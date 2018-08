Sijoittajat antoivat tuomionsa – reaktiot sijoitussäästötiliin ristiriitaisia

Hallitus kertoi eilen päättäneensä budjettiriihessä ottaa sijoitussäästötilit käyttöön vuodesta 2020 alkaen.

Sijoitussäästötili on tili, johon voi siirtää rahaa ja käydä tilin sisällä kauppaa pörssiosakkeilla. Tapahtumia tilin sisällä ei veroteta. Osakkeita on siis mahdollista myydä ilman välittömiä verovaikutuksia ja osingot voi sijoittaa uudelleen ilman, että niistä menee välissä veroa. Sijoittaja maksaa siis pääomatuloveroa tuotoista siinä vaiheessa, kun hän nostaa varoja pois tililtä.

Sijoitussäästötilin enimmäisrajaksi on tulossa 50 000 euroa. Sijoitussäästötilille voi siis siirtää maksimissaan 50 000 euroa, mutta tilin sisällä omistusten arvo voi kasvaa suuremmaksi, eikä raja vaikuta tähän. Todennäköisesti tilille ei voisi siirtää aiemmin ostettuja osakkeita, vaan se koskisi uusia sijoituksia, eli tilille voisi siirtää ainoastaan rahaa.

Tilin osakkeiden osingot saa sijoittaa uudelleen tilin sisällä ilman, että välissä menee veroa.

Tilillä voi sijoittaa pörssiosakkeisiin. Pörssisäätiön mukaan todennäköisesti mukaan tulevat suomalaiset ja eurooppalaiset osakkeet, mutta asia varmistuu syksyn mittaan.

Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri on ajanut sijoitussäästötiliä aktiivisesti. Luonnollisesti hän on hallituksen päätökseen tyytyväinen.

”Tämä on todella hieno ja historiallinen askel. Osakesäästötilin käyttöönotto osoittaa, että kansalaisia halutaan aidosti kannustaa säästämään ja sijoittamaan”, Lounasmeri iloitsee Pörssisäätiön tiedotteessa. Lounasmeri pitää hyvänä uutisena sitä, että osingot voi sijoittaa rahastojen tapaan uudelleen tilin sisällä ilman, että välissä menee veroa.

Sijoittajien piirissä eniten hallituksen päätöksessä on puhuttanut 50 000 euron talletuskatto, mitä ei ole esimerkiksi Ruotsin ja Norjan säästötileissä. Myöskään Valtiovarainministeriön työryhmä ei talletuskattoa suositellut.

Lounasmeren mukaan paras ratkaisu olisi ollut euromääräisten rajojen jättäminen pois.

”Rajan myötä osakesäästötilistä tulee aidosti piensijoittajien tuote, mikä on tarkoituskin. Toisaalta se ei nyt ohjaa suurempia sijoittajia läpinäkyviin suoriin osakeomistuksiin, pois sijoitustuotteista joissa omistus ei ole avointa. Sijoitusvakuutuksissa ja rahastoissa ei ole euromääräisiä rajoja, eli siltä osin osakesäästötili ei ole edelleenkään samalla viivalla niiden kanssa, vaikka parempaan suuntaan mennään.”

Mitä mieltä uudistuksesta ovat sitten yksittäiset sijoittajat? Kokosimme parhaita paloja Facebookin Sijoituskerhon sekä Twitterin kommenteista. Kommentit ryhmiteltiin uudistukseen myönteisesti suhtautuviin ja kielteisesti suhtautuviin.

Eikös nyt kumminkin ole parempi, että jotain tehtiin, sen sijaan, että koko uudistusta ei olisi tehty lainkaan? Helpompi tuota rajaa on nostaa sen sijaan, että kerralla sen korkeaksi asettaisi. Ei vaan näillä poliittisilla valtasuhteilla mahdollista.

