaisu julkisen arvion tekeminen tai kirjoittaminen. Näitä julkisia arviointeja voi tehdä esimerkiksi Yelpin ja Google Mapsin astetta yleisemmissä palveluissa tai sitten valittuun toimialaan keskittyvistä palveluista. Vaikkapa Eat.fi keskittyy ravintoloihin,

Mielenkiintoista kuluttajien tekemissä arvosteluissa on, että arvostelut voidaan pakata osaksi isompaa kokonaisuutta. Tekemäsi arvostelu voi siis päästä vaikuttamaan myös ikään kuin epäsuorasti.

Yelp tarjoaa mielenkiintoisen esimerkin tästä palveluiden integraatiosta. Yelp tarjoaa yrityksenä mahdollisuuden leipoa sovellus sisään osaksi toista sovellusta.

Esimerkkejä löytyisi enemmänkin, mutta yhtenä esiteltäköön” bar roulette” -nimisen sovelluksen idea. Sovellus arpoo kuluttajilta huippuarvosanat saaneen baarin, pitää sen salaisuutena ja tilaa Uber-taksin. Taksi vie sinut baariin ja vasta perillä sinulle selviää mihin baariin olet menossa.

3) Ostopäätösten kommunikointi

Moni kuluttaja haluaa ostopäätöksillään maailmasta paremman paikan. Reilun kaupan kahvia ei useinkaan osteta sen takia että se maistuisi paremmalta kuin “normaali” kahvi. Kyseessä on ennemminkin ääni reilumpien tuotanto-olosuhteiden puolesta.

Erilaisilla vastuullisten tuotteiden ja tuotantotapojen sertifikaateilla saadaan paitsi kuluttajalle tietoa, niin myös annetaan kuluttajalle ääni, joka lopulta ohjaa tuotantoa. Kuluttajan kannalta ongelma on, että prosessi vie aikaa.

Hyvä uutinen on se, että prosessia voi nopeuttaa liittymällä kuluttajapaneeliin. Kuluttajapaneeli toimii niin, että saat kotiisi skannerin, jolla skannaat kaikki ostamasi tuotteet. Skannattu data siirtyy Nielsenin palvelimille, josta se siirtyy yritysten käyttöön.

Skannauksesta on tietysti vaivaa, mutta toisaalta se on se tie minkä kautta ostopäätöksesi pääsevät vaikuttamaan yritysten toimintaan. On myös niin, että vaivannäkö palkitaan. Jokaisesta skannatusta viikosta saa pisteitä ja pisteillä lahjoja.

Saat lisätietoa ja voit liittyä kuluttajapaneeliin täältä.

Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.