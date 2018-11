Näin rikkaat neuvovat säästämään rahaa

Mietitkö koskaan miten rikkaat käyttävät rahansa? Kyllä, hekin säästävät rahaa. Näin rikkaat neuvovat säästämään.

Warren Buffett, yksi maailman rikkaimmista ihmisistä, elää tunnetusti hyvin säästeliästä elämää. Tiesitkö, että hän maksaa McDonald’sin ruoka-annokset säästökupongeilla? Dolly Parton pakastaa kaikki ylijääneet ruoka-annokset ja näyttelijä Sarah Jessica Parker pukee lapsensa käytettyihin vaatteisiin.

Ovatko nämä vain rikkaiden ja kuuluisien ihmisten omituisia tapoja? Eivät suinkaan. Miljonäärit ja miljardööritkin säästävät rahaa. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten he ovat hankkineet ja säilyttäneet vaurautensa: hallitsemalla omaisuuttaan tehokkaasti ja viisaasti.

Monet rikkaat ihmiset tulevat köyhistä oloista ja säästäväinen elämäntyyli on osa heitä. Sen sijaan, että he tuhlaisivat omaisuuttaan päättömästi, monet superrikkaat ovat hyvinkin säästeliäitä ihmisiä, kertoo Inc. Rikkaat neuvovat säästämään näissä viidessä asiassa.

1. Niukka elämäntyyli

Buffett muutti nykyiseen kotiinsa 1950-luvun lopulla. Hän osti asunnon hieman yli 30 000 dollarilla (vajaa 27 000 euroa), eikä muuttaminen tunnu kiinnostavan herraa. Business Insider kehottaa säästämään kuten Buffet:

Säästä syömällä halpa aamiainen, vaikkapa McDonald’sissa.

Aja samaa autoa niin pitkään kuin kilometrejä riittää.

Aloita edullinen harrastus, Buffetin suosikki on bridge-korttipeli.

Keskity kokemuksiin, äläkä materiaaliin ja sijoita ihmissuhteisiin aikaa ja vaivaa. Bill Gatesin, Buffettin läheisen ystävän on kuultu sanovan, että kaikilla pitäisi olla yhtä lempeä ja huomaavainen ystävä kuin Buffett on.

Meksikolainen miljardööri Carlos Slim Helú noudattaa myös niukkaa elämäntyyliä. Hän ei ole vaihtanut asuntoaan yli neljään vuosikymmeneen, vaikka tuohta hulppeaan uuteen lukaaliin löytyisi.

2. Arjen pienet säästöt

Mark Cuban kehottaa ostamaan kahden vuoden määrän hammastahnaa tai muuta taloustavaraa aina, kun näet tuotteen alennusmyynnissä. Toki, Cubanilla olisi varaa ostaa normaalihintaista hammastahnaa, mutta ostamalla isomman määrän tuotetta alennuksesta, hän säästää rahaa pitkässä juoksussa.

3. Kohtuuhintainen ajoneuvo

Älä odota näkeväsi Mark Zuckerbergiä kruisailemassa Ferrarilla. Säästäväinen Facebookin perustaja ajaa Volkswagen GTI:tä. Ajoneuvon arvo voi laskea vuosittain jopa 25 prosenttia, joten sijoita kohtuuhintaiseen autoon, joka kestää kulutusta.

4. Lennot turistiluokassa

Lentokoneen ykkösluokka voi olla hyvin houkutteleva vaihtoehto jos rahaa löytyy, mutta turistiluokka on taloudellinen tapa lentää. Ikean perustajan Ingvar Kampradin tunnettiin lentävän hyvin säästeliäästi.

Ingvarin uskomus oli, että hän ei halunnut tehdä asioita vain sen vuoksi, että kykenee tekemään jotain. Toki ykkösluokassa lentäminen on luksusta, mutta pääset määränpäähän yhtä nopeasti – ja edullisemmin – turistiluokassa.

5. Etukupongit ja tarjoukset

Kauppojen etukuponkeja ja tarjouksia kannattaa hyödyntää. Kupongit ovat Amerikassa iso hitti ja myös rikkaat hyödyntävät niitä. Näyttelijä Kristen Bell ja muut tähdet käyttävät kuponkeja, joten miksi ajatella, että niiden käyttäminen olisi pihistelyä tai noloa? Se osoittaa vain sen, että käytät rahasi viisaasti.

Taloudellinen menestys ei ole pelkän suuren palkankorotuksen tai jättimäisen sijoitusmenestyksen takana, vaan se vaatii järkeviä jokapäiväisiä päätöksiä rahankäytön suhteen.