Nokia-analyytikko: Markkinoiden luottamus Nokiaan ”hauraalla pohjalla”

Nokian osake sai pörssiviikon päätteeksi perjantaina kovia iskuja Alcatel-Lucent -uutisista.

Osakekurssi rojahti 5,1 prosenttia. Syynä kurssilaskuun oli edellispäivänä julkaistu raportti Yhdysvaltojen arvopaperiviranomaisille, jossa Nokia toi esille vuoden 2016 Alcatel-Lucent-kaupassa saatujen liiketoimintojen mahdolliset compliance-ongelmat. Compliance tarkoittaa erilaisten säädösten ja viranomaismääräysten noudattamista.

Markkinoiden raju reaktio yllätti Nokian johdon ja sai sen julkaisemaan tiedotteen asiasta. Yleensä Nokia ei kommentoi markkinahuhuja, joten päätös tiedotteen julkaisemisesta oli poikkeuksellinen.

Tiedotteessa Nokia selventää, ettei yksilöidyllä tutkinnalla odoteta olevan materiaalista vaikutusta Nokiaan.

”Emme ole nähneet todisteita, joiden perusteella rikosoikeudelliset seuraamukset tulisivat kyseeseen, ja uskomme, että on erittäin todennäköistä, että mahdolliset seuraamukset olisivat rajoitettuja ja immateriaalisia”, yhtiö kertoo.

Nokia selventää, että Form 20-F vuosikertomuksessa annettu lausunto on riskitekijät-osiossa, missä yhtiö listaa useita riskitekijöitä, jotka voisivat potentiaalisesti vaikuttaa materiaalisesti siihen. Kuitenkin, Form 20-F vuosikertomuksessa annettu lausunto ei ole Nokian arvio tutkinnan odotetuista tai todennäköisistä vaikutuksista.

”Markkinoilla ilmeisesti hermostuttiin Nokialle siitä, kuinka on mahdollista, että vielä vuosia Alcatel-Lucent -fuusion jälkeen kaapista voi löytyä luurankoja”, Nokiaa seuraava Inderesin toimitusjohtaja ja analyytikko Mikael Rautanen kommentoi.

Rautasen mukaan riskien realisoituessa voivat luonnollisesti johtaa sakkoihin ja mainehaittoihin, joskin myös Ericssonilla on käynnissä vastaavia tutkintoja ja Huaweilla mainehuolet ovat omassa luokassaan.

”Raju markkinareaktio kuvastaa sitä, että markkinan luottamus Nokiaan on edelleen hauraalla pohjalla. Emme itse näe tarvetta muuttaa näkemystämme osakkeesta uutisen pohjalta”, Rautanen toteaa.

Inderesin suositus Nokian osakkeelle on lisää ja osakkeen tavoitehinta on 5,8 euroa. Inderes odottaa Nokialta tänä vuonna 4,2 prosentin osinkotuottoa ja osakkeen P/E-kerroin on Inderesin kuluvan vuoden tulosennusteella laskettuna 19,7x.