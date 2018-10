Handelsbanken: Cargotec on alennushinnoissa verrattuna kilpailijaan

Cargotec on menettänyt lyhyessä ajassa markkina-arvostaan leijonan osan. Onko osake nyt ostohinnoissa?

Lastinkäsittelylaitteiden valmistaja Cargotec petti analyytikoiden odotukset kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä.

Liikevaihto aleni huhti-kesäkuussa kaksi prosenttia vertailukaudesta ja oli 816 miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja laski 20 prosenttia toisella vuosineljänneksellä ja oli 56,3 miljoonaa euroa eli 6,9 prosenttia liikevaihdosta. Tulos oli pettymys, sillä se jäi reippaasti analyytikoiden 69,6 miljoonan euron konsensusennusteesta.

Kalmarin liikevoitto laski vertailukautta epäsuotuisamman liiketoimintajakauman vuoksi, ja erityisesti Yhdysvaltain dollarin heikentyminen suhteessa euroon heikensi Hiabin kannattavuutta.

Handelsbanken uskoo Kalmarin heikon myyntivalikoiman olleen pääsyynä negatiivisemmalle tuloskehitykselle.

”Tilaukset olivat vahvat. Ei ole ensimmäinen kerta, kun myynnillä on suuri vaikutus kvartaalin kannattavuuteen. Konsensus odottaa prosentin korkeampaa liikevoittoa kuin viime vuonna. Johto ohjeistaa korkeampaa liikevoittoa, mikä tarkoittaa luultavasti enemmän kuin prosenttia”, pankki toteaa aamukatsauksessaan.

Handelsbanken laski MacGregorin ennusteita, sillä laivarakennusaktiviteetti ei ole kasvanut odotetulla tavalla. Pankki uskoo edelleen, että Kalmar on matkalla vahvempaan kannattavuuteen. Hiabilla on puolestaan valtavia mahdollisuuksia palvelupuolella.

Myös Cargotecin johto saa kiitosta Handelsbankenilta.

”Pidämme siitä, mitä yhtiön johto nyt tekee tukeakseen varaosavolyymeja. Mielestämme on järkevää kopioida malli, prosessit ja tietotaito, sillä se auttaa suojelemaan korkeita marginaaleja, kun laitevolyymit laskevat.”

Cargotecin osakekurssi on painunut viime kesän alun yli 55 eurosta nykyiseen noin 37 euron kurssiin. Yhtiön markkina-arvosta on siis hieman yli neljässä kuukaudessa sulanut melkein kolmannes. Osakkeen arvostustaso on Handelsbankenin mukaan nyt houkutteleva.

”Cargotec on hinnoiteltu EV/EBIT –arvostuksilla tämän ja ensi vuoden ennusteilla 20-30 prosenttia toimialaansa edullisemmaksi. Alennushinta verrattuna Konecranesiin on vielä suurempi. Väitämme, että nykyinen arvostus heijastelee yhtiön korkean volatiliteetin historiaa, eikä korkeaa laatua ja hyviä näkymiä, edes nykyisessä ympäristössä.”

Handelsbanken pitää Cargotecin ostosuosituksen, mutta laski tavoitehintaa kuvaamaan paremmin ennusteitaan. Tavoitehinta laski 51 eurosta 48 euroon. Nousupotentiaalia osakkeessa olisi siis pankin tavoitehinnalla yli 28 prosenttia.

Thomson Reutersin tietokannan mukaan Cargotec saa peräti neljältä analyytikolta nyt ostosuosituksen. Kaksi antaa lisää-suosituksen, kolme antaa pidä-suosituksen, yksi suosittaa vähentämään ja yksi suosittaa myymään osakkeet.