Handelsbanken: Fortum on hyvä sijoituskohde vuonna 2019

Handelsbanken nosti Fortumin osakkeen tavoitehintaa.

Energiayhtiön vertailukelpoinen liikevoitto jäi kolmannella vuosineljänneksellä selvästi alle analyytikoiden odotusten. Analyytikoiden konsensusennuste kolmannen kvartaalin tulokselle oli 115 miljoonaa euroa, mutta toteuma jäi 96 miljoonaan. Fortumin osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa. Vuosi sitten tulos oli 0,07 euroa, ja analyytikot odottivat 0,08 euroa.

Liikevaihto kasvoi viime vuoden 919 miljoonasta 971 miljoonaan euroon. Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark syyttää odotettua heikommasta tuloskehityksestä Suomen sääoloja. Yhtiön vesivoiman tuotantomäärät jäivät historiallisen alaisiksi.

Samalla pankki nosti myös vuosien 2019 – 2020 osakekohtaisten tuottojen ennusteita 10 ja kahdeksan prosenttia kuvastamaan paremmin pohjoismaisen sähkömarkkinan tilannetta.

”Houkuttelevan osinkotuoton ja Uniper-kauppojen tukeman vahvan osakekohtaisten tuottojen kasvun myötä uskomme Fortumin olevan hyvä omistus tänä vuonna”, Handelsbanken toteaa aamukatsauksessaan.

Handelsbanken odottaa Fortumin oikaistun liikevoiton kasvaneen neljännellä vuosineljänneksellä kahdeksan prosenttia 319 miljoonaan euroon. Sähkön hintoja tuki pankin mukaan kvartaalilla kylmä sää, mutta vesivoiman puolelta on tullut kielteisiä vaikutuksia.

Fortum on perinteisesti ollut vakaa ja hyvä osingonmaksaja. Se aikoo aiempien kommenttiensa mukaisesti pitää osingon ennallaan 1,1 eurossa. Nykyisellä 19,75 euron kurssinoteerauksella se tarkoittaisi 5,6 prosentin osinkotuottoa.

Handelsbanken odottaa pientä parannusta Fortumin sähkönhinnan suojauspositioihin vuosina 2019 – 2020 ja lisäksi pankki odottaa yhtiön ohjeistavan investointien vähenemistä tänä vuonna verrattuna viime vuoteen. Pankki ei odota mitään uusia askeleita tai kommentteja liittyen Fortumin 47 prosentin omistukseen Uniperissa.

Fortum päivitti strategiansa, osinkopolitiikkansa ja taloudelliset tavoitteensa marraskuussa. Yhtiö kertoi pitävänsä taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka pysyvät ennallaan. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet yli suhdannesyklin ovat: sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) vähintään 10 prosenttia ja vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate noin 2,5x.

Fortumin osinkopolitiikan tavoitteena on maksaa vakaa, kestävä ja aikaa myöten kasvava osinko, joka on 50 – 80 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaeriä. Tavoitteena on edelleen välttää väliaikaista osingon leikkaamista.

Thomson Reutersin tietokannan mukaan Fortumia seuraavien analyytikoiden suositukset ovat aika hajallaan.

Analyytikoiden suositukset Nykyinen 1 kk sitten Osta 5 5 Lisää 2 4 Pidä 9 8 Vähennä 3 3 Myy 3 3

Handelsbankenin suositus Fortumin osakkeelle on osta ja tavoitehintaa pankki nosti 23 eurosta 24 euroon. Fortum julkaisee neljännen vuosineljänneksen tuloksensa 1.2.