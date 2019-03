Nokia julkisti poikkeuksellisen tiedotteen – sijoittajat säikähtivät mahdollista miljardisakkoa

Markkinoilla huolestuttiin Nokian USA:n viranomaisille toimittamasta raportista.

Nokian osake sai pörssiviikon päätteeksi perjantaina kovia iskuja. Osakekurssi rojahti 5,1 prosenttia.

Syynä kurssilaskuun oli edellispäivänä julkaistu raportti Yhdysvaltojen arvopaperiviranomaisille, jossa Nokia toi esille vuoden 2016 Alcatel-Lucent-kaupassa saatujen liiketoimintojen mahdolliset compliance-ongelmat. Compliance tarkoittaa erilaisten säädösten ja viranomaismääräysten noudattamista.

Markkinoilla sijoittajat säikähtivät Nokialle mahdollisesti koituvaa miljardisakkoa.

Nokia ei yleensä kommentoi markkinahuhuja. Nyt yhtiö teki kuitenkin säännöstään poikkeuksen. Johtuen markkinareaktiosta ja kyselyistä koskien Nokian 2018 Form 20-F yhdysvaltalaisen vuosikertomuksen riskitekijät-osiossa olevaa lausuntoa, Nokia päätti julkaista tiedotteen asiasta.

Tiedotteessa Nokia selventää, ettei yksilöidyllä tutkinnalla odoteta olevan materiaalista vaikutusta Nokiaan.

”Emme ole nähneet todisteita, joiden perusteella rikosoikeudelliset seuraamukset tulisivat kyseeseen, ja uskomme, että on erittäin todennäköistä, että mahdolliset seuraamukset olisivat rajoitettuja ja immateriaalisia”, Yhtiö kertoo.

Nokia selventää, että Form 20-F vuosikertomuksessa annettu lausunto on riskitekijät-osiossa, missä yhtiö listaa useita riskitekijöitä, jotka voisivat potentiaalisesti vaikuttaa materiaalisesti siihen. Kuitenkin, Form 20-F vuosikertomuksessa annettu lausunto ei ole Nokian arvio tutkinnan odotetuista tai todennäköisistä vaikutuksista.

”Kuten vuosikertomuksessa on sanottu, varmistaakseen täyden velvoitteiden noudattamisen yhtiö käy läpi tiettyjä entisen Alcatel Lucentin liiketoimia. Varovaisuuden ja läpinäkyvyyden nimissä Nokia on ottanut yhteyttä viranomaiseen koskien tätä asiaa. Olemme ylpeitä maineestamme yhtenä maailman eettisimmistä yhtiöistä ja tämän tasoinen avoimuus, läpinäkyvyys ja yhteistyö on se, mitä Nokialta voi odottaa.”

Konsernitilinpäätökselle määritelty olennaisuusraja on 125 miljoonaa euroa, kuten kerrottu Nokian 2018 vuosikertomuksessa.

Nokia hankki osakevaihdolla vuoden 2016 alussa liki 80 prosentin määräysvallan ranskalaisesta Alcatel-Lucentista. Yrityskauppa on Suomen historian suurin. Kaupan myötä yhdistyy kaksi verkkolaitteita valmistavaa jättiä, ja Nokia nousi samaan sarjaan ruotsalaisen Ericssonin ja kiinalaisen Huawein kanssa.