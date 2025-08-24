Mitä olet etsimässä?
Suosittuja hakutermejä
Intelin päätyminen Yhdysvaltojen liittovaltion omistukseen on merkki vakavasta kriisistä
Euroalueen suhdannenäkymät kirkastuvat

Euroalueen suhdannenäkymät kirkastuvat

Euroalueen uudet tilaukset nousivat elokuussa ensimmäistä kertaa 15 kuukauteen.
24.8.2025
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
0
Berliini Saksa Eurooppa EU Berliini Saksa Eurooppa EU

Euroalueella uudet tilaukset kasvoivat elokuussa S&P Globalin alustavan ostopäällikköindeksin kyselydatan mukaan, mikä päättää kesäkuusta 2024 jatkuneen laskutrendin.

Liiketoiminnan aktiviteetti on euroalueella nyt voimakkaimmin 15 kuukauteen. Yritykset lisäsivät edelleen henkilöstöään – tämä on jo kuudes peräkkäinen kuukausi, kun henkilöstötasoa kasvatetaan.

Samaan aikaan inflaatiopaineet voimistuvat, sillä sekä tuotantopanosten kustannukset että myyntihinnat nousivat elokuussa aiempaa nopeammin.

Euroalueen yhdistelmä PMI-tuotantoindeksi parani kolmantena peräkkäisenä kuukautena elokuussa. Indeksin lukema nousi tasolle 51,1 heinäkuun 50,9 pisteluvun jälkeen.

Aktiviteetin kasvu oli vaatimaton, mutta silti voimakkain toukokuun 2024 jälkeen. Tuotanto on kasvanut nyt kahdeksana kuukautena peräkkäin.

Voimakkaampi tuotannon kasvu kolmannella vuosineljänneksellä johtui erityisesti teollisuudesta: valmistuksen tuotanto kasvoi vankasti ja oli nopeinta lähes kolmeen ja puoleen vuoteen. Euroalueen valmistuksen ostopäällikköindeksi oli 52,3, kun se heinäkuussa oli 50,6. Tuore lukema on korkeampi kuin kertaakaan 41 kuukauteen.

Palveluiden liiketoiminta kasvoi kolmatta kuukautta peräkkäin, mutta vain hieman ja vähemmän kuin heinäkuussa.

Euroalueen suurin talous, Saksa, kirjasi kolmannen peräkkäisen kerran tuotannon kasvua elokuussa vahvan valmistavan teollisuuden ansiosta. Koko liiketoiminnan aktiviteetin kasvu jäi kuitenkin vaimeaksi johtuen palvelusektorin vaisuudesta. Silti tuorein nousu oli nopeinta sitten maaliskuun.

Ranskassa aktiviteetti läheni vakaantumista – tuotannon lasku oli maltillisin vuoden aikana. Muu euroalue jatkoi kasvua, vaikka kasvu hieman hidastui heinäkuusta.

Uudet tilaukset palasivat kasvuun elokuussa ja päättivät 14 kuukauden laskutrendin.

Hamburg Commercial Bankin pääekonomisti Cyrus de la Rubia kertoo, että tilanne paranee, kun taloudellinen aktiviteetti on piristynyt sekä valmistuksessa että palveluissa.

”Kokonaisuutena kasvu on hieman kiihtynyt viimeisten kolmen kuukauden aikana. Yhdysvaltain tullit ja yleinen epävarmuus aiheuttavat vastatuulta, mutta euroalueen yritykset näyttävät pärjäävän kohtuullisen hyvin. EU:n sisämarkkinat ovat tässä apuna, koska suurin osa viennistä ja matkailutuloista tulee EU:n sisältä”, Rubia toteaa.

Rubia kiinnittää huomiota siihen, että valmistuksen tuotanto on kasvanut jo kuutena kuukautena peräkkäin, Saksa edellä.

24.8.2025
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
26 katselua

Tilaa uutiskirjeemme

Kolmesti viikossa lähetettävä uutiskirje sisältää SalkunRakentaja-sivustolla julkaistut uusimmat artikkelit.
Lisää kommentti Lisää kommentti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kumppanisisällöt ja edut

Sijoittaja fi mainoskuva

Sijoittaja.fi-jäsenyys alehintaan

Sijoittaja.fi tarjoaa kattavat työkalut ja tiedot markkinoiden seuraamiseen sekä parempien sijoituspäätösten tekemiseen. SalkunRakentajan lukijat saavat 20 %:n alennuksen jäsenyydestä alennuskoodilla SRSI20

Coinmotion

Aloita kaupankäynti kryptovaluutoilla

Tarjous SalkunRakentajan lukijoille: Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1 %:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).

kryptot-ripple-Bitcoin-ethereum-112023

Coinmotion Wealth paketoi parhaan asiantuntijatiedon kryptovaluutoista

Salkunrakentajan lukijoille jäsenyyden ilmainen kokeilukuukausi alennuskoodilla SALKUNRAKENTAJA.

Uusimmat

Nostot