Voisiko Apple ostaa Netflixin?

Jättipankki JP Morgan nostaa esiin mahdollisuuden Applen ja Netflixin välisestä fuusiosta.

Apple tekee puhelimia ja tietokoneita. Netflix on suoratoistopalvelu. Suoralta kädeltä tuntuisi, että näillä yrityksillä olisi hyvin vähän yhteistä keskenään. Jättipankki JP Morganin analyytikko Samik Chatterjee nostaa kuitenkin esiin ajatuksen yritysten Applen ja Netflixin välisestä fuusiosta ja mitä strategista hyötyä siitä voisi olla.

Applen johtava asema älypuhelimissa yhdistettynä videokulutuksen siirtymisestä mobiiliin voisi Chatterjeen mukaan tuoda synergiaetuja. Ensinnäkin Chatterjee näkee Netflixin tilauspohjaisen liiketoimintamallin olevan Applen liikevaihtomallin kanssa yhteensopiva. Toisekseen, vaikka Netflix ei olisi helppo ostokohde, olisi se kuitenkin helpompi ostaa kuin vaikkapa Amazon Prime. Lisäksi Apple voisi tuoda Netflixin läheisyyteen muita palveluitaan ja ikään kuin käyttää Netflixiä sisäänheittotuotteena.

Applella on käteistä noin 245 miljardia dollaria. Netflixin markkina-arvo on noin 153 miljardia dollaria ja Netflixillä on velkaa 7 miljardia dollaria. Ostopreemion kera Netflixin markkinahinta voisi Chatterjeen mukaan olla 189 miljardia dollaria. Toisin sanoen Applen varat riittäisivät kevyesti Netflixin ostamiseen.

Netflix voisi tuoda helpotusta kypsän liiketoiminnan tuomiin haasteisiin

Applesta on tullut kypsä rahantekokone. Tähän asti Apple on käyttänyt massiivisia käteisvarojaan omien osakkeiden takaisinostoihin ja viime vuonna yritys käytti takaisinostoihin noin 73 miljardia dollaria. Toisaalta Applella on ollut myös hankaluuksia ja Applen paluu murroksen aiheuttajaksi voisi tuoda suojaa muiden yritysten tuomalta disruptiolta.

Applen oma liiketoiminta on ollut viime aikoina haasteellista. Asiakkaat eivät uusi iPhone-malliaan yhtä tiuhaan kuin ennen ja Kiinan markkina on ollut odotuksia heikompi. Applen liikevaihto laski viimeisen vuosineljänneksen osalta noin viisi prosenttia edellisvuodesta ja vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihdon laskun odotetaan kiihtyvän kymmeneen prosenttiin.

Netflix on puolestaan edelleen voimakkaassa kasvuvaiheessa. Viimeisimmän tuloksen liikevaihto kasvoi 27,4 prosenttia edellisvuodesta. Netflixin kasvu ei myöskään näillä näkymin ole ihan heti tyrehtymässä. Netflixin tilaajamäärät ovat kasvussa samalla kun maksullisen kaapelitelevision ja perinteisen lineaarisen television katsojamäärät ovat laskussa.

Tämä markkinaosuuden kasvu yhdessä globaalien markkinoiden tuomien mahdollisuuksien kanssa, viittaavat siihen, että Netflixillä on edelleen tilaa kasvaa.

Netflix on korkeasta hinnastaan huolimatta potentiaalinen ostokohde myös suoratoiston sisältämän korkean vaihtoehtoiskustannuksen kautta. Applen on haastavaa rakentaa Netflixin kokoluokassa olevaa identtistä palvelua itse.

Netflixin on arvioitu panostavan sisältöön 15 miljardia dollaria vuonna 2019. Applella olisi kyllä sen vertaa rahaa, muttei halua, tehdä vastaavan kokoluokan panostusta sisällöntuotantoon. Netflixillä on lisäksi se jo ennestään tuotettu sisältö, jota tarjota asiakkailleen. Veisi siis paljon aikaa, että Apple pystyisi tuottamaan Netflixin tasoisen kokonaisuuden.

Isoin haaste syntyy siitä, että tämä aika tulisi kuukausimaksupohjaisessa mallissa hyvinkin kalliiksi. Netflixillä on jo se 148 miljoonaa tilaajaa, jotka kuukausimaksuillaan rahoittavat uusien sarjojen tekemistä. Vaikka Apple pystyisikin hyödyntämään olemassa olevia asiakkaitaan, veisi se vuosia ja taas vuosia, että kuukausittaisilla tilausmaksuilla pystyttäisiin kattamaan Netflixin kokoluokassa olevat vuosittaiset panostukset. Toistaiseksi Apple panostaa tv-sisällöntuotantoon miljardi dollaria vuodessa.

Netflixin liiketoimintamallia on siis haastava kopioida sellaisenaan, ja tämä tekee Netflixin ostamisesta periaatteessa houkuttelevan vaihtoehdon.

Applen tapa rakentaa suoratoistopalvelu

Vaikka Applen on hankala haastaa Netflix sen omalla tontillaan, voi Apple kilpailla vaihtoehtoisen liiketoimintamallin kautta. Applen suunnitelmissa on CNBC:n mukaan jakaa tuottamansa sisältö ilmaiseksi kaikille Applen laitteen ostaneille asiakkaille. Samalla kun ostat puhelimen tai tabletin, niin saisit kaupan kylkiäisinä siis kasan ilmaisia tv-sarjoja.

Saman tv-sovelluksen kautta saisi myös kaiken maksullisen sisällön, eikä erillisiä palveluntarjoajien sovelluksia tarvitsisi ladata. Mallin haasteena on saada isot mediayhtiöt luovuttamaan asiakasrajapintansa, koska he muistavat miten Applen iTunes mullisti musiikkibisneksen. Ennen piti ostaa levy kaupasta ja yhtäkkiä kappaleen kuin kappaleen sai ostettua netistä 99 sentillä.

Vaikka JP Morgan nostaa esiin Netflixin oston mahdollisuuden, voi hyvin olla, että Apple yksinkertaisesti jatkaa omalla mallilla eteenpäin. Historiallisesti Applen kallein koskaan ostama yritys oli 3 miljardin arvoinen ja suurin osa ostoista menee alle yhden miljardin. 189 miljardin dollarin Netflix-kauppa olisi aivan eri kokoluokkaa kuin mihin Applessa ollaan totuttu.

On siis hyvin mahdollista, että mitään kauppaa ei JP Morganin näkemyksestä huolimatta ole tulossa. Mahdotonta Netflixin myynti, ja sitä kautta Netflix-sijoittajalle koituva myyntipreemio, ei kuitenkaan ole. Applehan ei ole ainoa ostajakandidaatti. Myös Disney voisi hyötyä Netflixin tuomista synergiaeduista.

Vastuunrajoitus: kirjoittaja omistaa sekä Applen, että Netflixin osakkeita.