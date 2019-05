Maakuntamallin verotusoikeus voi osoittautua suureksi kompastuskiveksi

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

Antti Rinteen kaavailema 18 maakunnan alueellisten itsehallintoalueiden suunnitelma saa osakseen ankaraa kritiikkiä niin juristilta kuin taloustieteilijältäkin.

Sdp:n puheenjohtaja ja hallitusneuvotteluiden vetäjä Antti Rinne kertoi viime viikolla, että hallitusneuvotteluja käyvät puolueet ovat saavuttaneet sovun sote-uudistuksen hallintomallista.

Sote-uudistus on tarkoitus toteuttaa Rinteen mukaan 18:n maakunnaksi kutsutun itsehallintoalueen pohjalta. Pääkaupunkiseudun mahdollinen erillisasema selvitetään vuoden loppuun mennessä.

”Oleellisesta on, että julkinen sektori on pääjärjestäjä ja päätuottaja. Ja on sovittu siitä, että tämän vuoden loppuun selvitetään, että voisiko kaupungit ja kunnat toimia myös tuottajina. Myös vuoden loppuun selvitetään pääkaupunkiseudun erillisratkaisu”, Antti Rinne totesi tiedotustilaisuudessa.

Maakuntamalliin liittyvä iso kysymys kansalaisten ja veronmaksajien kannalta on, saavatko tulevat maakunnat oman verotusoikeutensa samalla tavalla kuin kunnilla ja valtiolla on nyt.

Rinteen mukaan sote-alueiden mahdollinen verotus ja monikanavarahoitus valmistellaan parlamentaarisesti. Eli toisin sanoen vielä on epäselvää, saavatko maakunnat verotusoikeuden.

Maakuntien verotusoikeus ei välttämättä ole mikään itsestäänselvyys.

Helsingin yliopiston vero-oikeuden dosentti Janne Juusela väittää Liberan blogissaan, ettei perustuslaissa tarkoitettua alueellista itsehallintoa voida toteuttaa ilman alueiden itsenäistä verotusoikeutta.

”Perustuslaissa tarkoitettu alueellinen itsehallinto edellyttää lähtökohtaisesti, että itsehallintoalueella on myös itsenäinen verotusoikeus. Verotusoikeus on alueellisten vaalien ohella aivan keskeinen itsehallintoalueen ominaispiirre. Verotusoikeuden vaatimus sisältyy myös Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjaan, jonka Suomi on saattanut osaksi kansallista lainsäädäntöä. Esimerkiksi Ruotsissa maakunnalliseen itsehallintoon on liitetty maakuntien verotusoikeus”, Juusela toteaa.

Verotusoikeus edellyttää, että siitä säädetään perustuslaissa. Perustuslain muutos ei kuitenkaan ole mikään läpihuutojuttu.

”Nykyisessä perustuslaissa on säännökset valtion veron ja kunnallisen veron säätämisestä. Jos ja kun maakunnille annetaan verotusoikeus, siitä pitää niin ikään säätää perustuslaissa. Perustuslain muuttaminen puolestaan tarkoittaa sitä, että uudistus voidaan toteuttaa vasta seuraavan eduskunnan toimesta, jossa perustuslain muutos tulee hyväksyä kahden kolmasosan enemmistöllä”, Juusela toteaa.

Maakuntamallin keskeinen kysymys siis on, löytyykö sellaiselle maakuntamallille riittävää kannatusta, jossa maakunnat saisivat myös verotusoikeuden? Ainakin kokoomus on vastustanut verotusoikeutta peläten, että se johtaa kokonaisveroasteen nousuun. Myös perussuomalaisissa saattaa löytyä vastustusta verotusoikeudelle.

Maakuntien verotusoikeus kauhistuttaa esimerkiksi Turun yliopiston taloustieteen professoria, Matti Vireniä.

Jos maakunnan saisivat verotusoikeuden, aiemman SOTE-kaavailun säästömekanismi valtion asettaman budjettirajoituksen kautta ei enää toimisi, Viren kirjoittaa Uuden Suomen blogissaan.

”Mikä turvaa kansalaiset siltä, että maakuntaverot nousevat pilviin? Periaatteessa ei mikään muu kuin luottamusmiesasemassa olevien poliitikkojen halu säästää rahaa. Mutta niin kuin olemme huomanneet Säätytalon neuvotteluista, halu lahjoa kansalaisia heidän omilla rahoillaan voittaa useimmiten terveen taloudenpidon periaatteet”, Viren toteaa.

Viren pelkää, että maakuntamalli tuo mukanaan ”massiivisen byrokratian”.

”Yleensä tämän kaltaiset pelot kuitenkin toteutuvat täysimääräisesti. Lääkäreiden ja sairaanhoitajien sijaan palkataan hallintojohtajia, rahoitusjohtajia, henkilöstöjohtajia, tiedottajia jne”, Viren pelkää.