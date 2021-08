Ministeri Saarikko Ylelle: ”Työn vastaanottamisen pitää kannattaa”

Valtiovarainministeri Anneli Saarikko peräänkuuluttaa työmarkkinoiden rakenneuudistuksia.

Työllisyystilanne kohenee Suomessa nyt nopeasti. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2021 kesäkuussa 121 000 enemmän kuin vuosi sitten. 15–64-vuotiaiden työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli kesäkuussa 75,8 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 72,8 prosenttia.

Työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta, oli kesäkuussa 7,6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,7 prosenttia.

Syyt työllisyyden parantumiseen löytyvät koronatilanteen helpottamisesta ja vuodenajasta.

”Työllisyys on kehittynyt parempaan suuntaan kesäkuussa. Taustalla vaikuttaa sekä koronarajoitusten helpottuminen, että normaali työllisyyden kausivaihtelu. Työllisyys on tyypillisesti ollut korkeimmillaan aina kesäkuussa”, toteaa Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki.

Kotamäki toivoo, että syksyn budjettiriihestä tultaisiin kuulemaan merkittävistä työllisyystoimista. Tämä tarkoittaa käytännössä työmarkkinoiden rakenneuudistuksia.

Marinin hallituksen työllisyystavoite on 75 prosentin työllisyysaste. Keskuskauppakamari on julkaissut työllisyystavoitelaskurin, jonka mukaan hallituksen tavoite on nyt 83 000 työllisen päässä.

Tällä hetkellä tavoite on jo ylittynyt, mutta se johtunee normaalista vuoden sisäisestä kausivaihtelusta. Työllisyysasteen kausivaihteluiden vaikutuksen eliminoiva trendi on edelleen selvästi alle tavoitteen.

Tuore valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Anneli Saarikko kertoo Ylen haastattelussa, että hallituksen tähän asti toteuttamat työllisyystoimet eivät riitä.

Keväällä hallitus päätti, että hallituskauden loppuun mennessä tehdään päätökset vielä 110 miljoonalla eurolla julkista taloutta vahvistavista toimista. Tuo kokonaisuus pitäisi Saarikon mielestä saada nyt liikkeelle syksyn budjettiriihessä.

Saarikon mukaan muutoksia on tehtävä esimerkiksi ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Hän ehdottaa ”euroistamiseksi” kutsumaansa muutosta, jossa jatkossa ansiosidonnaiseen etuuteen saisi oikeuden 844 euron kuukausituloilla. Tällä hetkellä oikeus ansiosidonnaiseen määräytyy tehtyjen työtuntien mukaan.

”Työttömyysturvan pitää olla sellainen, että työn vastaanottaminen kannattaa. Euroistaminen on yksi osa tätä kokonaisuutta”, Saarikko sanoo.

Ministeri haluaisi myös kiihdyttäisi työperäistä maahanmuuttoa.

Näitä rakennemuutoksia Saarikko perustelee sillä, että talouskasvu ei saa Suomessa pysähtyä työvoimapulaan. Valtiovarainministeri siis haluaa nähdä budjettiriihessä sellaisia työmarkkinoiden rakenneuudistuksia, jotka lisäävät työn tarjontaa ja siten vähentävät työvoimapulaa.