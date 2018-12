SalkunRakentajan henkilöstö toivottaa kaikille lukijoille ja Foorumin jäsenille rauhallista joulua!

Mikko Suutarinen on kuvannut Nuorgamin, Suomen pohjoisimman paikkakunnan kaamosta. Suutarisen mielestä kaamos on suorastaan terapeuttinen jakso, jolloin on lupa levätä ja miettiä asioita.

Katso henkeäsalpaavan upeat kuvat Suomen Ylä-Lapista tästä.