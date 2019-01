OP Varainhoidon strategi Moring: ”Kauppasota näkyy jo Yhdysvaltojen taloudessa”

Kiinan heikentyvä talous, kauppasota ja rahapolitiikka huolestuttaa markkinoita, mutta OP Varainhoidon strategi Patrik Moring uskoo edelleen osakkeiden olevan hyvä sijoitus.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping sopivat joulukuussa 90 päivän aselevosta maiden välisessä kauppasodassa. Kauppasodassa on ollut tämän jälkeen nähtävissä lientymisen merkkejä.

Kiinalaiset ovat sopimuksen jälkeen ostaneet yhdysvaltalaisia soijapapuja 5 miljoonan tonnin edestä, mutta taso on vain 20 prosenttia siitä mitä se oli vielä vuosi sitten. Presidentti Trump on kuitenkin kommentoinut sopimusneuvottelujen edenneen hyvin ja arvioi Kiinan heikentyneen taloustilanteen motivoivan kiinalaisia työskentelemään sopimuksen aikaansaamiseksi.

Kiinalainen China Daily kirjoittaa, että sekä Yhdysvalloilla, että Kiinalla on halu päästä kompromissiratkaisuun. Lehden mukaan Yhdysvaltojen osakemarkkinan lasku kertoo omaa kieltään Yhdysvaltojen talouden tilasta ja antaa painetta Yhdysvalloille saada sopimus aikaiseksi. Lehti uskoo myös lähestyvien presidentin vaalien lisäävän Trumpin motivaatiota sovun aikaansaamiseksi.

Yhdysvaltojen kauppaministeri Wilbur Ross kertoi maanantaina CNBC:lle, että pitää sopimuksen syntymistä todennäköisenä. Ross uskoo, että kaikki keskeiset ongelmakohdat voidaan ratkaista tavalla, jonka kanssa sekä Yhdysvallat että Kiina pystyisivät elämään. Vaikuttaa siis siltä, että kauppasodan loppuminen on entistä todennäköisempää mutta miten se vaikuttaa Suomeen?

Kiinan talouskasvu vaikuttaa myös Eurooppaan

OP:n strategi Patrik Moring kertoo SalkunRakentajalle Kiinan merkityksestä Euroopan taloudelle: ”Kiinan talouskasvun hidastuminen on ollut yksi merkittävimmistä syistä Euroopassa nähdylle hidastumiselle. Voimakkaasti kaupasta riippuvainen alue heijastelee nopeasti maailman suurimmassa kauppakumppanissa tapahtunutta muutosta.

Kiinan hidastumisen taustalla on rakennemuutos maailman tehtaasta kuluttajavetoiseksi yhteiskunnaksi samalla, kun edellisen 2015/2016 hidastumisen torjumiseksi tehdyistä elvytystoimista on loppunut teho.

Nyt nähtävä kasvun hidastuminen on luonnollista, mutta se on tapahtunut hieman odotettua voimakkaampana, kauppasodan vahvistaessa muutosta vielä entisestään. Hidastuminen on kuitenkin jälleen kerran johtanut Kiinan viranomaisten uusiin elvytyspäätöksiin. Toistaiseksi elvytyksen tehosta ei vielä ole todistusaineistoa.”

Kauppasota on alkanut vaikuttamaan myös Yhdysvaltoihin

Yhdysvaltojen kauppasota on Moringin mukaan kohdentunut yhä selvemmin ainoastaan Kiinaa vastaan. Kauppasodalla vaikuttaa Moringin mukaan myös Yhdysvaltojen talouteen, vaikka se on näkynyt vasta loppuvuonna: ”Kuluvan vuoden aikana kauppasota on kohdentunut yhä selvemmin ainoastaan Kiinaa vastaan. Kauppasodalla on jo nykyisellään ollut suuret vaikutukset yritysten luottamukseen ja halukkuuteen viedä investointeja eteenpäin. Suuri joukko kansainvälisillä markkinoilla toimivista yhdysvaltalaisyrityksistä on kertonut kauppasodan haittaavan toimintaa.

Vaikutus tulee osin läpi toimitusketjujen kautta, esimerkiksi komponenttien kallistumisena, ja osin yleisellä tasolla lisääntyneenä epävarmuutena. Vaikutukset ovat olleet jo aiemmin selvästi havaittavissa Yhdysvaltain ulkopuolella, mutta itse Yhdysvalloissa alkuvuodesta tehdyt veronalennukset sekä elvyttävä finanssipolitiikka ovat peittäneet kauppasodan vaikutuksia. Vaikutus onkin tullut läpi vasta loppuvuodesta, jolloin muutamat korkean profiilin tulosvaroitukset ja valmistavan teollisuuden heikentynyt luottamus ovat painaneet talous- ja tuloskasvuennusteita.”

Moring muistuttaa, että Yhdysvaltojen talous on ongelmista huolimatta edelleen vahvassa iskussa: ”Erityisesti kotitaloudet ovat erittäin hyvässä tilanteessa. Työllisyyskehitys on ollut hurjan hyvää. Työttömyysaste on ennätysmatala ja palkkakehitys on tukevaa. Lisäksi kotitalouksien velkaantuminenkin on laskenut finanssikriisistä lähtien. Tässä tilanteessa onkin perusteltua, että kotitaloudet ovat siirtyneet talouden veturiksi, mitä ne aiemmin ovat olleetkin.”

Markkinat ovat kuitenkin olleet huolissaan kasvun jatkumisesta: ”Kasvun hidastuessa monet ovat pelänneet Fedin tekevän virheen kiristäessään rahapolitiikkaansa. Kun myös Euroopassa EKP on asteittain päätynyt lopettamaan arvopaperiostonsa vuoden vaihteessa, on rahapolitiikasta tullut vastavoima kasvulle. Vaikka muutos ei missään määrin ole ollut yllätys, on kasvun hidastuminen lisännyt hermostuneisuutta markkinoilla.”

OP Varainhoito uskoo edelleen osakemarkkinoihin

Moring uskoo edelleen osakkeiden tuomiin mahdollisuuksiin, vaikkei suosittelekaan nykyisessä tilanteessa varauksetonta riskinottoa. Keskuspankit ovat Moringin mukaan osoittaneet olevansa valmiita reagoimaan markkinalevottomuuden lisääntymiseen. Samalla Moring muistuttaa, että vaikka suhdannehuippu olisikin ohitettu, on se, yritysten tuloskasvun maltillistumisen ohella, jo huomioitu markkinahinnoittelussa.

Osakkeet on hinnoiteltu tasoon, jossa taloustaantuma saavutetaan tämän vuoden puolella. Moring itse ei kuitenkaan usko taantumaan vielä tämän vuoden aikana. Mikäli näkemys pitäisi, eikä taantumaa tänä vuonna tulisi, vaikuttaisi se positiivisesti osakemarkkinoihin. Lisäksi pelättyä positiivisemmat viestit tuloskehityksestä sekä mahdollisesti positiivisempi tunnelma poliittisella rintamalla olisivat osakemarkkinoiden kehitystä tukevia tekijöitä.

OP Varainhoito pitää osakkeet edelleen ylipainossa. Osakesijoituksissa suositaan Yhdysvaltain ja Japanin markkinoita, mutta Euroopan osalta ollaan varovaisempia. Sijoituksia kohdistetaan vahvan tuloskasvun ja matalien arvostusten pankki- ja energiayhtiöhin, sekä laajemmin laadukkaisiin yhtiöihin.