Kemira teki tärkeän strategisen investoinnin teollisuuden vedenkäsittelyyn

Kemira laajentaa tarjontaansa teollisuuden vedenkäsittelypalveluihin ja on allekirjoittanut sopimuksen yhdysvaltalaisen vedenkäsittelypalveluihin erikoistuneen Water Engineering -yhtiön ostamisesta Nolan Capitalilta.

Water Engineering on johtava vedenkäsittelykemikaalien ja niihin liittyvän konsultoinnin ja palveluiden toimittaja. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Nebraskassa, Yhdysvalloissa.

Yhtiön palveluvalikoima kattaa muun muassa analysointi- ja testauspalvelut, vesihuollon, legionellabakteerin torjunnan ja vedenkäsittelylaitteistot. Yhtiöllä on 14 toimipistettä, ja sen asiakaskunta ulottuu elintarvike- ja juomateollisuuteen, valmistavaan teollisuuteen ja terveydenhuoltoon Yhdysvalloissa.

Water Engineeringin pro forma -liikevaihdon odotetaan olevan yli 60 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuonna 2025. Yhtiö työllistää tällä hetkellä 185 henkilöä.

Kauppahinta on noin 150 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja se on ehdollinen tavanomaisille oikaisuille. Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2025 loppuun mennessä, kun kaupan toteutumiseen liittyvät järjestelyt on saatu valmiiksi ja viranomaiset ovat hyväksyneet kaupan.

Yrityskauppa on Kemiralle tärkeä strateginen askel, sillä sen avulla Kemira laajentaa Water Solutions -liiketoimintaansa teollisuuden vedenkäsittelypalveluihin.

Water Engineering -yhtiöllä on vankka kokemus teollisuuden höyrykattiloihin ja jäähdytystorneihin liittyvästä vedenkäsittelystä sekä jätevedenkäsittelyn ratkaisuista muun muassa elintarvike- ja juomateollisuudessa, valmistavassa teollisuudessa ja terveydenhuollossa.

Yritysosto laajentaa merkittävästi Kemiran tuotevalikoimaa sen nykyisille asiakkaille ja tarjoaa mahdollisuuksia lisämyyntiin.

Water Engineering on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Yritysosto luo Kemiralle vankan pohjan orgaaniselle ja epäorgaaniselle kasvulle teollisuuden vedenkäsittelypalveluissa, joiden odotetaan kasvavan perinteistä kunnallisille ja teollisille asiakkaille tarjottavaa vedenkäsittelyä nopeammin.

”Tämä yritysosto on merkittävä askel strategiassamme, jossa tavoitteena on kaksinkertaistaa vesiliiketoiminnan liikevaihto ja saada vahva asema teollisuudelle tarjottavissa vedenkäsittelypalveluissa”, sanoo Kemiran Water Solutions -liiketoimintayksikön johtaja Tuija Pohjolainen-Hiltunen.

Pohjolainen-Hiltusen mukaan Water Engineeringin syvällinen osaaminen teollisuuden vedenkäsittelypalveluista vahvistaa merkittävästi Kemiran osaamista ja palvelutarjontaa.

Yritysjärjestely mahdollistaa palveluidemme moninkertaistamisen ja kattavuuden laajentamisen, uskoo Water Engineeringin toimitusjohtaja David Wagenfuhr.

Hintalappu on kova

Kemira ei kerro tiedotteessaan ostetun amerikkalaisyhtiön kannattavuutta. OP laskee aamukatsauksessaan, että mikäli Water Engineeringin vertailukelpoinen käyttökatemarginaali on sama kuin Kemiran Water Solutions -divisioonan, muodostuisi kaupan EV/EBITDA-arvostuskerotimeksi 11,4x.

Siten kaupan hinta olisi huomattavasti korkeampi kuin Kemiran oma arvostustaso vuoden 2025 ennustetulla EV/EBITDA-kertoimella 6,0x, pankki toteaa.

Maksoiko Kemira siis Water Engineeristä liikaa? Ei välttämättä.

”Vedenkäsittelykemikaalien liiketoiminnan kannattavuus ja ennustettu kasvu perustelevat näkemyksemme mukaan Kemiran oman arvostustason merkittävästi ylittävän arvostuskertoimen”, OP toteaa.

Yrityskauppa ei uhkaa millään tavalla Kemiran osingonmaksua tai käynnissä olevan omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman loppuun saattamista, sillä yhtiön tase on erittäin vahva.

Inderesin pääanalyytikko Petri Gostowski arvioi, että yrityskauppa on hyvin linjassa Kemiran strategian kanssa, joka painottaa kasvua vedenkäsittelyliiketoiminnassa.

”Yritysoston arvostus edellyttää ostettavan liiketoiminnan kannattavan kasvun jatkumista reippaana keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, jotta yritysosto luo arvoa”, hän toteaa kommenttiartikkelissaan.

Myös Gostowski pitää kauppahintaa korkeana. Kauppahinta sisältää oletuksia ostettavan liiketoiminnan ”yhä mittavasta kasvun kiitoradasta”, hän arvioi.

Kuitenkin puhtaasti vedenkäsittelyyn keskittyvän liiketoiminnan kannattavuuspotentiaali on myös keskimääräistä korkeampi, mikä osaltaan parantaa sen arvonluonnin edellytyksiä ja toimii yritysoston arvostuksen perusteena, pääanalyytikko arvioi.

Tavoitteena vedenkäsittelyn liiketoiminnan kaksinkertaistaminen

Vastuullisuus on Kemiran ajuri, ja yhtiön tavoitteena on kaksinkertaistaa vesiliiketoiminnasta saatava liikevaihto pitkällä aikavälillä. Tavoite on kunnianhimoinen.

Kemiran oletus vesikemikaalien kasvusta perustuu ennen kaikkea vedenkäsittelyn merkityksen jatkuvaan kasvuun yhteiskunnassa ja teollisuudessa.

Vedenkäsittelyyn liittyvää sääntelyä kiristetään jatkuvasti, mikä lisää kemikaalien ja ratkaisujen kysyntää niin kunnallisessa vesihuollossa kuin teollisuudessa. Ympäristötietoisuuden lisääntyminen, luonnonvarojen niukkuus ja tarve kiertotalouden mukaisiin ratkaisuihin vahvistavat kysyntää entisestään.

Väestön ja kaupungistumisen kasvu johtaa vedenkulutuksen sekä puhtaan veden ja jäteveden käsittelyn tarpeen lisääntymiseen.

Teollisuuden rakenteellisessa muutoksessa prosessien resurssitehokkuuden ja tuotantolaadun optimointi korostuu, mikä vaatii uusia innovatiivisia kemikaali- ja digiratkaisuja. teknologioiden ja yrityskauppojen kautta markkina-aseman vahvistamista.

Vedenkäsittely toi kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa 613 miljoonan euron liikevaihdon Kemiran koko 1,4 miljardin euron liikevaihdosta.

Tuloksen kannalta vedenkäsittely on yhtiölle vielä tärkeämpi liiketoiminta-alue. Yhtiön puolen vuoden 267 miljoonan euron operatiivisesta käyttökatteesta vedenkäsittelyn osuus oli 136 miljoonaa euroa, eli yli puolet.