10 tapaa miten rikkaat rikastuvat lisää

Vaurauden kasvattaminen on taito, jonka voi oppia.

Moni keskituloinen ihminen haaveilee jättimäisestä omaisuudesta. Kukapa ei haluaisi olla niin rikas, että voisi lopettaa työn teon, lähteä pitkälle matkalle ja toteuttaa omat villeimmätkin unelmat?

Rikkaat ihmiset eivät kuitenkaan tuhlaa omaisuuttaan ja yksi tärkeimmistä syistä, miksi he ovat rikkaita on se taito, miten he ylläpitävät omaisuuttaan. Itse varallisuutensa luoneet ihmiset eivät välttämättä ole älykkäämpiä kuin keskiverto ihminen, mutta he noudattavat tärkeitä periaatteita, jonka avulla he rikastuvat.

Entrepreneur-sivusto esittää kymmenen periaatetta, joiden avulla voit oppia kasvattamaan omaisuutta.

1. Pidä talouskasvu mielessä

Rikkaat ihmiset ovat uskomattoman luovia keksimään uusia tapoja kasvattaa liiketoimintaansa. Talouskasvu on ajatustapa, joka saa heidät uskomaan siihen, että he pystyvät tekemään muutoksia elämässään ja löytämään uusia keinoja tehdä lisää rahaa.

2. Verkostoidu menestyneiden ihmisten kanssa

Rikkaat ymmärtävät, miten tärkeää on pitää menestyneitä ihmisiä lähipiirissä. He motivoivat toinen toisiaan uusiin innovatiivisiin projekteihin ja haasteisiin.

3. Mene mukavuusalueen ulkopuolelle

Rikkaiden menestys on usein sen ansioita, että he ovat valmiita astumaan mukavuusalueensa ulkopuolelle ja ottamaan riskejä. Varallisuutta ja menestystä ei saavuteta ”töissä vain kahdeksasta neljään” mentaliteetilla.

4. Luo useita tulovirtoja

Mitä enemmän sinulla on rahaa, sitä helpompi on luoda lisää rahaa. Helpoin ja nopein tapa tienata lisää, on luoda useita aktiivisia ja passiivisia tulovirtoja. Varakkaat eivät tuhlaa ylimääräisiä tuloja heti, vaan laittavat rahan poikimaan lisää rahaa.

5. Investoi ylimääräiset tulot

Investoinnit ovat talouden kasvattamisen avain. Säästäminen tarkoittaa rahan sijoittamista turvalliseen paikkaan, mutta älykkäistä investoinneista saa tärkeää tuottoa, jonka voi taas sijoittaa uudelleen.

6. Laskelmoi riskit

Varakkaat eivät sijoita mihinkään, ennen kuin he ovat tehneet suuren määrän taustatyötä sijoituskohteesta. He punnitsevat tarkkaan edut ja haitat, jonka jälkeen he tekevät laskelmoidun sijoituspäätöksen. He kysyvät itseltään kysymyksiä kuten, ”Auttaako tämä päätös minua pääsemään lähemmäs päämääriäni?”

7. Kehitä itseäsi

Varakkaat ovat innokkaita lukijoita. He ymmärtävät koulutuksen tärkeyden ja pyrkivät kehittämään itseään kaikin keinoin.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että rikkaista 85 prosenttia lukee self help -kirjoja ja 94 prosenttia uutisjulkaisuja, kun taas köyhemmät lukevat pääasiallisesti viihdekirjallisuutta, 79 prosenttia, ja heistä vain 11 prosenttia lukevat uutisia.

8. Nauti siitä mitä teet

Suurin osa varakkaista työskentelee 70 ikävuodenkin jälkeen. Monet rikkaat eivät jää koskaan kokonaan eläkkeelle. Tämä ei johdu siitä, että heillä ei olisi varaa jäädä eläkkeelle vaan siitä, että he rakastavat työtään.

9. Vältä tuhlaamista

Varakkaat ymmärtävät sen, että mitä enemmän käytät rahaa, sitä vähemmän sinulla on omaisuutta. He eivät pysyisi varakkaana, jos tuhlaisivat koko ajan suuria määriä rahaa.

10. Reflektoi

Monet itse omaisuutensa luoneet viettävät aikaa reflektointiin. He käyttävät vähintään 30 minuuttia päivässä hiljaisessa tilassa miettien elämäänsä, tavoitteitaan sekä missä elämäntilanteessa he ovat nyt ja missä he haluavat olla tulevaisuudessa. He eivät tuhlaa energiaansa turhilla negatiivisilla ajatusmalleilla eivätkä epäile kykyjään.

Lue myös: Menestys vaatii uhrauksia: 10 yrittäjän tarinaa.