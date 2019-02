Isokallio: Minimipalkka pitää säätää lakiin

Kolumnisti ja kirjailija Kalle Isokallio haluaisi, että minimipalkka säädettäisiin lailla eikä työehtosopimuksissa.

Minimipalkalla tarkoitetaan vähimmäispalkkaa, eli pienintä mahdollista palkkaa, jota työntekijälle tulee lain mukaan maksaa. Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa ei ole omaa vähimmäispalkkalainsäädäntöä kuten useimmissa muissa maissa. Sen sijaan esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa määritetään työehtosopimuksissa jokaiselle alalla erikseen omat vähimmäispalkat.

Työehtosopimusten yleissitovuus tarkoittaa Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä, joka nostaa riittävän kattavan työehtosopimuksen sitovaksi myös muiden kuin sen solmijaosapuolten suhteen. Jos siis työnantajaliiton ja työntekijäliiton allekirjoittama työehtosopimus edustaa noin puolta koko toimialan yrityksistä ja sen työntekijöistä, sitä sanotaan yleissitovaksi ja se sitoo myös toimialan järjestäytymättömiä yrityksiä ja niiden henkilökuntaa.

Työsopimuslain mukaan silloin, kun työehtosopimus on valtakunnallinen ja edustavana pidettävä, on se yleissitova, jolloin sitä on noudatettava myös järjestäytymättömien työnantajien yrityksissä. Työtuomioistuin vahvistaa, mikä työehtosopimus on yleissitova ja pitää näistä luetteloa.

Suomessa ei ole siis lailla säädettyä minimipalkkaa, vaan minimipalkat on määritelty alakohtaisesti työehtosopimuksissa. Laki määrää vain noudattamaan sopimuksia ja maksamaan tavanomaista ja kohtuullista palkkaa.

Isokallion mukaan näin ei tarvitsisi olla, vaan eduskunta voisi säätää maahan minimipalkkalain ja lain, jossa määritellään työehtosopimuksen minimiehdot.

”Ne olisivat perälautana jokaisen yrityksen oman henkilökuntansa kanssa tekemiin sopimuksiin. Eli paikallisesti voitaisiin sopia minimejä paremmista ehdoista ja palkoista. Sellaista paikallista sopimista ay-liike ei varmaan vastusta. Siis sitä, että yritys saa maksaa enemmän ja antaa enemmän lomapäiviä, kuin on pakko”, Isokallio kirjoittaa Iltalehden blogissaan.

Mitä tämä tarkoittaisi käytännössä? Se tarkoittaisi yleissitovuudesta luopumista demokraattisella päätöksellä.

”Jos minimit säätäisi eduskunta, nykyinen työehtosopimusten yleissitovuus voitaisiin heittää roskakoriin. Voitaisiin, koska lakisääteiset minimit sitoisivat kaikkia työnantajia. Ja päätös niistä tehtäisiin demokraattisesti, ei savuisissa salakabineteissa, niin kuin nykyisin.”

Isokallion mukaan nykyään on väärin puhua kolmikannasta.

”Jotkut poliitikot puhuvat edelleen kolmikannasta. Joka on hassua, koska kolmikosta on jäljellä vain ay-liike ja eduskunta. EK ilmoitti jo yli vuosi sitten poistuvansa tuosta konklaavista.”

Isokallio ei usko, että eduskunnan arvovallalle on hyväksi edelleen jatkaa sitä, että se luovuttaa pois kansan sille antama vallan ammattiyhdistyksille.

”Ajatellaan toisin päin, jos ammattiyhdistykset olisivat ilmoittaneet poistuvansa kolmikannasta, neuvottelisiko eduskunta työelämän lainsäädännöstä vain työnantajien kanssa? Enpä usko”, Isokallio toteaa.

”Toivottavasti uudella eduskunnalla on selkärankaa muuttaa työmarkkinapolitiikkakin länsimaisen demokratian ja Suomen perustuslain mukaiseksi.”

Yleissitovat työehtosopimukset ovat herättäneet aina säännöllisin väliajoin Suomessa keskustelua puolesta ja vastaan. Esimerkiksi kokoomuksen kansanedustaja ja ekonomisti Juhana Vartiainen muistuttaa, että yleissitovat työehtosopimukset koskevat myös palkankorotuksia, eikä vain palkkatasoja. Vartiaisen mielestä tämä on ongelma erityisesti työllisyyden hoidon kannalta.

”Markkinataloudessa rakenteellinen työttömyys määräytyy sen nojalla, miten alas työttömyys voi laskea ilman, että palkannousupaine salpaa työnantajien halut lisärekrytointeihin. Yleissitova yleiskorotus nostaa paineen korkeaksi vaikka työttömyys olisi korkeallakin”, kansanedustaja väittää.