Palvelusektori vetää euroalueen yllättävään taantumaan

Euroalueen yksityinen sektori päätyi yllättäen supistumaan toukokuussa, mikä kyseenalaistaa toiveet jatkuvasta talouskasvusta. S&P Globalin viimeisimpien ostopäällikköindeksin (PMI) tietojen mukaan euroalueen yhdistetty PMI laski 49,5 pisteeseen toukokuussa, kun huhtikuussa lukema oli 50,4.

Indeksi putosi kriittisen 50,0-rajan alle ensimmäistä kertaa joulukuun jälkeen, mikä viittaa yksityisen sektorin tuotannon pieneen laskuun. Kehitys yllätti taloustieteilijät, jotka olivat odottaneet indeksin nousevan lähemmäs 51 pistettä.

Taantuman pääasiallinen syy oli palvelusektorin jyrkkä supistuminen, kun taas se oli aiemmin toiminut euroalueen talouden kasvun moottorina.

Palvelujen PMI laski toukokuussa 48,9:ään huhtikuun 50,1:stä, mikä on jyrkin lasku 16 kuukauteen ja ensimmäinen supistuminen marraskuun jälkeen.

The Eurozone private sector contracted for the first time in five months in May, with the HCOB Flash Output PMI Index at 49.5 (April: 50.4). The downturn was focused on the service sector, as manufacturing production rose modestly.



Read more: https://t.co/ttmSsDDq3c pic.twitter.com/c3ZmUXg98f