Ekonomisti: Tilisäästäminen on varma tie tappioihin inflaation jälkeen

Varman päälle pelaavan säästäjän tuottonäkymät ovat ankeat. Lähitapiolan pääekonomistilla on neljä peukalosääntöä parempiin tuotto-odotuksiin.

Suomalaisten kotitalouksien talletuskanta on kasvanut vuosi vuodelta. Suomen Pankin tuoreimpien tilastojen mukaan kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli heinäkuun lopussa lähes 87 miljardia euroa.

Tämän valtavalta vaikuttavan potin keskikorko oli vaivaiset 0,12 prosenttia. Olipa kyseessä sitten käyttelytili, säästötili tai määräaikaistalletus, on tuotto vaatimaton. Eri pankkien määräaikaistalletustenkin korkojen vertailu osoittaa, että esimerkiksi 24 kuukauden määräaikaistalletusten korot vaihtelevat suurimmassa osassa pankeista 0,0 – 0,35 prosentin välillä. Käyttelytileiltä ei käytännössä missään makseta tällä hetkellä korkoa.

LähiTapiolan pääekonomisti Jari Järvinen kuitenkin muistuttaa, että turvahakuinen tilisäästäjä ei valitettavasti voi odottaa kasvattavansa pääomiaan. Päinvastoin tilisäästäjän säästöt hupenevat, kun yleinen hintojen nousu eli inflaatio nakertaa säästöjä. Vaikka inflaatio edelleenkin on alle pari prosenttia, syö se silti tuottamattomalla tilillä makaavien rahojen ostovoimaa.

LähiTapiola Varainhoidon sijoituswebinaarissa 11. syyskuuta Järvinen kertoi, millaisia tuotto-odotuksia erilaisille sijoitusvaihtoehdoille on luvassa pitkällä aikavälillä. Tilisäästäminen on varma tie tappioon inflaation jälkeen. Pientä riskiä on otettava, jos säästäjä haluaa edes säilyttää säästöjensä ostovoiman.

”Hyvin hajautetulta korkosalkulta voi odottaa noin kahden prosentin tuottoa 3-5 vuoden aikajänteellä. Se takaa ostovoiman pääomalle. Jos haluaa omaisuuden reaaliarvolle kasvua eli inflaation päälle vähintään prosentin tuottoa, pitää olla noin 20 prosenttia osakkeissa ja sekin hyvin hajautettuna maailmanlaajuisesti ja 80 prosenttia koroissa”, Järvinen sanoo.

Kaksi prosenttia yli inflaation tuottoa haluavan salkussa on oltava puolet koroissa ja puolet osakkeissa. Henkilö, joka tavoittelee kolme neljä prosenttia yli inflaation tuottoa painottaa salkussaan osakkeita. Osakkeiden paino pitää olla jo 80 prosenttia, mutta sekin hyvin hajautetusti maailmanlaajuisesti. Järvinen korostaa, että ohjeet ovat peukalosääntöjä, jotka ovat toimineet kohtalaisen hyvin markkinoilla 20 viime vuoden aikana.

Mitä enemmän sijoittaja haluaa saada pääomiansa kasvatettua, sitä enemmän hänen on lisättävä riskisempiä sijoituskohteita salkussaan. Pääekonomistin mukaan 80 prosenttia osakkeisiin ja 20 prosenttia korkoihin sijoitettuna tuotto-odotus voi olla 5-6 prosenttia. Tällainen salkku sisältää jo huomattavan määrän riskiä eli sijoittajan on kestettävä jopa 30 prosentin arvonvaihteluita salkussaan.

”Epävarmuus on se riski, josta sijoittaja saa korvauksen pitkällä aikavälillä”, Järvinen muistuttaa.

Ekonomistin peukalosäännöt tuotto-odotuksiin ja riskiin