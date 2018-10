Analyytikko: Osakemarkkinoiden horjahtelu ei ole vielä ohi

Kaikkia ilmoja ei ole vielä puhallettu pois osakemarkkinoilta, varoittaa Morgan Stanleyn analyytikko.

Osakemarkkinat ovat kokeneet kovia viime aikoina. Kaikki maailman pääindeksit ovat laskeneet rajusti. Viimeisen kuukauden aikana Yhdysvaltojen S&P 500 -indeksi on romahtanut 8,8 prosenttia ja teknologiapörssi Nasdaq vieläkin enemmän, 10,9 prosenttia.

Kylmä syyspuhuri ei ole ravistellut pelkästään Yhdysvaltoja. Japanin Nikkei 225 on laskenut 12,2 prosenttia. Saksan DAX-indeksi on laskenut kuukaudessa sekin 8,5 prosenttia ja Helsingin pörssin markkina-arvosta on sulanut kuukaudessa 10,2 prosenttia. Kehittyvissä talouksissa esimerkiksi Kiinan Shanghain pörssi on laskenut 7,9 prosenttia. Kehittyvissä talouksissa myös valuutat ovat saaneet iskuja.

Sijoittajien tuskaan ei ole tulossa helpotusta, mikäli on uskominen jättipankki Morgan Stanleyn osakestrategia Michael Wilsonia.

Wilson kertoi CNBC-uutiskanavan haastattelussa viime keskiviikkona, että osakemarkkinoiden nykytilannetta voi kuvailla ”rullaavaksi karhumarkkinaksi”. Se alkoi viime helmikuussa, jolloin osakemarkkinat laskivat laajasti.

Morgan Stanley määrittelee karhumarkkinan tilanteeksi, jossa osakemarkkinat romahtavat vähintään 20 prosenttia, eivätkä toivu romahduksesta seuraavaan 12 kuukauteen.

”Palkkio riskinotosta ei ole tällä hetkellä houkutteleva”, Wilson toteaa.

Karhumarkkinoita voimistaa analyytikon mukaan maailmanlaajuinen likviditeetin haihtuminen, mikä johtuu USA:n ja muiden keskuspankkien rahapolitiikan normalisoitumisesta kriisiajan jälkeen.

Osakemarkkinoiden laaja-alainen kurssilasku on sikäli erikoista, että Yhdysvaltojen talous porskuttaa edelleen vahvassa myötätuulessa. Yleensä kurssilaskujen taustalla on jokin selkeä reaalitalouden tekijä, kuten makrotaloudessa havaitut ongelmat tai yritysten tuloskehityksen heikkeneminen.

Yhdysvaltojen talous kasvoi kutenkin heinä-syyskuussa edelleen vahvasti 3,3 prosenttia. Edellisellä kvartaalilla kasvu oli peräti 4,2 prosenttia, mikä on kovin kasvuluku lähes neljään vuoteen. Lisäksi työttömyysaste on painunut vaivaiseen 3,7 prosenttiin – alhaisimpaan lukemaan lähes 50 vuoteen.

Kaiken lisäksi amerikkalaisten kuluttajaluottamusindeksi on korkeammalla kuin kertaakaan 18 vuoteen.

Sijoittajat punnitsevat nykyistä tilannetta kuitenkin aina myös tulevaisuuteen. USA:n ja Kiinan kauppasota, Kiinan talouskasvun hidastuminen ja pelot pörssiyhtiöiden hidastuvat tuloskasvulukemat herättävät markkinoilla hermostuneisuutta.

Selkein merkki sijoittajien kasvaneesta epävarmuudesta on osakemarkkinoiden odotettua volatiliteettia mittaavan VIX-indeksin nopea kohoaminen viime päivinä. Indeksin pisteluku on kaksinkertaistunut lokakuun aikana.

Keskuspankki Fed on sijoittajien silmissä kuitenkin kenties se kaikkein keskeisin huolenaihe.

Keskuspankki on nostanut ohjauskorkoaan jo kolme kertaa tänä vuonna ja sen odotetaan nostavan korkoa vielä kerran tänä vuonna joulukuussa. Lisäksi markkinoilla odotetaan ensi vuodellekin vähintään kahta koronnostoa.

Korkeampi korko on lähtökohtaisesti myrkkyä osakemarkkinoille. Se tekee osakkeille vaihtoehtoiset korkosijoitukset houkuttelevammiksi sijoituskohteiksi ja se nostaa yritysten lainanhoitokuluja.

Lisäksi kohoava korko luo lisää paineita dollarin vahvistumiselle suhteessa muihin valuuttoihin. Dollari on vahvistunut jo kuusi prosenttia huhtikuun puolesta välistä suhteessa muiden päävaluuttojen valuuttakoriin. Vahva dollari on haaste erityisesti amerikkalaisille vientiyrityksille, joiden tuotteiden kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla heikkenee dollarin vahvistuessa.

Wilson ennustaa vaikeiden aikojen vielä jatkuvan. Hän arvelee S&P 500 -indeksin voivan laskea vielä 2500 pisteeseen, mikä tarkoittaisi kuuden prosentin laskua perjantain päätöskurssista.