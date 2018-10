Rakennusyhtiön toimitusjohtajan mukaan sijoitusasuntojen kysyntä on kääntynyt Suomessa laskuun.

YIT teki heinä-syyskuussa 979 miljoonan euron liikevaihdolla 53,8 miljoonan oikaistun liikevoiton, kun viime vuonna liikevoitto oli 66 miljoonaa. Osakekohtainen tulos tippui viime vuoden 0,21 eurosta 0,17 euroon.

Tulos oli odotettua heikompi, sillä Factsetin konsensusennuste lupaili lähes 72 miljoonana euron liikevoittoa ja 0,24 euron osakekohtaista tulosta.

YIT:n hallitus päätti kesäkuussa 2018 antaa numeerisen tulosohjeistuksen vuodelle 2018 koskien sekä konsernin pro forma -liikevaihdon että oikaistun pro forma -liikevoiton kehitystä. Ohjeistus on muuttumaton.

Konsernin pro forma -liikevaihdon vuonna 2018 arvioidaan laskevan -2% – -6% verrattuna pro forma 2017 -liikevaihtoon. Vuoden 2018 tulosohjeistus perustuu muun muassa rakenteilla olevan asuntokannan arvioituun valmistumisajankohtaan ja yhtiön vahvaan tilauskantaan. Syyskuun lopussa tilauskannasta oli myyty 62 prosenttia.

YIT on vuoden aikana allekirjoittanut useita merkittäviä, pitkäaikaisia vuokrasopimuksia, ja oikaistu liikevoittoarvio sisältää useiden toimitilakohteiden myynnin viimeisellä neljänneksellä Helsingin alueella. Viimeisen neljänneksen oikaistun pro forma -liikevoiton odotetaan olevan selvästi viime vuotta parempi.

”Asuntoluovutusten siirtymisten vuoksi noin 6,5 miljoonaa euroa liikevoittoa siirtyi kuluvalle vuosineljännekselle. Päällystys- sekä Asuminen Suomi ja CEE -segmenttien kannattavuus oli lähes 10 prosenttia. Yhtiön tilauskanta on erittäin vahva, mikä antaa hyvät näkymät loppuvuodelle ja koko ensi vuodelle”, toteaa YIT:n toimitusjohtaja Kari kauniskangas.

Oikaistu liikevoitto Asuminen Venäjä -segmentissä oli huono luovutusten siirtymisen, annettujen alennusten ja urakkahankkeiden kateheikennysten vuoksi. Yhtiö on Kauniskankaan mukaan strategiansa mukaisesti jatkanut vahvaa asuntomyyntiä sidotun pääoman vapauttamiseksi Venäjältä osin kannattavuuden kustannuksella.

Asuminen Suomi ja CEE -segmentin liikevaihto ja oikaistu liikevoitto olivat viime vuotta matalampia, vaikka asuntoja valmistui vertailukautta enemmän.

”Tämä johtuu vähäisistä valmistumisista Helsingin seudulla sekä valmistuneiden asuntojen selvästi pienemmästä keskipinta-alasta. Kuluttajakysyntä on Suomessa edelleen hyvällä tasolla, mutta sijoitusasuntojen kysyntä on kääntynyt laskuun vuoden aikana. CEE-maissa asuntojen kysyntä on jatkunut hyvänä kaikissa maissa. Asuntokohteiden luovutusten siirtymiset aiemmin arvioidusta sekä Venäjällä että Suomessa siirtävät liikevoiton tuloutumista noin 6,5 miljoonalla eurolla neljännelle vuosineljännekselle”, Kauniskangas toteaa.

YIT:n tulospettymys sai osakkeen yli neljän prosentin laskuun Helsingin pörssissä.

Inderes kommentoi rakennusyhtiön tulosta Twitterissä. Inderesin mukaan YIT:llä on haasteita päästä ohjeistuksen mukaiseen tulokseen.

#YIT tulos alle odotusten. YIT itse ennakoi ennen tulosta Q3:n olevan vertailukauden tasolla, mutta jäi siitä nyt selvästi. Raportti oli kokonaisuutena alle odotusten ja jättää loppuvuodelle ison parannusvaran, jotta yhtiö pääsisi ohjeistuksiinsa. pic.twitter.com/vUyupFq3DF — Inderes (@Inderes) 25. lokakuuta 2018

Nordean mukaan YIT:n kolmannen neljänneksen tulos jäi toki ennusteista, mutta ohjeistuksen pysyessä ennallaan ja tulosheikkouden johtuessa osittain ajoitustekijöistä, pettymys ei ole kovin merkittävä. YIT:n mukaan noin 6,5 miljoonan edestä voittoja siirtyi kolmannelta neljännekseltä vuoden viimeiselle neljännekselle ajoitustekijöiden takia.