Kansanedustaja: Vuosittain 100 miljoonan euron tulonsiirto kuluttajilta apteekkareille

Apteekkimarkkinat ovat jatkossakin laillinen kartelli, jossa kaikilla on sama hinta ja alalle tulo on estetty, toteaa kansanedustaja Antero Vartia eduskunnassa pitämässään puheessa.

Eduskunta kävi keskiviikkona lähetekeskustelun hallituksen esityksestä lääkelain muuttamiseksi. Hallitus haluaa laajentaa lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean mahdollisuuksia uusien apteekkien perustamiseen siten, että apteekkien määrää voitaisiin selvästi lisätä.

Jatkossa apteekin perustamiseen vaikuttaisi nykyistä laajemmin apteekkipalveluiden tarve lääkkeiden saatavuuden turvaamisen lisäksi. Lisäksi Fimea voisi päättää apteekin perustamisesta sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikön yhteyteen. Lakimuutoksen on myös muun muassa tarkoitus nopeuttaa apteekkien omistajanvaihdoksia.

Lain olisi tarkoitus tulla voimaan jo 1. lokakuuta tänä vuonna.

Vihreiden kansanedustajan, Antero Vartian mielestä hallituksen esitys lääkelaista on vastaus siihen julkiseen paineeseen, jossa apteekkimarkkinoita on vaadittu korjattaviksi. Näillä muutoksilla ei ongelmaa kuitenkaan Vartian mielestä korjata, Vartia toteaa 5.9. eduskunnassa pitämässään puheessa

Vartian mukaan apteekkiliiketoiminnassa alalletulon esteet ovat johtaneet alueellisiin monopoleihin, jollaista ei hyväksyttäisi millään muulla toimialalla, sillä se ei ole kuluttajien edun mukainen. Jostain syystä elinkeinoelämän perusperiaatteet eivät päde apteekkimarkkinoihin.

”Yksinkertaisuudessaan meillä on tällä hetkellä järjestelmä, jossa viranomainen päättää, kuinka monta apteekkia saa olla olemassa, missä ne sijaitsevat ja ketkä saavat luvan toimia apteekkareina. Tämä ei ole muuttumassa. Lisäksi laki estää apteekkia myymästä lääkkeitään halvemmalla, vaikka apteekki niin haluaisi tehdä. Oli ilo kuulla, että tähän on mahdollisesti tulossa itsehoitolääkkeiden osalta muutos. Toivottavasti se koskee tulevaisuudessa myös reseptilääkkeitä”, Vartia toteaa.

Vihreiden kansanedustajan mielestä apteekkimarkkinoilla tulee tehdä neljä muutosta, jotka ovat hyvin yksinkertaisia.

”Jokaisen, joka täyttää alalle asetetut kriteerit ja haluaa perustaa apteekin, tulee saada perustaa apteekki. Apteekin tulee voida omistaa muukin kuin proviisori, apteekkiketjut on sallittava ja lääkkeiden kiinteä hinta on muutettava kattohinnaksi. Nämä muutokset ovat toteutettavissa niin, että ne eivät vaaranna lääke- tai lääkitysturvallisuutta, mutta palvelu ja saatavuus paranevat samalla, kun hinnat mahdollisesti laskevat.”

Apteekkien monopoliasema on johtanut siihen, että veronmaksajien varoilla tuetaan apteekkialan ylisuurta kannattavuutta, Vartia väittää.

”Suomessa lääkkeiden tukkuhinta on Pohjoismaiden alhaisin. Samalla lääkkeiden vähittäismyyntihinnat ovat Pohjoismaiden korkeimmat. Se kertoo siitä, että apteekkien marginaali on tarpeettoman suuri. Usean arvion mukaan teemme vuosittain noin 100 miljoonan tulonsiirron kuluttajilta ja veronmaksajilta noin kuudellesadalle apteekkarille. Tästä apteekkarit ovat onnistuneet pitämään kiinni, vaikka lääkkeiden nettikauppakin on sallittua, mutta se on sallittua ainoastaan niille, joilla on kivijalassa apteekki.”

Miten on mahdollista, että lääkkeitä saa myydä postitse kaikille suomalaisille, mutta alalle ei päästetä uusia toimijoita, jos he eivät avaa liikettä joillekin paikkakunnille, Vartia kysyy. Lisäksi siihen kivijalkaliikkeen perustamiseen on viranomaisilta vaikea saada lupaa.

Apteekkimarkkinoiden vapauttamisen on pelätty johtavan erisuuruisiin hintoihin eri alueilla.

Jos nykyinen kiinteä hinta muutetaan kattohinnaksi, eivät hinnat nouse, mutta ne saattavat jossain laskea, kansanedustaja uskoo. Hän ei myöskään näe alueiden välisiä hintaeroja ongelmana.

”Onko se tasa-arvoa, että estetään jollain tietyllä alueella ihmisiä ostamasta lääkkeitään halvemmalla? Tästä kärsivät erityisesti vähävaraiset ja paljon lääkkeitä käyttävät ihmiset. Ei ole millään tavalla muilta pois, jos esimerkiksi oululaiset saisivat jatkossa lääkkeensä halvemmalla. Tai jos on, niin voisimme yhtä hyvin kysyä, onko kohtuullista, että muualla maassa asutaan halvemmalla kuin Oulussa. ”

Vartia vertaa lääkkeiden hintoja asuntojen vuokriin.

”Tulisiko meidän tasa-arvon nimissä nostaa vuokria kaikkialla maan korkeimman vuokran tasolle tai säännellä ruoan, sähkön, veden tai lämmön hinta kaikkialla samalle tasolle? Nämä ovat ihmisille kuitenkin aivan yhtä tärkeitä asioita kuin lääkkeetkin.”

Vartia julkaisi puheensa kokonaisuudessaan Uuden Suomen Puheenvuoro-osiossa.