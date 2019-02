Helsingin pörssin pienyhtiöt hyötyvät kotitalouksien vahvasta vedosta

Suomen parantunut työllisyys ja nousevat reaalipalkat tukevat erityisesti Helsingin pörssin pienyhtiöiden kehitystä.

Maanantai oli osakemarkkinoilla rauhallinen päivä, kun Yhdysvaltain osakemarkkinat olivat kiinni vapaapäivän vuoksi. Aasiassa on käyty tiistaina osakekauppaa vaihtelevissa merkeissä Japanin Nikkei 225-indeksin sulkeuduttua 0,10 prosenttia plussalle ja Hong Kongin Hang Seng-indeksin päädyttyä 0,42 prosenttia miinukselle. Euroopassa aamupäivä on alkanut loivasti miinusmerkkisesti, kun sijoittajat pureksivat Euroopan taloustilanteen heikentymisen aiheuttamia huolia.

Suomesta saatiin tiistaina inflaatiolukuja tammikuulta. Tilastokeskuksen julkaisun mukaan kuluttajahinnat nousivat 1,1 prosentilla vuoden takaisesta. Inflaatiokorin hyödykkeistä eniten kallistuivat vuoden 2018 tammikuuhun verrattuna alkoholijuomat ja tupakka (+3,2 %) sekä ravintolat ja hotelli (+2,5 %). Sitä vastoin viestintä (-2,0 %) ja vaatetus ja jalkineet (-0,6 %) halpenivat eniten.

Suomen maltillinen inflaation taso on tällä hetkellä taloutta tukeva niin kotitalouksien kuin yritysten näkökulmasta. Kotitalouksien ostovoima on parantunut palkkojen noustessa kuluttajahintoja enemmän. Palkat nousivat vuoden 2018 neljännellä kvartaalilla 2,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Reaalipalkkojen nousun lisäksi suomalaisten ostovoima on parantunut työllisyyden kasvaessa.

Suomalaisten ostovoiman parantuminen näkyy osakemarkkinoilla erityisesti kotimarkkinoilla operoivissa kuluttaja- ja investointitavaroita valmistavissa yrityksissä. Sitä vastoin suomalaiskuluttajien vaikutus OMXH 25-yhtiöihin on varsin rajallinen niiden liikevaihdon tullessa pääasiassa ulkomailta.

Helsingin pörssin pienten yhtiöiden liiketoimintaympäristö näyttää tällä hetkellä suuria vakaammalta, kun huomioidaan markkinoiden vallitsevat riskit niin kauppasodan, Brexitin, Kiinan talouskasvun kuin Euroopan taloustilanteen osalta. Sijoittajan on toki hyvä muistaa, että muutokset myös kotitalouksien tilanteen suhteen voivat olla nopeita globaalin talouden ja sen myötä viennin mahdollisesti hyytyessä, mutta tällä hetkellä markkinatilanne on pienyhtiöitä suosiva.

Helsingin pörssin pienten yhtiöiden vahvuus onkin jo näkynyt alkuvuoden kurssikehityksessä. Helsingin pörssin yleisindeksi OMX Helsinki PI on kallistunut vuoden alusta 11,94 prosenttia, kun pienyhtiöindeksi OMX Helsinki Small Cap PI on noussut peräti 14,19 prosenttia (tilanne 19.2.2019). Tammikuu on perinteisesti vahvaa aikaa pienyhtiöille niin kutsutun tammikuuefektin myötä. Se ei kuitenkaan yhtään heikennä sitä faktaa, että pienet yhtiöt nauttivat nyt täysin rinnoin Suomen talouden hyvästä vireestä.