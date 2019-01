SDP haluaa aikataulun polttomoottoriautojen kieltämiseksi

Vähä- ja nollapäästöisten autojen määrän lisäämiseksi tarvitaan selkeät tavoitteet, SDP linjaa tuoreessa ilmasto-ohjelmassaan.

Liikenteen osuus Suomen päästöistä on noin viidennes, joten kyseessä on siis merkittävä päästölähde, johon puuttumalla on mahdollista kuroa umpeen Suomen ilmastotavoitteita monin osin, Ilmasto-ohjelmassa todetaan.

Kunnianhimoisten ympäristötavoitteiden saavuttaminen vaatii demareiden mielestä uudenlaista ajattelutapaa, jossa tutut arjen toimintamallit haastetaan.

”Suomen hajanainen yhteiskuntarakenne vaatii ratkaisujen etsimistä useaa reittiä pitkin, yhtä soveltuvaa mallia ei ole. Jokaiselle ihmiselle on kyettävä tarjoamaan keinoja, jotka ovat hänen saavutettavissaan”, Ilmasto-ohjelmassa todetaan.

SDP esittää radikaaleja uudistuksia liikennepolitiikkaan. Puolue haluaa, että sähköautojen ja muiden vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta merkittävästi kasvetaan ja vähäpäästöiseen joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen, investoidaan. Lisäksi kotimaan lentoliikenteelle puolue haluaa asettaa biopolttoaineen sekoitevelvoitteen ja laajentaa päästökauppaa koskemaan kaikkia lentoliikenteen päästöjä.

Haastava tavoite sähköautokannalle

Ohjemassa todetaan, että noin 90 prosenttia liikenteen päästöistä syntyy tieliikenteestä ja valtaosa henkilö- ja tavaraliikenteen autoista kulkee fossiilisilla polttoaineilla.

Suomessa ostetaan vuosittain noin 100 000–120 000 henkilöautoa, mutta vähäpäästöisten autojen osuus edelleen SDP:n mielestä hyvin pieni. Vähä- ja nollapäästöisten autojen määrän lisäämiseksi tarvitaan siksi puolueen mielestä selkeät tavoitteet.

Puolueen uusi tavoite sähköautokannalle on kunnianhimoinen. SDP tukee Smart Energy Transition hankkeessa esitettyä 750 000 vähä- tai nollapäästöisen auton tavoitetta vuodelle 2030. Seuraavalla hallituskaudella tulee SDP:n mukaan laatia aikataulu uusien poltto-moottoriautojen kieltämiseksi henkilöliikenteessä ja biopolttoaineisiin siirtymiseksi raskaassa liikenteessä. Lisäksi on otettava käyttöön riittävät taloudelliset ohjauskeinot sähköautokannan kasvattamiseksi ja panostettava latausinfrastruktuurin kehittämiseen.

Tavoite on samansuuntainen kuten esimerkiksi Tanskassa, jossa maan hallitus suunnittelee, että uusien bensiini- ja dieselautojen myynti lopetettaisiin maassa vuonna 2030. Pääministeri Lökke Rasmussenin mukaan kaikkien uusien autojen pitäisi vuodesta 2035 eteenpäin olla joko sähköautoja tai muuten nollapäästöisiä.

Polttomoottoriautojen kieltäminen ei ole ensimmäistä kertaa esillä poliitikkojen kannanotoissa. Vihreiden kansanedustaja Emma Kari vaati viime marraskuussa polttomoottoriautoille viimeistä myyntipäivää.

Kansanedustajan mukaan Suomen ilmastopaneeli antoi kuluvalla viikolla vahvan viestin niistä toimenpiteistä, joihin Suomen tulisi ryhtyä, jotta ilmastotavoitteet saavutettaisiin. Yksi keino on fossiiliautoilusta luopuminen.

”Liikenteen päästöt ovat noin 20 prosenttia Suomen päästöistä. Niitä tulisi vähentää kunnianhimoisesti. Tämä tarkoittaa myös sitä, että uusien polttomoottorihenkilöautojen myynti lopetetaan 2020-luvun loppuun mennessä. Emme voi laskea kaikkea vastuuta kuluttajien harteille, vaan nyt tarvitaan selkärankaa poliitikoilta”, Emma Kari toteaa tiedotteessaan.

Sähköautojen suosion kasvulle vielä rajoitteita

Valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva kertoo, että sähköautojen myynnin kehitys näyttää tilastojen ja IEA:n ennusteen pohjalta tarkasteltuna johtavan 250 000 auton saavuttamiseen vuoteen 2030 mennessä. Tämän hetken ennusteen perusteella valtaosa sähköautoista olisi kuitenkin ladattavia hybridejä, ja täyssähköautojen määrä jäisi noin viidesosaan koko sähköautokannasta.

Täyssähköautojen myyntiä rajoittavat tällä hetkellä rajallinen autovalikoima, korkeat hankintahinnat, sekä autojen saatavuus.

Myynnin kasvu on tällä hetkellä vielä selkeästi maltillisempaa kuin ladattavilla hybrideillä. Täyssähköautojen myynnin arvioidaan kiihtyvän autovalikoiman laajentuessa ja hintojen laskiessa, viimeistään vuosien 2022–2025 paikkeilla.

Motivan mukaan useimmilla autonvalmistajilla on sähköautostrategia, joka tähtää melko laajaan sähköautovalikoimaan vuoteen 2025 mennessä. Useiden markkina-analyytikoiden arviot ennustavat sähköautojen hankintahinnan saavuttavan vastaavien polttomoottoriautojen tason myös tuohon samaan vuoteen mennessä.

Motivan arvion mukaan vuoden 2025 jälkeen suuremmat tukitoimet eivät ole enää tarpeen, mutta siihen saakka on syytä varautua sähköautojen tukeen jossakin muodossa