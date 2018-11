Positiivinen tulosyllätys siivitti Metsä Boardin osakkeen reippaaseen nousuun

Kartonkien ja markkinasellun hyvä hintakehitys toi metsäyhtiölle analyytikkojen odotuksia kovemman tulosparannuksen heinä-syyskuussa.

Metsäyhtiön liikevaihto nousi heinä-syyskuussa 475 miljoonaan euroon viime vuoden vajaasta 519 miljoonasta eurosta. Vertailukelpoinen liiketulos puolestaan nousi lähes 64 miljoonaan euroon viime vuoden 59 miljoonasta eurosta. Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa, kun se vertailukaudella oli 0,13 euroa.

Liiketulos ylitti konsensusennusteen, joka oli 61,4 miljoonaa euroa. Myös osakekohtainen tulos ylitti 0,13 euron konsensusennusteen.

Kannattavuutta paransivat kartonkien ja markkinasellun kohonneet keskihinnat sekä osakkuusyhtiö Metsä Fibren kasvaneet sellun tuotanto- ja toimitusmäärät.

Kartonkien toimitusmäärät jäivät kuitenkin toisen vuosineljänneksen ennätyskorkeita toimitusmääriä alhaisemmiksi.

Puukustannukset pysyivät melko vakaina edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Tulosta rasitti edelleen Husumin tehtaalle ostettu kallis tuontipuu. Puutoimitukset tehtaille sujuivat normaalisti eikä tuotantoa rajoitettu.

Metsä Board ei muuttanut tulosnäkymiään. Yhtiö odottaa edelleen vertailukelpoisen liiketuloksen vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä paranevan vuoden 2018 kolmannesta neljänneksestä.

Yhtiön toimitusjohtajan, Mika Joukion mukaan kolmannen neljänneksen kannattavuutta paransivat taivekartongin, valkoisen kraftlainerin ja markkinasellun kohonneet keskihinnat.

”Kartonkien keskihintaa nostivat onnistuneet hinnankorotukset sekä myynnin jakauman optimointi. Sellumarkkina pysyi vahvana ja sellujen kasvaneet tuotanto- ja toimitusmäärät paransivat osakkuusyhtiömme Metsä Fibren tulosta”, Joukio toteaa.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja etenkin toisella neljänneksellä kartonkitoimitukset olivat ennätyskorkealla tasolla, Joukio toteaa.

”Arvioimme alkuvuoden korkeiden toimitusmäärien kasvattaneen asiakkaiden varastoja, mikä vaikutti toimitusmääriimme vuoden kolmannella neljänneksellä. Markkinasellun toimitusmäärien muutokset johtuivat pääosin oman sellunkäytön lisääntymisestä Husumin kasvaneessa kartonkituotannossa Ruotsissa.”

Toimitusjohtajan mukaan kasvava huoli uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä sekä tuoteturvallisuuden varmistaminen etenkin ruokapakkaamisessa lisäävät ekologisten ja kevyiden ensikuitukartonkien kysyntää. Vastuullisuus ja taistelu ilmastomuutosta vastaan ovat aiempaa tärkeämpiä liiketoiminnan edellytyksiä ja kilpailutekijöitä yrityksille.

Metsä Boardin tuotannon energiatehokkuus on vuosi vuodelta parantunut.

”Fossiilisia hiilidioksidipäästöjä ja veden käyttöä on merkittävästi vähennetty. Kestävään kehitykseen perustuva toimintatapamme on saanut runsaasti ulkoista tunnustusta, josta olen erityisen ylpeä. Kiitos näistä saavutuksista kuuluu paitsi osaavalle ja sitoutuneelle henkilöstöllemme, myös asiakkaillemme, joille vastuullinen toimintapa on jo vuosia ollut yhteistyön tärkeä lähtökohta ja edellytys. Tavoitteenamme on jatkaa tätä kehitystä myös tulevaisuudessa”, Joukio toteaa.

Sijoittajat palkitsivat Metsä Boardin odotettua kovemman tuloksen yli seitsemän prosentin nousuun.