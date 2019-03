ETLAn tutkijat: Näin Brexit vaikuttaisi Suomeen

Britannian mahdollinen ero EU:sta olisi Suomelle ikävä uutinen, paljastaa tuore tutkimus. Britannia on yhä tärkeä vientimaa.

Britannian EU-ero uhkaa syödä maan kansainvälisestä kaupasta saamaa arvonlisää, vaikka suora vienti maahan ei merkittävästi vähenisikään. Jopa kolmasosa Suomen arvonlisäpohjaisesta viennistä kulkeutuu Britanniaan jonkin kolmannen maan kautta.

Näin varoittavat ETLA:n tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö ja tutkimuspäällikkö Tero Kuusi tuoreessa tutkimuksessaan ”Brexit and indirect impact routes through global value chains” (ETLA Raportti 89). Raportissa käydään läpi globaaleja arvoketjuja ja niiden kautta syntyviä yhteyksiä Britannian, Suomen ja muun EU-alueen välillä.

Brexitin vaikutukset uhkaavat näkyä myös suomalaisyritysten globaaleissa arvoketjuissa. Suomelle Britannia on yhä tärkeä vientimaa, vaikka sen merkitys on 15 vuoden aikana pienentynyt enemmän kuin EU-alueella keskimäärin.

Tutkimuksen mukaan Brexitin vaikutukset uhkaavat muodostua huomattavasti laajemmiksi kuin tähän asti on ajateltu – paitsi Britannialle itselleen, myös yrityksille globaalisti.

Britannia on tiukasti sidoksissa globaaleihin arvoketjuihin. Tuotannon ja yritysten arvoketjujen muututtua yhä kansainvälisemmiksi, saattaa yksittäinen komponentti tai muu välituote ylittää saarivaltakunnan rajan parhaimmillaan useita kertoja. Erityisesti mikäli kova brexit rajaesteineen toteutuu, aiheutuu tuotteiden rajanylityksistä jatkossa viivästyksiä ja lisämaksuja, jotka aiheuttavat lisäkustannuksia yrityksille.

Tutkimuksen perusteella Britannia saa arvonlisää suoran kaupan ohella merkittävästi myös epäsuorasta, kolmannen maan kautta ohjautuvasta kaupasta: jopa kolmasosa arvonlisäpohjaisesta viennistä kulkeutuu kolmannen maan kautta. Brexit voi siten lisätä yritysten kuluja, paitsi suoraan tullimaksujen myötä, myös epäsuorasti erilaisten vaadittavien lisäasiakirjojen muodossa, muistuttaa Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö.

”Brexit voi seisottaa tärkeitä komponentteja tullissa ja hidastaa arvoketjun toimintaa. Esimerkiksi aivan tavallinen tilanne on, että komponentit tulevat EU-alueelta, tuote valmistetaan Britanniassa ja se viedään takaisin EU-maahan. Monet kansainväliset yritykset tutkivat tarkoin tuotantoketjunsa toimintaa ja kustannustehokkuutta. Brexit muuttaa siis todennäköisesti globaalien arvoketjujen toimintaa ja siirtää tuotantoa sinne, missä rajaesteitä ei ole”, toteaa Ali-Yrkkö.

Vaikka Suomen Britannian-viennistä valtaosa on suoraa vientiä, ei epäsuoriakaan yhteyksiä voi pitää mitättöminä. Viidesosa niin Suomen kuin koko EU:n arvonlisäpohjaisesta viennistä Britanniaan jatkaa matkaa eteenpäin muihin maihin, lähinnä Yhdysvaltoihin, ja takaisin EU-alueelle, esimerkiksi Saksaan ja Ranskaan.

Tutkijat muistuttavat, että brexitin mahdollisia vaikutuksia Suomeen pienentää kuitenkin se, että Britannian merkitys Suomelle on 15 vuoden aikana pienentynyt selvästi enemmän kuin EU-alueella keskimäärin. Viennin arvonlisällä mitattuna Britannia oli Suomen kuudenneksi tärkein kauppakumppani vuonna 2014.