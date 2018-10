Pankki nosti Fortumin suosituksen tasolle osta.

Energiayhtiön vertailukelpoinen liikevoitto jäi selvästi alle analyytikoiden odotusten. Analyytikoiden konsensusennuste kolmannen kvartaalin tulokselle oli 115 miljoonaa euroa, mutta toteuma jäi 96 miljoonaan. Fortumin osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa. Vuosi sitten tulos oli 0,07 euroa, ja analyytikot odottivat 0,08 euroa.

Liikevaihto kasvoi viime vuoden 919 miljoonasta 971 miljoonaan euroon.

Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark syyttää odotettua heikommasta tuloskehityksestä Suomen sääoloja. Yhtiön vesivoiman tuotantomäärät jäivät historiallisen alaisiksi.

Mintos tarjoaa keskimäärin 12 prosentin tuoton - sijoita vertaislainoihin Uusi sijoittaja saa 1 prosentin ylimääräisen koron sijoituksilleen 3 kuukauden ajaksi. Avaa Mintos-tili

Fortumin defensiivinen profiili ja korkea, kuuden prosentin osinkotuotto tekevät yhtiöstä silti houkuttelevan osakkeen nykyisessä markkinaympäristössä, arvioi Handelsbanken aamukatsauksessaan.

Lisäksi 47 prosentin osuus Uniperissa alkaa tukea yhtiön tuottoja kuluvan vuoden neljännestä vuosineljänneksestä eteenpäin. Handelsbanken odottaa 38 prosentin nousua osakekohtaisille tuotoille vuonna 2019.

”Nostimme osakekohtaisten tuottojen ennusteita 2018-20 vastaamaan yhtiön vahvaan vireeseen Venäjän-toiminnoissa”, pankki toteaa.

Vaikka Fortumin kolmannen vuosineljänneksen tuotot olivat odotettua heikommat, löytyy syy tähän Handelsbankenin mukaan historiallisen matalista vesivoimavolyymeista.

”Se on nyt historiaa, ja kun vesialtaat ovat täyttyneet, odotamme selkeää parannusta Q4:lle. Korostamme myös, että Q3:n tuotot Venäjältä ylittivät selvästi odotukset. Heikot tuotot Q3:lla voivat luoda painetta koko vuoden ennusteisiin, mutta me emme odota merkittäviä muutoksia ensi vuoden estimaatteihin.”

Kaksi kausiluonteisesti heikkoa kvartaalia on nyt takana ja pääomamarkkinapäivä edessä 13. marraskuuta, joten pankki odottaa vahvaa yliperformanssia Fortumilta vuoden lopulla.

Handelsbankenin tavoitehinta Fortumin osakkeelle on nyt osta aiemman lisää-suosituksen sijaan. Osakkeen tavoitehinta on 23 euroa, mikä on selvästi yli nykyisen kurssinoteerauksen.

Thomson Reutersin tietokannan mukaan Fortumia seuraavista 24 analyytikosta neljä antaa yhtiön osakkeelle tällä hetkellä ostosuosituksen. Kolmen kuukauden aikana suosituksissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Analyytikoiden Fortum-suositusten muutos