Näin negatiiviset ihmiset vaikuttavat työilmapiiriin – keinoja kohdata hankala kollega

Harvardin tutkijat ilmiantavat ”myrkyllisen” työkaverin. Näin negatiiviset ihmiset vaikuttavat työilmapiiriin.

Me kaikki tunnistamme ainakin yhden työkaverin, jolla on myrkyllisiä luonteenpiirteitä. He rakastavat juoruja, laiskottelevat tai pitävät itseään parempana kuin muut.

CNBC raportoi Harvard Business Schoolin tekemästä tutkimuksesta, jonka mukaan persoonallisuuspiirre, josta hälytyskellot pitäisi alkaa soimaan, on jatkuva tarve levittää negatiivisuutta. Tämä työkaveri pilaa omansa ja muiden päivän negatiivisella asenteellaan.

Tutkimuksessa seurattiin yli 50 000 työntekijää ja tutkimustulokset toivat esiin, että ”myrkyllinen” työtoveri ajaa pahimmassa tapauksessa muut työntekijät ottamaan lopputilin nopeammin ja useammin. Tutkijat esittivät, että nämä ihmiset voivat aiheuttaa merkittäviä organisaatiokustannuksia, kuten asiakassuhteiden menetyksiä, madaltaa työntekijöiden moraalia ja lisätä henkilöstön vaihtuvuutta.

Miten tunnistat myrkyllisen työtoverin?

Tämä ihmistyyppi nauttii piikitellä toisia ja käyttää kritiikkiä ja pessimismiä aseenaan. Hänellä on aina jotain negatiivista sanottavaa, eikä hän ota ideoita tai uudistuksia mielellään vastaan.

Tässä esimerkkitilanne. Kollega esittää idean uudistuksesta: ”Luulen, että tämän ohjelmiston käyttöönotto parantaa tuottavuutta”. Myrkyllinen ihmistyyppi voisi vastata seuraavanlaisesti: ”En usko, tämä yritys tulee koskaan ottamaan uutta teknologiaa käyttöön.” Hän ei myöskään tuo esiin vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Pitäisikö tämä työntekijä irtisanoa?

LeadershipIQ:n tekemän tutkimuksen mukaan 42 prosenttia organisaatioiden tehokkaista työntekijöistä ovat vähemmän sitoutuneita kuin työntekijät, jotka eivät ole niin tehokkaita. Miksi näin on? Tämä voi johtua siitä, että negatiiviset persoonat laskevat työyhteisön moraalia, vähentävät optimismia ja imevät muiden energiaa.

Pitäisikö heille sitten antaa kenkää? ”Vaikea sanoa”, kertoo Dylan Minor, yksi Harvardin kokeen tutkijoista.

Surullinen totuus on, että useimmat ihmiset eivät haasta negatiivisia ihmisiä. He vain toivovat, että joku muu puuttuu heidän käytökseen ja sanovat: ”Pekka vaan on Pekka”.

Miten käsitellä tätä ihmistyyppiä?

Onneksi on olemassa yksinkertainen tekniikka, jolla voi hallita negatiivista käyttäytymistä. Esitä tämä kysymys: ”Olen utelias, mikä evidenssi sai sinut päätymään tähän lopputulokseen?”

Kun pysymme tosiseikoissa, totuus ei voi olla vain yhden ihmisen tulkinta asiasta. Sinun tehtävä on pakottaa myrkyllinen kollega kohtaamaan faktat.

Kuvittele, että olet kokouksessa ja joku sanoo: ”Uusi linjaus ei toimi. Meidän yritys ei välitä työntekijöistään.” Vastaus: ”Olen utelias, mikä todistusaineisto sai sinut päätymään tähän lopputulokseen?” Näin pakotat kysymyksen esittäjän miettimään, onko hänellä esittää faktaa, joka oikeuttaa hänen negatiivisen reaktion.

Vaikka hänellä olisi esittää joitain tosiseikkoja, kuten ”No, edellinen ohjelmisto toteutettiin niin huonosti.” Voisit vastata tähän sanomalla: ”Se on totta, mutta entä sitä ennen? Meillä on nyt eri johtoryhmä. On vielä mahdollista, että se voisi toimia.”

Auta heitä voittamaan negatiivisuus

Käyttämällä lausetta ”Olen utelias, mikä todistusaineisto sai sinut päätymään tähän lopputulokseen?” antaa negatiiviselle ihmiselle mahdollisuuden löytää tilanteen positiiviset puolet. Lause ei ole hyökkäävä tai aggressiivinen ja osoitat sillä uteliaisuutta.

Negatiivisuus on erittäin tarttuvaa ja on tärkeä osoittaa kaikille muillekin, ettei ole järkevää syytä olla negatiivinen.

