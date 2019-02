Outotec julisti synkät madonluvut – ei maksa osinkoa

Teknologiayhtiö Outotec jäi selvästi analyytikoiden tulosodotuksista. Massiivinen kustannusvaraus pilasi viimeisen vuosineljänneksen tuloksen.

Teknologiayhtiö Outotecin oikaistu liiketulos painui viime vuoden loka-joulukuussa 79,3 miljoonaa euroa tappiolla, kun vuosi sitten liikevoitto oli vielä plussalla 18,3 miljoonaa euroa. Vara Researchin analyytikoilta keräämien ennusteiden mukaan tulos oli selkeä pettymys odotuksiin nähden. Analyytikot odottivat keskimäärin 21,4 miljoonan euron tulosta.

Liikevaihto oli viimeisellä vuosineljänneksellä 338 miljoonaa, mikä sekin oli odotuksia alhaisempi. Liikevaihdon odotettiin nousseen lähes 343 miljoonaan euroon viime vuoden 341 miljoonasta eurosta. Tilauskertymä oli 299 miljoonaa, kun odotuksissa oli 340 miljoonan euron tilauskertymä ja vuosi sitten tilauskertymä oli 366 miljoonaa euroa.

Outotecin toimitusjohtaja Markku Teräsvasara toteaa tilinpäätöstiedotteessa, että vuoden alussa mineraali- ja metalliteknologioiden markkinat kehittyivät suotuisasti, mutta loppuvuotta kohti mentäessä maailmantalouden epävarmuus ja metallien laskeneet hinnat alkoivat näkyä markkinoilla ja useiden suurten investointien päätökset lykkääntyivät vuodelle 2019.

”Tämä heijastui tilauskertymäämme, joka kasvoi 4 % edellisvuodesta (vertailukelpoisin valuuttakurssein 8 %) mutta supistui viimeisellä vuosineljänneksellä”, Teräsvirta kertoo.

Keskeinen syy loka-joulukuun tappiollisuuteen on yhtiön tekemä suuri kustannusvaraus.

”Outotec on tehnyt 110 miljoonan euron varauksen Saudi-Arabiaan toimittamastaan ilmeniittisulattoprojektista mahdollisesti tuleviin kustannuksiin (pörssitiedotteet 31.5.2012, 26.10.2018, 30.10.2018 ja 8.2.2019). Varauksen perusteena on edistyminen uunin tilanneanalyysissä. Varaus on kirjattu Outotecin vuoden 2018 viimeisen vuosineljänneksen tulokseen. Analyysin lopputulos sekä muut asiat, kuten Outotecin sopimuksellinen asema, määrittävät lopulliset korvausvelvoitteet ja Outotecille aiheutuvat taloudelliset vaikutukset”, Teräsvirta toteaa.

Yhtiö näkee kuitenkin lähiajan näkymissä valonpilkahduksen. Outotec odottaa liikevaihdon kasvavan ja oikaistun liiketuloksen paranevan merkittävästi vuoden 2018 oikaistusta 64 miljoonan euron liiketuloksesta poislukien ilmeniittisulattoprojektia varten tehty varaus.

Outotecin hallitus ei esitä maksettavaksi tilikaudelta osinkoa. Analyytikoiden odotuksissa oli 0,03 euron osinko. Vuosi sitten Outotec ei myöskään maksanut osinkoa.

Outotecin osakekurssi on tulosraportin jälkeen rajussa laskussa.

Analyysitalo Inderes kommentoi Outotecin tulosraporttia Twitterissä.