Hallitus päätti sijoitussäästötilistä – tulossa 50 000 euron katto

Ylen mukaan aamun budjettineuvottelutietojen perusteella sijoitussäästötilille olisi tulossa katto.

Tämä katto olisi siis enimmäissumma, jota verovapaus koskisi.

Siniset ovat kannattaneet neuvotteluissa matalampaa rajaa ja kokoomus korkeampaa. Sijoitussäästötilin enimmäisrajaksi on todennäköisesti tulossa 50 000 euroa.

Sijoitussäästötili on tili, johon voi siirtää rahaa ja käydä tilin sisällä kauppaa pörssiosakkeilla. Tapahtumia tilin sisällä ei veroteta. Osakkeita on siis mahdollista myydä ilman välittömiä verovaikutuksia ja osingot voi sijoittaa uudelleen ilman, että niistä menee välissä veroa.

Osakesäästötilit ovat pohjoismainen tapa säästää. Tilit ovat jo käytössä Ruotsissa ja Norjassa ja Tanskassakin asiaa valmistellaan. Osakesäästötilit ovat käytössä muuallakin päin maailmaa, kuten Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Virossa.

Valtiovarainministeriö esitti keväällä eri sijoitusmuotojen verotukseen yhtenäisiä periaatteita.

Työryhmä arvioi eri sijoitusmuotojen verotusta toimivuuden, ajantasaisuuden, kannustavuuden ja neutraalisuuden näkökulmista. Työryhmä tunnisti periaatteita, joilla voidaan lähentää erilaisten sijoitustuotteiden tuloverokohtelua toisiinsa nähden, ja antoi suosituksia tulevaa lainvalmistelua varten.

Työryhmä tarkasteli välillisiä sijoittamisen muotoja, eli sijoitusrahastoja, säästö- ja sijoitusvakuutuksia, kapitalisaatiosopimuksia, kertamaksullisia eläkkeitä, kommandiittiyhtiömuotoisia pääomarahastoja sekä mahdollista sijoitussäästötiliä. Sijoitustuotteet ovat kaikki erilaisia, ja niitä myös säännellään yksityisoikeudellisesti eri tavoin.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo on kannattanut sijoitussäästötilin käyttöönottoa. Hänen mukaansa sijoitussäästötilistä on hyviä kokemuksia Norjasta ja Ruotsista, jossa tilejä on avattu yli kaksi miljoonaa kappaletta. Myös Suomessa yli 800 000 yksityishenkilöä omistaa pörssiosakkeita.

Näin päätöstä on kommentoitu Twitterissä.

#budjettiriihi’ssä ongelmia #sijoitussäästötili’ kanssa. Kokoomus haluaa omistusten katoksi 100k€ ja siniset 50k€.

Miksi moinen katto? Kuka hyötyy maksimiarvon asettamisesta? #sijoittaminen — Juuso Jokinen (@keisarijokinen) 29. elokuuta 2018





#sijoitussäästötili’in euromääräinen enimmäisraja, todennäköisesti 50.000e.. Eli uudehko Skoda Superb (2,0), siinä menee vaurastumisen raja. Kaikki siitä ylöspäin on härmässä tuomittavaa ja estettävä. #sijoitustili #huutonaurua https://t.co/3o3MzW8lay — Esa Hakarauta (@EsaHakarauta) 29. elokuuta 2018





Jos olisin @PetteriOrpo, niin minua hävettäisi todenteolla😖🙊🙈😢 Sijoitussäästötili tuollaisilla ehdoilla on pohjanoteeraus! https://t.co/Cs67EmDYHs — Johanna Vendelin (@JohannaVendelin) 29. elokuuta 2018





No onhan tuo katto ihan täysi sketsi. Tehdään laskelma:

Aloitat kaksikymppisenä säästämään 50e/kk, niin olet ylittänyt 65-vuotiaana Sinisten vaatiman katon lähes nelinkertaisesti. (Oletustuotto 7%)#rikkaidenleikkikalu #sijoitussäästötili https://t.co/bvPkC7K3uu — Esa Kallio (@KallioEsa) 28. elokuuta 2018





Päivitämme tietoja sijoitussäästötiliin liittyvistä hallituksen päätöksistä tähän artikkeliin.