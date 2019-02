Suomen autokanta ikääntyy vuodesta toiseen

Lähde: Traficom, Tilastokeskus

Suomessa ajetaan kansainvälisesti katsoen vanhoilla autoilla. Autojen keski-ikä on noussut vuodesta toiseen ja viime vuonnakin autokanta jatkoi ikääntymistään.

Viime vuonna ensirekisteröitiin kaikkiaan 120 499 henkilöautoa, kertoa Autoalan tiedotuskeskus tiedotteessaan. Määrä on toiseksi suurin henkilöautojen ensirekisteröintimäärä tällä vuosikymmenellä.

Myös kierrätykseen palautuneiden autojen määrässä tehtiin viime vuonna ennätys – kierrätykseen palautui viime vuonna noin 82 000 henkilöautoa. Muun muassa romutuspalkkio vauhditti vanhojen autojen poistumaa autokannasta.

Myönteinen kehitys ensirekisteröintien määrässä ja vanhojen autojen poistumassa ei kuitenkaan ollut riittävän suuri kääntämään autokannan ikäkehitystä, sillä Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan henkilöautokannan ikä kasvoi viime vuonna 12,1 vuoteen. Keski-ikä kasvoi noin 1,3 kuukaudella vuoteen 2017 verrattuna.

Autojen keski-ikä on Suomessa noussut vuodesta toiseen. Keski-ikä alkoi nousta jo 60-luvun lopulla ja on sen jälkeen noussut melko tasaisesti.

Suomen autokanta on läntisen Euroopan toiseksi vanhinta, ilmenee viime marraskuussa Euroopan autojärjestö ACEA:n julkistamista tilastoista. Vain Portugalissa ja Espanjassa autot ovat keskimäärin Suomea vanhempia Länsi-Euroopassa- Itä-Euroopan maissa autokanta on usein vielä vanhempaa.

Sähköautojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä kasvoi viime vuonna 4,7 prosenttiin – täyssähköautojen osuus ensirekisteröinneistä oli 0,6 prosenttia ja lataushybridien 4,1 prosenttia.

Kaasuautojen ensirekisteröintien määrä kasvoi selvästi viime vuonna, sillä niiden osuus rekisteröinneistä oli 1,0 prosenttia. Kaasuautojen ensirekisteröintejä vauhditti erityisesti romutuspalkkio. Noin viidennes viime vuonna ensirekisteröidyistä kaasuautoista hankittiin romutuspalkkiolla.

Noin neljännes viime vuonna ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli dieselautoja. Koko henkilöautokannasta 28 prosenttia on dieselkäyttöisiä. Ensirekisteröinneissä dieselin osuus on viime vuonna pienentynyt, mutta autokannassa olevien dieselautojen määrä kasvaa vielä lähivuosien ajan.

Dieselautojen suhteellinen osuus kasvaa autokannassa lähivuosina, sillä tällä hetkellä romutusikäisten autojen ikäluokissa on vain vähän dieselkäyttöisiä autoja. Pääosa dieselautoista on iältään alle 10-vuotiaita. Lisäksi dieselautojen määrää kannassa kasvattaa käytettyjen autojen maahantuonti. Lähes 60 prosenttia käytettynä maahantuoduista autoista on dieselkäyttöisiä.