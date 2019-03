Nordea: ABB on houkuttelevan hintainen osake

Automaatio- ja sähkövoimatekniikkaan keskittyvä ruotsalais-sveitsiläinen teollisuuskonserni on Nordean mielestä arvostukseltaan houkutteleva sijoituskohde.

Yhtiön viime vuoden loka-joulukuun tulos oli lievästi analyytikoiden konsensusennusteita parempi kautta linjan, toteaa Nordea aamukatsauksessaan. Pankin mielestä oli kuitenkin yllättävää, että markkinoiden reaktio oli viiden prosentin kurssilasku tulosjulkistuksen jälkeen.

ABB kertoi viime vuoden lopulla myyvänsä japanilaiselle Hitachille sähköverkko-divisioonansa. Kaupan tarkoituksena oli ABB:n uudelleenorganisoituminen, jossa se keskittyy aiempaa enemmän teollisuuden digitaalisiin ratkaisuihin sekä automaatio- ja robotiikkaratkaisuihin.

Nordean mukaan omistajien suunnalta on tullut paita kannattavuuden kohentamiseen. ABB:n kannattavuus on ollut kilpailijoita jäljessä.

Nordealla on uskoa ABB:n kasvunäkymiin. Suhdannesykli suosii ABB:ta.

”Jälkisyklisen liiketoimintajakauman ja vahvan tilauskertymän ansiosta odotamme yhtiön kasvun jatkuvan vakaana. ABB:n liiketoiminta-alueiden kasvunäkymiä tukevat rakenteelliset tekijät. Tämän lisäksi palkkainflaation kiihtyminen eri puolilla maailmaa lisää investointitarvetta ABB:n tarjoamiin automaatio- ja robotiikkaratkaisuihin.”

ABB:n osake on Nordean mukaan hinnoiteltu selvästi verrokkejaan edullisemmin. Vuoden 2020 tulosennusteella EV/Ebit-arvostuskerroin ABB:lla on vain 9x, kun verrokkiryhmän kertoimet ovat lähes 14x. Ero on siis merkittävä.

”Rakenteellisen kasvun, kulusäästöjen ja tuloskasvun tukemana näemme hyvää potentiaalia ABB:n osakkeessa.”

Nordean suositus ABB:n osakkeelle on osta ja tavoitehinta on 220 kruunua. Thomson Reutersin tietokannan mukaan 22 yhtiötä seuraavasta analyytikosta seitsemän antaa osakkeelle ostosuosituksen, neljän suositus on lisää, kahdeksan suositus on pidä, yhden vähennä ja kahden myy.