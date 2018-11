Näitä osakkeita Buffett osti hiljattain

Warren Buffettin luotsaama Berkshire Hathaway panosti kolmannella kvartaalilla erityisesti finanssialan yhtiöihin.

Maailman parhaana sijoittajana pidetty Warren Buffett yhtiöineen oli kolmannella kvartaalilla vahvasti ostolaidalla. Buffettin kruununjalokivenä tunnettu yhtiö Berkshire Hathaway lisäsi omistuksiaan etenkin pankkisektorilla.

Berkshire Hathawayn haaviin tarttui 35 miljoonaa kappaletta JP Morgan Chasen osakkeita. Yksi yhtiön osake maksaa tällä hetkellä noin 110 dollaria, joten koko potin suuruus liikkuu neljän miljardin dollarin paikkeilla.

Asia kävi ilmi keskiviikkona SEC:n, eli Yhdysvaltain finanssivalvonnan julkistamasta tiedotteesta. Markkinat ottivat uutisen vastaan hyvin, sillä JP Morgan Chasen vahvistui noin 1,8 prosenttia tiedon tultua julki.

JP Morgan Chasen lisäksi Berkshire Hathaway osti myös muita finanssialan osakkeita. Näitä olivat Bank of America, U.S. Bancorp, Goldman Sachs ja Bank of New York Mellon. Näistä Bank of American osuus kasvoi peräti 29 prosenttia.

Omahan oraakkelina tunnetun Buffettin yhtiö on panostanut vahvasti finanssialaan. Tällä hetkellä Berkshire Hathawayn toisiksi suurin omistus on Bank of Americassa ja kolmanneksi suurin omistus Wells Fargossa.

Berkshire Hathawayn isoin omistus ei ole kuitenkaan finanssialalla, vaan teknologiateollisuudessa. Suurin omistus yhtiöllä on nykyään Applessa. Apple on Berkshire Hathawayn salkussa varsin tuore omistus, sillä ensimmäiset yhtiön osakkeet ostettiin vasta 2016. Aiemmin Berkshire Hathaway vältti teknologiayhtiöiden osakkeita, kenties osittain IBM:n epäonnistuneen sijoituksen vuoksi.

Myös Applea Berkshire Hathaway tankkasi kolmannella kvartaalilla. Applea ostettiin yli 500 000 kappaleen edestä, eli noin 115 miljoonalla dollarilla. Kokonaisuudessaan Berkshire Hathaway omistaa nyt Applea noin 57 miljardilla dollarilla.