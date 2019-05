Avoimien työpaikkojen kasvu on hidastunut

Tilastokeskuksen mukaan avoimia työpaikkoja oli vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä 63 100, kun vuotta aiemmin määrä oli 60 100.

Osa-aikaisten työpaikkojen osuus kaikista avoimista työpaikoista pieneni vuodentakaiseen verrattuna.

Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä avoimista työpaikoista 69 prosenttia eli 43 400 oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia.

Tilastokeskuksen mukaan vvoimien työpaikkojen määrä kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna etenkin kuntasektorilla (+ 3 700) sekä toimipaikoissa, joissa oli 10–49 työntekijää (+ 3 900).

Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avoimet työpaikat lisääntyivät eniten toimialaryhmissä julkinen hallinto, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä teollisuus, kaivostoiminta ja muu teollinen toiminta, ja vähenivät etenkin toimialaryhmässä kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemistoiminta.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä avoimista työpaikoista 18 prosenttia oli osa-aikaisia, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 26 prosenttia. Osa-aikaisten työpaikkojen osuuden pienenemistä selittää osaltaan avoimien työpaikkojen lisääntyminen sellaisilla toimialoilla, joilla osa-aikaisia työpaikkoja oli suhteellisen vähän.

Avoimista työpaikoista noin puolet oli määräaikaisia, kuten edellisenkin vuoden vastaavana ajankohtana. Määräaikaisten työpaikkojen osuus on ensimmäisellä vuosineljänneksellä tavallisesti suuri muun muassa kesätyöntekijöiden haun vuoksi, Tilastokeskus huomauttaa.

Kaikista avoimista työpaikoista 43 prosenttia oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, mikä on lähellä vuodentakaista tasoa. Vaikeasti täytettäviksi koettuja työpaikkoja oli paljon esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalveluiden sekä rakentamisen toimialoilla.

Pellervon taloustutkimuksen ennustepäällikkö Janne Huotari kommentoi tuoreita työllisyyslukuja Twitterissä.

“Tilastokeskuksen tietojen mukaan avoimien työpaikkojen määrän kasvu on pysähtynyt. TEM:n luvuissa määrä sen sijaan on edelleen selvässä kasvussa. Kummankin mukaan työpaikkoja on edelleen paljon auki, mutta antavat aika eri kuvan työmarkkinoiden kehityssuunnasta”, Huotari toteaa.