Osakkeita tilille, etffiä ja kumuloivia rahastoja muualle. Minä otan tämän kyllä innolla vastaan. Nollasta lähtevällä palkansaajalla on tekemistä 50 000 e:ssäkin. Hyvä, että asia eteni edes tähän ja osingot saa jättää tilille…

Soveltuu monelle piensijoittajalle. Jos on enemmän omistuksia, niin kuin tottakai usealla, ei sinne kaikki mahdu, mutta ns. ilmainen 50ke kuori on monelle hyvin käyttökelpoinen jos se toteutuu kuten nyt speksattu eikä tuotteelle tehdä mitään törkyhinnoittelua. Optiona tuo ylärajan poistuminen tulevaisuudessa, mikä olisi huippua.

Eka ajatus oli että 500 k ois ollu järkevä. Mutta nyt kun on eka kuppi kahvia pohjalla niin tämähän on loistava juttu kaikille lapsilleen sijoittaville !

Nordnetillä keskimääräinen osakesalkku on luokkaa 25.000 euroa, joten keskimääräinen salkku sopii tähän ratkaisuun hyvin. Vaalit ensi vuonna, tämä on varmaan sellainen koko luokka, joka ei liikaa pienennä valtion lyhenajan verotuottoja.

Palveluntarjoajat tulevat todnäk myös hinnoittelemaan sijoitustilin suolaisesti niin, että suuri osa oletetuista veroeduista katoaa palveluntarjoajan taskuun. Mutta veroetu edellä sitä kuitenkin tullaan myymään.

Veikkaan, että tuohon tulee vuosien saatossa niin paljon lisäehtoja, ettei tuon kautta sijoittaminen kannata kenellekään oli sitten sijoitettavaa paljon tai vähän. Vrt PS-tili.

Onneksi koulutetulle keskiluokalle on kysyntää muuallakin. Kannattaa miettiä tarkkaan jäädäkö Suomeen vai lähteäkö muualle. Verotuksella ja kateudella saadaan häädettyä vielä paljon fiksuja kansalaisia.

Tämä ratkaisu on kyseenalainen myös tasa-arvon näkökulmasta. Piensijoittajille tarjotaan siirtyvää verotusta osakesäästötilillä. Suurilla sijoittajilla kuten rahastot, liitot, yleishyödylliset yhteisöt, eläkelaitoksesta ja listaamattomat yhtiön kautta sijoittavat saavat osinkonsa verovapaasti. Tavalliset yli 50 keur sijoittajat maksavat veroja vuosittain maksimaalisesti. Tässä ei ole mitään tolkkua vaan pelkkä poliitikkojen lehmänkauppa.

Jokseenkin varmaa on, että pankit ja varainhoitofirmat perii uudesta osakesäästötilistä sijoittajalta palvelumaksua. Palvelutarjoaja joutuu rakentamaan osakesäästötilien järjestelmän, muokkaamaan liittymiä ainakin verotukseen ja tarjoamaan asiakkaalle salkkuraportointia osakesäästötilin sijoituksista ja erikseen muista salkuista.

Sijoitusäästötilin ajatus oli palvella piensijoittajia ja kannustaa pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Lähtökohtaisesti 50 000 € raja on niin pieni, että kuka tahansa pitkäaikaisesti säästävä ja sijoittava henkilö tykittää yli tuon rajan kymmenessä vuodessa. Jo olemassa olevaa sijoitussalkkua ei voi siirtää tämän piiriin ilman veroseuraamuksia, joka on myös suuri minus. Itselläni sijoitussäästötili kelpaa vain tulevan pelisalkun kodiksi, että kauppaa saa käydä niin paljon kuin huvittaa. Sijoitussäästötilin rajat paukkuisivat itselläni normaalissa sijoitustahdilla n. 5.5-6 vuodessa. Tähän päälle sitten poliittiset riskit, niin ei kiitos. Edes lapsille säästämiseen tämä ei kelpaa, koska miksi et yksinkertaisesti käyttäisi indeksirahastoa (kasvuosuus), joka toimii täsmälleen samalla tavalla ilman poliittista riskiä? Positiivista päätöksessä oli se, että siitä ei muodostunut uutta Sotea. Vatuloitu olisi voitu pidempäänkin.