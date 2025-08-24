Euroalueen suhdannenäkymät kirkastuvat

Euroalueella uudet tilaukset kasvoivat elokuussa S&P Globalin alustavan ostopäällikköindeksin kyselydatan mukaan, mikä päättää kesäkuusta 2024 jatkuneen laskutrendin.

Liiketoiminnan aktiviteetti on euroalueella nyt voimakkaimmin 15 kuukauteen. Yritykset lisäsivät edelleen henkilöstöään – tämä on jo kuudes peräkkäinen kuukausi, kun henkilöstötasoa kasvatetaan.

Samaan aikaan inflaatiopaineet voimistuvat, sillä sekä tuotantopanosten kustannukset että myyntihinnat nousivat elokuussa aiempaa nopeammin.

Euroalueen yhdistelmä PMI-tuotantoindeksi parani kolmantena peräkkäisenä kuukautena elokuussa. Indeksin lukema nousi tasolle 51,1 heinäkuun 50,9 pisteluvun jälkeen.

Aktiviteetin kasvu oli vaatimaton, mutta silti voimakkain toukokuun 2024 jälkeen. Tuotanto on kasvanut nyt kahdeksana kuukautena peräkkäin.

Voimakkaampi tuotannon kasvu kolmannella vuosineljänneksellä johtui erityisesti teollisuudesta: valmistuksen tuotanto kasvoi vankasti ja oli nopeinta lähes kolmeen ja puoleen vuoteen. Euroalueen valmistuksen ostopäällikköindeksi oli 52,3, kun se heinäkuussa oli 50,6. Tuore lukema on korkeampi kuin kertaakaan 41 kuukauteen.

Palveluiden liiketoiminta kasvoi kolmatta kuukautta peräkkäin, mutta vain hieman ja vähemmän kuin heinäkuussa.

Euroalueen suurin talous, Saksa, kirjasi kolmannen peräkkäisen kerran tuotannon kasvua elokuussa vahvan valmistavan teollisuuden ansiosta. Koko liiketoiminnan aktiviteetin kasvu jäi kuitenkin vaimeaksi johtuen palvelusektorin vaisuudesta. Silti tuorein nousu oli nopeinta sitten maaliskuun.

Ranskassa aktiviteetti läheni vakaantumista – tuotannon lasku oli maltillisin vuoden aikana. Muu euroalue jatkoi kasvua, vaikka kasvu hieman hidastui heinäkuusta.

Uudet tilaukset palasivat kasvuun elokuussa ja päättivät 14 kuukauden laskutrendin.

Hamburg Commercial Bankin pääekonomisti Cyrus de la Rubia kertoo, että tilanne paranee, kun taloudellinen aktiviteetti on piristynyt sekä valmistuksessa että palveluissa.

”Kokonaisuutena kasvu on hieman kiihtynyt viimeisten kolmen kuukauden aikana. Yhdysvaltain tullit ja yleinen epävarmuus aiheuttavat vastatuulta, mutta euroalueen yritykset näyttävät pärjäävän kohtuullisen hyvin. EU:n sisämarkkinat ovat tässä apuna, koska suurin osa viennistä ja matkailutuloista tulee EU:n sisältä”, Rubia toteaa.

Rubia kiinnittää huomiota siihen, että valmistuksen tuotanto on kasvanut jo kuutena kuukautena peräkkäin, Saksa edellä.