Pitkä kuuma kesä rokotti Harviaa

Poikkeuksellisen kuuma kesä sekä epäsuotuisat valuuttavaihtelut toivat haasteita saunavalmistajalle.

Muuramelainen sauna- ja spa-tuotteita valmistava Harvia raportoi tänään tuloksensa. Aiemmin keväällä listautunut saunavalmistaja on alan markkinajohtaja Suomessa ja Ruotsissa.

Harvian oikaistu liikevoitto pysyi 2,3 miljoonassa eurossa, mikä tarkoittaa vastaavaa tasoa kuin vuotta aiemmin. Liikevoittoon vaikuttivat saunamyynnin kasvu, liikevaihdon tuotejako ja valuuttakurssit. Liikevaihto kasvoi kolmannella kvartaalilla 14 miljoonaan euroon, mikä oli myös 6,1 prosenttia vuoden takaista parempi tulos.

Yhtiön tulos myötäili hyvin pitkälle analyytikkojen odotuksia. Kello 11 aikoihin osake oli 0,37 prosentin laskussa maksaen 5,40 euroa. Maaliskuun listautumisessa osake maksoi tasan 5 euroa.

Kuuma kesä kiusasi

Yhtiön toimitusjohtaja Tapio Pajuharjun mukaan poikkeuksellisen pitkä ja kuuma kesä toi haasteita Harvialle. Liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa etenkin Suomessa, vaikka puukiuasmarkkina ei helteistä johtuen päässyt nousemaan täysin odotetulle tavanomaiselle tasolle.

Liikevaihdolla mitattuna Harvia on alan markkinajohtaja Suomessa ja Ruotsissa sekä toiseksi suurin Saksassa ja Venäjällä. Harvialle tärkeitä markkinoita on lisäksi Yhdysvalloissa, Aasiassa sekä Tyynenmeren alueella. Suomessa, Skandinaviassa ja Venäjällä myynnin kasvu oli markkinoita nopeampaa.

Harvia ei ole pörssilistauksensa aikana antanut lainkaan lyhyen aikavälin näkymiä, eikä tehnyt sitä nytkään. Yhtiön pitkäaikaisina tavoitteina on kasvaa keskimäärin noin 5 prosenttia vuodessa liikevaihdolla mitattuna sekä saada 20 prosentin oikaistu liikevoittomarginaali.

Harvia on valmistautunut hyvin alkavaan syksyn saunasesonkiin. Tavoitteena on myös jatkaa systemaattisesti strategian toteuttamista, jossa painopisteinä on keskiostoksen kasvattaminen, maantieteellinen laajentuminen sekä tuottavuuden parantaminen.

Kiukaita osinkosalkkuun?

Harvia jakaa jatkossa osinkonsa kahdesti vuodessa. Yhtiön osinkopolitiikan mukaan sen tavoitteena on maksaa säännöllisesti kasvava osinkoa, yhteensä vähintään 60 prosenttia nettotuloksesta.

Harvia jakoi lokakuussa pörssihistoriansa ensimmäisen osingon. Poikkeuksellisesti vuoden 2018 osinko tuli ainoastaan yhdessä erässä.

Osinkoa maksettiin 18 senttiä jokaista osaketta kohti. Tämä tarkoitti kokonaisuudessaan 3,4 miljoonan euron osinkoja.