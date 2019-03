Danske Bank: Rovio palaa kasvu-uralle uusien pelien ja elokuvan siivittämänä

Pankki nosti peliyhtiön osakkeen suosituksen tasolle osta.

Suomalainen peliyhtiö on tähän asti tukeutunut etupäässä hittipeli Angry Birdsin vahvaan brändiin. Vuoden 2018 neljäs neljännes päättyi Rovion peliliiketoiminnan osalta ennätykselliseen, 66,7 miljoonan suuruiseen bruttomyyntiin sekä uuteen Angry Birds 2:n bruttomyyntiennätykseen. Angry Birds 2:n kasvu on ollut huimat 77 prosenttia vuodessa.

Rovio ei vuonna 2018 julkaissut uusia pelejä. Yhtiön tavoitteena on kuitenkin julkaista vähintään kaksi uutta peliä. Ensimmäinen uusi pulmapeli Angry Birds Dream Blast julkaistiin tämän vuoden tammikuussa. Viime marraskuussa Rovio osti suomalaisen strategiapeleihin erikoistuneen mobiilipelikehittäjän PlayRaven Oy:n.

Rovion mukaan strategiapelit ovat yksi suurimmista mobiilipelaamisen osa-alueista ja yhdistämällä voimansa PlayRavenin lahjakkaan ja osaavan henkilöstön kanssa Rovio vahvistaa omaa osaamistaan ja nopeuttaa pääsyä strategiapelimarkkinoille.

Rovio arvioi julkaisevansa seuraavan uuden pelin kuluvan vuoden toisella vuosipuoliskolla. Yhtiö on vahvistanut uusien pelien tuotantoputkea, jossa on tällä hetkellä 13 peliä eri kehitysvaiheissa vuosille 2019 – 2021. Yksi näistä peleistä on jo koemarkkinoinnissa.

Danske Bankin mielestä Rovio on oikealla polulla.

”Roviolla on laaja peliportfolio, mitä johtaa Angry Birds 2, joka menestyy hyvin tehokkaiden käyttäjähankintakustannusten ja paremman monetisaation johdosta. Odotamme tuleville vuosille liikevaihdon kasvua uusista peleistä, mitä tukee myös uusi Q3 19 E -jaksolla julkaistava elokuva, mikä vahvistaa entisestään Rovion brändin tunnettavuutta”, toteaa Dansken analyytikko Richard Farneman pankin aamukatsauksessa.

Rovion taloudellinen asema on hyvä, jotta se voi toimia korkeasti kilpaillulla markkinalla, missä käyttäjähankintakustannukset ovat korkeat, Farneman toteaa. Lisäksi Danske Bank näkee Roviolle positiivista pitkän aikavälin potentiaalia pilvipalvelu Hatchistä.

Danske Bankin perusskenaarion mukaan Rovion keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvu on 11 prosenttia vuositasolla vuosina 2018 – 2021 ja liikevoittomarginaalin ennuste vuodelle 2020 on 15 prosenttia.

Pankin mukaan Rovio on kaiken kukkuraksi nyt arvostettu 46 prosentin alennuksella tärkeimpiin verrokkeihinsa nähden. Osakkeen arvostustaso on alhainen, sillä Danske Bankin vuoden 2020 tulosennusteella EV/EBIT-kerroin on vain 4,9x.

Danske Bankin tavoitehinta Rovion osakkeelle seuraavalle 12 kuukaudelle on seitsemän euroa ja suositus on osta. Pankki uskoo yhtiön palautuvan kasvu-uralle kuluvana kahden pelin ja ”matalariskisen” elokuvan ansiosta, Farneman toteaa. Analyytikko muistuttaa myös, että ostosuositusta tukevat myös alhainen arvostus suhteessa verrokkeihin ja velaton tase.