Tilastot sen todistavat: Sijoittamisen suosio kasvaa vuosi vuodelta

Yhä useampi suomalainen omistaa osakkeita tai rahastoja. Omistusten hajonta on kuitenkin suurta.

Kuva: Tilastokeskus.

Tilastokeskuksen mukaan sijoitusrahastoja, pörssiosakkeita tai molempia omisti 2,02 miljoonaa suomalaista vuoden 2024 lopussa.

Omistajia oli 36,7 prosenttia asuntoväestöstä. Omistaminen on yleistynyt kuluneen kymmenen vuoden aikana, sillä vuonna 2013 omistajia oli noin neljännes. Silti selvä enemmistö ei edelleenkään omista mitään pörssiosakkeita tai sijoitusrahastoja.

Omistajien lukumäärä kasvoi noin 82 000 henkilöllä vuodesta 2023 eli noin neljä prosenttia.

Tilastokeskuksen mukaan sijoitusrahastoja omistavien osuus kasvoi edelleen, kuten se on tehnyt joka vuosi viimeisimmän kymmenen vuoden aikana. Vuoden 2024 lopussa sijoitusrahastoja omisti 30,3 prosenttia henkilöistä.

Pörssiosakkeita omistavien osuus on puolestaan kasvanut erityisesti vuonna 2020 käyttöönotetun osakesäästötilin myötä. Vuonna 2024 pörssiosakkeita omisti 16,7 prosenttia suomalaisista. Pörssiosakkeisiin kuuluvat kotimaassa noteeratut pörssiosakkeet ja osakesäästötilillä olevat varat.

Varoja odotetusti eniten vanhemmissa ikäryhmissä

Vuoden 2024 lopussa sijoitusrahastoja tai pörssiosakkeita omistavien omistusten mediaaniarvo oli noin 6 000 euroa. Mediaani tarkoittaa järjestetyn lukujoukon keskimmäistä arvoa, eli sitä lukua, joka jakaa aineiston kahtia siten, että puolet havainnoista on sitä pienempiä ja puolet suurempia. Puolella omistajista omistusten arvo oli siis enemmän kuin 6000 euroa ja puolella vähemmän.

Neljäsosalla omistajista arvoa oli alle 1 150 euroa ja neljäsosalla yli 23 000 euroa.

Kymmenellä prosentilla omistajista omistusten arvo oli yli 73 600 euroa ja vain viidellä prosentilla yli 142 600 euroa.

Yleisintä sijoitusrahastojen tai pörssiosakkeiden omistus oli 35–44-vuotiailla, joista 42,4 prosenttia omisti niitä vuonna 2024.

Nuorimmissa ikäryhmissä osuudet olivat muita ryhmiä pienempiä. Alle 16-vuotiaista omistajia oli 22,7 prosenttia ja 16–24-vuotiaista 32,5 prosenttia.

Korkein sijoitusrahastojen ja pörssiosakkeiden mediaaniarvo oli vähintään 75-vuotiailla omistajilla, joilla omistusten mediaani oli 20 100 euroa vuoden 2024 lopussa.

Ikäryhmien sisällä erot ovat suuria. Esimerkiksi vähintään 75-vuotiaiden ikäryhmässä omistajia oli yli 38 prosenttia. Näistä omistajista neljäsosalla omistusten arvo oli alle 6 130 euroa ja neljäsosalla yli 64 250 euroa vuonna 2024.

Aktian pääekonomisti Lasse Corin huomauttaa, että kaikkein suurimpien sijoitussalkkujen omistajien joukkoon pääsi viime vuonna selvästi pienemmällä salkun koolla kuin vuonna 2021.

Corin epäilee suurimpien salkkujen hajautuksen onnistumista.

”Suomen osakesijoittajien top yhteen prosenttiin pääsi viime vuonna 568t euron osakesalkulla, vuonna 2021 tarvittiin 879t euron salkku. Herää kysymys: kuinka hyvin varakkaimpien henkilöiden osakesalkut on hajautettu? Osakkeet ovat yleisesti nousseet vuodesta 2021”, hän kommentoi viestipalvelu X:ssä.

Miehet suosivat enemmän suoria osakesijoituksia

Vuonna 2024 miehistä 38,4 prosenttia ja naisista 35,1 prosenttia omisti pörssiosakkeita, sijoitusrahastoja tai molempia. Omistajista miehiä oli 1,05 miljoonaa ja naisia 976 600, joten naisten osuus omistajista oli vajaa puolet.

Sijoitusrahastoja miehet ja naiset omistivat lähes yhtä usein. Sijoitusrahastoja omistaneita miehiä oli 831 400 (30,6 prosenttia miehistä) ja naisia 835 900 (30 prosenttia naisista) vuonna 2024.

Pörssiosakkeiden osalta omistajia on enemmän miehissä kuin naisissa. Pörssiosakkeita omistavia miehiä oli 549 400 (20,2 prosenttia miehistä) ja naisia 371 400 (13,3 prosenttia naisista) vuonna 2024. Myös osakesäästötilillä oli arvoa yleisemmin miehillä (6,5 prosenttia) kuin naisilla (2,9 prosenttia).

Kuva: Tilastokeskus.

Vuoden 2024 lopussa pörssiosakkeiden ja sijoitusrahastojen arvon mediaani oli naisomistajilla 5 600 euroa ja keskiarvo 30 700 euroa. Miesomistajilla mediaani oli 6 300 euroa ja keskiarvo 51 200 euroa.

Keskiarvolla mitattuna miesten ja naisten välinen ero on suurempi, koska miehillä on yleisemmin suuria omistuksia.

Kymmenellä prosentilla miesomistajista sijoitusrahasto- ja pörssiosakeomistusten arvo oli yli 90 300 euroa ja viidellä prosentilla yli 178 780 euroa. Naisomistajista kymmenellä prosentilla omistusten arvo oli yli 58 550 euroa ja viidellä prosentilla yli 108 760 euroa.