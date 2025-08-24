Analyytikoiden suosikki Kemira luottaa vedenkäsittelyn mahdollisuuksiin – tässä syyt

Kuva: Kemira Oyj.

Kemira on analyytikoiden suosikki. Vara Researchin keräämien tietojen mukaan kuudesta analyytikosta viisi antaa osakkeelle joko lisää- tai ostosuosituksen. Yhden analyytikon suositus on pidä.

Tämä siitä huolimatta, että Kemiran toisen vuosineljännes ei ole mennyt ihan nappiin.

Yhtiö julkisti negatiivisen tulosvaroituksen viime heinäkuussa. Yhtiö laski näkymiään vuodelle 2025 pakkaus- ja selluteollisuuden asiakasmarkkinoilla jatkuneen pehmeän kysynnän vuoksi. Lisäksi Yhdysvaltojen dollarin kurssin merkittävä heikentyminen vuoden alkuun verrattuna on vaikuttanut kielteisesti Kemiran liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Toisen vuosineljänneksen tulosraportissa Kemiran toimitusjohtaja Antti Salminen kertoi, että muuttuva tuontitulliympäristö ja lisääntyneet geopoliittiset jännitteet aiheuttivat edelleen maailmantalouden epävarmuutta, mikä on vaikuttanut erityisesti Kemiran pakkaus- ja hygieniatuotteiden liiketoimintayksikön kysyntäympäristöön, joka on edelleen heikolla tasolla. Vedenkäsittelyn sekä sellu- ja valkaisukemikaalien liiketoimintayksiköiden markkinaympäristöt ovat olleet vakaammat.

Haastavan kysyntätilanteen ja Yhdysvaltain dollarin heikkenemisen vuoksi Kemiran toisen neljänneksen liikevaihto laski verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sekä myyntimäärät että myyntihinnat laskivat.

Vesikemikaalit oli edelleen Kemiran toiminnan kulmakivi. Vaikka liiketoiminta-alueen liikevaihto laski toisella neljänneksellä, suhteellinen kannattavuus parani edellisvuodesta, ja operatiivinen käyttökateprosentti oli lähes 23 prosenttia.

Toisin kuin esimerkiksi sellu- ja valkaisukemikaalien liiketoiminta, vedenkäsittely ei ole juurikaan suhdanteista riippuvaa liiketoimintaa. Vedenkäsittelyn tuotteita tarvitaan jatkuvasti.

Tavoitteena vedenkäsittelyn liiketoiminnan kaksinkertaistaminen

Vastuullisuus on Kemiran ajuri, ja yhtiön tavoitteena on kaksinkertaistaa vesiliiketoiminnasta saatava liikevaihto pitkällä aikavälillä. Tavoite on kunnianhimoinen.

Kemiran oletus vesikemikaalien kasvusta perustuu ennen kaikkea vedenkäsittelyn merkityksen jatkuvaan kasvuun yhteiskunnassa ja teollisuudessa.

Vedenkäsittelyyn liittyvää sääntelyä kiristetään jatkuvasti, mikä lisää kemikaalien ja ratkaisujen kysyntää niin kunnallisessa vesihuollossa kuin teollisuudessa. Ympäristötietoisuuden lisääntyminen, luonnonvarojen niukkuus ja tarve kiertotalouden mukaisiin ratkaisuihin vahvistavat kysyntää entisestään.

Väestön ja kaupungistumisen kasvu johtaa vedenkulutuksen sekä puhtaan veden ja jäteveden käsittelyn tarpeen lisääntymiseen.

Teollisuuden rakenteellisessa muutoksessa prosessien resurssitehokkuuden ja tuotantolaadun optimointi korostuu, mikä vaatii uusia innovatiivisia kemikaali- ja digiratkaisuja. teknologioiden ja yrityskauppojen kautta markkina-aseman vahvistamista.

Vedenkäsittely toi kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa 613 miljoonan euron liikevaihdon Kemiran koko 1,4 miljardin euron liikevaihdosta.

Tuloksen kannalta vedenkäsittely on yhtiölle vielä tärkeämpi liiketoiminta-alue. Yhtiön puolen vuoden 267 miljoonan euron operatiivisesta käyttökatteesta vedenkäsittelyn osuus oli 136 miljoonaa euroa, eli yli puolet.

Vedenkäsittelyn tuotantokapasiteettiin iso laajennus

Kemira ilmoitti heinäkuun lopussa strategisesta investoinnista, jolla se laajentaa tuotantokapasiteettiaan Tarragonassa, Espanjassa. Investointi on hyväksytty aiemmin tänä vuonna ja on arvoltaan lähes 20 miljoonaa euroa.

Investointi mahdollistaa uuden tuotantolinjan rakentamisen alumiinikloorihydraatille (ACH), joka on ensisijaisesti juomaveden käsittelyssä käytettävä tehokas koagulantti. Koagulantti tarkoittaa ainetta, joka edistää nesteiden hyytymistä tai kiinteytymistä, yleensä kemiallisen reaktion kautta. Vedenkäsittelyssä koagulantteja käytetään saostamaan ja poistamaan vedestä epäpuhtauksia yhdistämällä pieniä hiukkasia suuremmiksi, jotka voidaan helpommin suodattaa pois.

”Tämä investointi Tarragonaan on tärkeä askel, kun laajennamme tarjontaamme vastataksemme tehokkaiden ja kestävien vedenkäsittelyratkaisujen kasvavaan kysyntään”, sanoo Tuija Pohjolainen-Hiltunen, EVP, Water Solutions.

Alumiinikloorihydraatin avulla Kemira voi tarjota asiakkailleen tehokkaamman ja ympäristövastuullisemman ratkaisun juomaveden käsittelyyn – erityisesti kaupunkiympäristöissä, joille ilmastonmuutoksen aiheuttamat sääilmiöt asettavat yhä suurempia haasteita.

”Investointi vahvistaa myös asemaamme Euroopan ja Afrikan avainmarkkinoilla ja tukee pitkän aikavälin kasvustrategiaamme”, Pohjolainen-Hiltunen kertoo.