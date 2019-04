Kiinan ostopäällikköindeksit yllättivät positiivisesti

Virallinen ostopäällikköindeksi nousi 49,2 pisteestä 50,5 pisteeseen. Caixin indeksi nousi puolestaan 49,9 pisteestä 50,8 pisteeseen.

Indeksi nousi odotettua enemmän, sillä Reutersin mukaan analyytikot olivat odottaneet virallisen indeksin nousevan vain vähän edelliskuukaudesta 49,5 pisteeseen.

Indeksit olivat tippuneet kolmen viime kuukauden aikana alle kriittisen 50 pisteen. Indeksissä 50 pistettä erottaa positiiviset näkymät negatiivisista.

Sekä uudet tilaukset että uudet vientitilaukset nousivat kuuden kuukauden korkeimpiin lukuihinsa. Tosin uudet vientitilaukset ovat edelleen alle 50.

PMI-lukemat tulevat luultavasti heijastumaan Kiinan toisen vuosineljänneksen makrolukuihin, uskoo Danske Bank.

”Uskomme näkevämme toipumista Q2:n luvuissa, joka yleensä korreloi hyödykkeiden hintoihin, ja olemme nähneet korkeampaa hintatasoa sekä metalleille että öljylle tänä vuonna”, pankki toteaa aamukatsauksessaan.

Danske Bank odottaa myös lisää rahapoliittista kevennystä tukemaan aktiviteettia huhti-kesäkuussa.

”Paremmat ostopäällikköindeksiluvut tulivat sen jälkeen kun Kiina-USA kauppaneuvotteluiden etenemisestä oli saatu positiivisia uutisia viime viikolla”, pankki toteaa.

The reason why all stock market indices and futures are up! #China’s Manufacturing and Non-Manufacturing #PMI surprised on the upside. pic.twitter.com/SMs8e9iIdw