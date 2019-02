Warren Buffett ostaa nyt näiden 5 yrityksen osakkeita

Maailma seuraa mielenkiinnolla sijoitusnero Warren Buffettin toimia. Buffett ostaa näiden viiden yrityksen osakkeita johdonmukaisesti.

Warren Buffet on Berkshire Hathaway Inc.:n puheenjohtaja ja toimitusjohtaja sekä tunnettu sijoitusguru. Hänen salkun arvioidaan olevan 221 miljardin dollarin arvoinen, jota hän kasvattaa jatkuvasti, kirjoittaa Forbes.

Buffett omistaa osuuksia 46 julkisesti noteeratuista yhtiöistä Berkshire Hathawayn omistuksien lisäksi. Hän on osoittanut erityistä kiinnostusta useisiin eri yhtiöihin viime vuosineljänneksellä.

Mitä Buffet etsii sijoituskohteistaan?

Buffett pyrkii etsimään sijoituskohteeksi korkealaatuisia yrityksiä, joilla on ”kestävä vallihauta”, joka suojaa sijoitetun pääoman tuottoa. Tyypillisesti hän haluaa, että yritykset ansaitsevat korkeaa sijoitetun pääoman tuottoa vähäisellä pääomavaatimuksilla.

”Etsimme yrityksissä pitkän aikavälin kilpailuetua vakaan teollisuuden alalta. Jos se saavutetaan nopealla orgaanisella kasvulla, mahtavaa, mutta tällainen liiketoiminta on palkitsevaa jopa ilman orgaanista kasvua”, Buffett kertoo.

Warren Buffett on ostanut seuraavien yritysten osakkeita johdonmukaisesti viime vuosina:

ROIC: 35,33 %

Viiden vuoden EPS-kasvu: 14,3 %

P/B-luku: 7,73

Joko Buffett tai Ted Weschler on ostanut Applen osakkeita lähes kaikilla peräkkäisillä vuosineljänneksillä siitä asti, kun Weschler aloitti sijoitusneuvojana Berkshire Hathawaylla vuonna 2016. Berkshiren salkku koostuu 25,79% Applen osakkeista.

Applen markkina-arvo on tällä hetkellä 731,61 miljardia dollaria ja yrityksen 12 kuukauden osinkotuotto on 1,81 %.

ROE: 10,96 %

Viiden vuoden EPS-kasvu: 18,2 %

P/B-luku: 1,34

Warren on ostanut Bank of New York Mellonin osakkeita tiuhaan tahtiin vuodesta 2016 asti. Hän raportoi hiljattain 20,14 %:n koron kasvusta vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä.

Bank of New York Mellon Corp.:n markkina-arvo on tällä hetkellä 50,53 miljardia dollaria ja yrityksen osakkeiden 12 kuukauden osinkotuotto on 2,04 %.

ROIC: 15,43 %

Viiden vuoden EPS-kasvu: 5 %

P/B-luku: 2,92

Buffet osti Delta Airlinesin osakkeita vuoden 2018 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Berkshire omistaa noin 9,56 % yhtiön osakkeista. Arvioitu tuotto on noin 4 % keskimääräisen osakekurssin perusteella.

Delta Airlines Inc.:n markkina-arvo on tällä hetkellä 33,06 miljardia dollaria ja yrityksen 12 kuukauden osinkotuotto on 2,70 %.

ROIC: 5,3 %

Viiden vuoden EPS-kasvu: -22,4 %

P/B-luku: 1,35

Buffet osti General Motorsin osakkeita vuoden 2018 toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana. Hän omistaa noin 3,72 % yhtiöstä.

General Motorsin markkina-arvo on tällä hetkellä 54,3 miljardia dollaria ja yrityksen osakkeiden 12 kuukauden osinkotuotto on 3,95 %.

ROE: 10,5 %

Viiden vuoden EPS-kasvu: -6,7 %

P/B-luku: 0,96

Goldman Sachsin osakkeet ovat kiinnostaneet Buffettia hiljattain. Hän osti osakkeita vuoden 2018 toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä. Osakkeiden osuus on 1,86 % Berkshiren salkusta.

Sachsin markkina-arvo on tällä hetkellä 74,58 miljardia dollaria ja yrityksen osakkeiden 12 kuukauden osinkotuotto on 1,56 %.

Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.