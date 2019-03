Joukkorahoituspalvelu Invesdor yhdistyy itävaltalais-saksalaisen Finnestin kanssa

Invesdorin toimitusjohtaja Lasse Mäkelä.

Yhdistymisen myötä Invesdor Group nousee johtavaksi rahoitus- ja sijoitusalustaksi Euroopassa.

Suomalainen Invesdor Oy ja itävaltalais-saksalainen Finnest GmbH ovat julkistivat viime viikolla aikomuksensa yhdistyä, Invesdor kertoo tiedotteessaan. Invesdorin yhtiökokous päättää yhdistymisestä huhtikuun alussa.

Invesdor Group tuo yhteen digitaalisen pääomarahoituksen keräämiseen tarkoitetun Invesdor-alustan sekä saksankielisten markkinoiden johtavan keskisuurten yritysten rahoitusyhtiön Finnestin.

“Yhdessä luomme Euroopan ensimmäisen digitaalisen rahoitus- ja sijoitusalustan kaiken kokoisille yrityksille elinkaaren vaiheesta riippumatta. Tarjoamme ennätyksellisen määrän työkaluja rahoituksen hakemiseen sekä startupeille että suurille korporaatioille. OIemme myös sijoitusalusta yksityisille ja institutionaalisille sijoittajille”, Invesdorin toimitusjohtaja Lasse Mäkelä kertoo.

Invesdor Group on Euroopan ensimmäinen digitaalinen rahoitus- ja sijoitusalusta kaiken kokoisille yrityksille niiden elinkaaren vaiheesta riippumatta. Sen palvelut kattavat niin osakesijoitukset, bondit, pörssilistautumiset, syndikoidut lainat, välirahoituksen, joukkovelkakirjat ja muut rahoitustyökalut. Rahoitusvolyymit vaihtelevat 250 000 eurosta 25 miljoonaan.

Ala on kovassa kasvussa, sillä Invesdorin mukaan viimeisten vuosien aikana yritysten alustojen kautta kerrytetyt yhteenlasketut investoinnit ovat tuplaantuneet joka vuosi ollen tällä hetkellä yhteensä yli 130 miljoonaa euroa.

Finanssivalvonta myönsi Invesdorille ensimmäisena MiFID-perusteisen luvan rahoitus- ja sijoitusalustan hallinnointiin vuonna 2015. Yhtiöllä on lupa toimia 28 Euroopan maassa ja 50 000 rekisteröitynyttä käyttäjää yli 150 maassa.

”Rahoitusala on siirtymässä digitaalisiin ympäristöihin, ja me koemme, että menestyvät eurooppalaiset yritykset tarvitsevat digitaalisia vaihtoehtoja olemassa oleville finanssiratkaisuilleen. FinTech-markkinan konsolidoitumiskisa on käynnistynyt, ja uskomme, että uudella yhtiöllä on kaikki mitä tarvitaan kisan johtamiseen”, sanoo pääomasijoitusyhtiö Speedinvest F:n partneri Stefan Klestil.

Wieniläinen Speedinvest F on yksi suurimmista FinTech-alan sijoittajista Euroopassa ja yhdessä helsinkiläisen Nasdaq-listatun johtavan varainhoitoyrityksen Taaleri Oyj:n ja globaalin pääomasijoittajan Maxfield Capitalin kanssa Invesdorin osakkeenomistaja.

Fuusion myötä pohjoismaiset sijoittajat voivat osallistua keskisuurten yritysten ja korporaatioiden rahoittamiseen saksankielisillä markkinoilla.

Invesdor Group tekee yhteistyötä myös finanssialan palveluntarjoajien, kuten pankkien kanssa. Invesdor tarjoaa yhteistyökumppaneidensa käyttöön huippuluokan ohjelmiston lainojen, pääomarahoituksien ja velkakirjojen hallintaan.

”Teemme läheistä yhteistyötä markkinoiden johtavien pankkien, kuten Nordean ja Raiffeisen Bank Internationalin kanssa,” Lasse Mäkelä kertoo.