Warren Buffett ja Bill Gates: Menestys vaatii uhrauksia ja ”10 000 tuntia harjoittelua”

Warren Buffett ja Bill Gates ovat molemmat tehneet uhrauksia menestyksensä eteen.

Meillä on taipumista mitata menestystä vauraudella ja saavutuksilla. Nämä ovat molemmat hyviä mittauskeinoja, mutta ongelmalliseksi koituu, jos toimintaa ohjaa pelkkä vaurauden tavoittelu ja unohdamme kaiken sen kovan työn ja uhraukset, joita sen saavuttaminen vaatii, kertoo CNBC.

Lainaten Warren Buffettin kuuluisia sanoja: ”Se on ainoa asia, jota et voi ostaa. Tarkoitan, että voin ostaa mitä tahansa haluan, mutta en voi ostaa aikaa.”

Hän on oikeassa. Sinulla on 24 tuntia päivässä, jotka sinun tulee käyttää priorisoiden sinulle tärkeät asiat ja toimet. Katsotko yhden uuden jakson lempisarjaasi Netflixistä vai luovutatko television katsomisen kahdeksi kuukaudeksi, jotta voit viimein istuttaa puutarhan takapihallesi, josta olet aina unelmoinut?

Uhrauksien tekeminen ei ole helppoa, mutta lopulta hyvin palkitsevaa. Bill Gates ja Warren Buffett ovat mahtavia esimerkkejä siitä, miten uhraamalla vähemmän tärkeitä toimia voit keskittyä palkitsevimpiin asioihin, jotka luovat tietä menestykselle.

Turhien asioiden karsiminen elämästä

”Lopetin musiikin kuuntelun ja television katsomisen, kun olin 20-vuotias. Kuulostaa siltä, että menen äärimmäisyyksiin, mutta tein sen koska ajattelin, että ne vain häiritsivät minua ajattelemasta ohjelmointia”, kirjoittaa Bill Gates blogikirjoituksessa. Gates soveltaa samoja aatteita lapsiensa kasvattamiseen. Gates ei sallinut lapsilleen matkapuhelimia, ennen kuin he täyttivät 14-vuotta ja ei myöskään salli kenenkään käyttävän puhelimiaan, kun perhe syö yhdessä.

”…jotta voimme harjoittaa toimintaa, jolla on korkea tuotto, meidän on luovuttava vähäistä tuottoa sisältävistä toimista”, täsmentää Buffett. Warren ei myöskään pidä teknologian tuomista häiriötekijöistä. Buffett ei pidä tietokonetta toimistossaan ja rajoittaa Internetin käyttöä omistamalla vanhanaikaisen flip-kännykän – vaikka Applen toimitusjohtaja Tim Cook yritti saada Buffettin liittymään iPhone-vallankumoukseen.

Pidä mielessä pitkäjänteisyys. Jos uhraat aikaasi jollekin asialle nyt, voit nauttia sen tuotoksista myöhemmin. Gatesin tauko televisiosta ja musiikista kesti vain noin viisi vuotta.

Hyödykkäät harrastukset

Jos joku toimi tai tehtävä on ”tuottavaa”, se ei tarkoita sitä, ettei se voisi olla hauskaa. Harrastukset, joita teet työn ulkopuolella kannattaa valita sen mukaan, mikä sinun intohimo on.

Buffett pelaa bridge-peliä, joka vaatii paljon kärsivällisyyttä, strategiaa ja taktiikkaa. Peli on Warrenin sanoin ”paras älyllinen harrastus”. Buffett on myös tunnetusti innokas lukutoukka ja viettää 80 prosenttia päivästään lukemalla kirjoja.

Jokainen tunti merkitsee

Malcolm Gladwell kertoo teoksessaan Outliers: the Story of Success, kuinka osa Gatesin menestyksestä on ”rakennettu 10 000 tunnin säännön pohjalle”. Tämän mukaan jokaisen taidon maailmanluokan mestaruus vaatii 10 000 tuntia harjoittelua. Gatesin tapauksessa taito oli ohjelmoinnin harjoittaminen.

Yksinkertaista: Gates löysi jotain, mitä hän rakasti, omisti ja uhrasi aikaa sille ja rakensi lopulta intohimolleen yrityksen. Tee sinäkin samoin!

