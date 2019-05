Suomen Pankki: Kotitalouksien velkaantuminen on yhä pahempi riski

Vaikka kotitalouksien velkaantumisen kasvu on Suomessa viime vuosina pysynyt kohtuullisena, on velkojen rakenne muuttunut huonompaan suuntaan, Suomen Pankki varoittaa.

Velkaan liittyvät riskit koko kansantaloudelle ovat kasvaneet.

”Erityisesti asuntokaupan ja asuntorakentamisen rahoittamiseen käytetyt taloyhtiölainat ovat kasvaneet huolestuttavan nopeasti, yli 10 % vuodessa”, keskuspankki toteaa tiedotteessaan.

Taloyhtiölainat ovat muodollisesti asunto-osakeyhtiöiden velkaa. Tosiasiassa kuitenkin niihin liittyvät riskit ja takaisinmaksu ovat asunto-osakkeiden omistajien vastuulla. Suomen Pankin mukaan mahdollisuus rahoittaa asunnon osto suurelta osin yhtiölainalla voi kannustaa osaa kotitalouksista ja sijoittajista ostamaan maksukykyynsä nähden kalliin asunnon.

Lisäksi mahdollinen korkotason nousu tai taloyhtiölainoihin usein liittyvien pitkien lyhennysvapaiden päättyminen voivat merkittävästi kasvattaa osakkaiden velanhoitomenoja. Jos osakas ei pysty maksamaan yhtiölainaosuuttaan, se voi kaatua muiden osakkaiden maksettavaksi. Tällaisista tapauksista on Suomessakin joitakin esimerkkejä.

Myös kulutusluottojen määrä on kasvanut viime vuosina noin viiden prosentin vauhtia. Suomen Pankin mukaan muiden kuin luottolaitosten merkitys on kasvanut nopeasti. Tällaisia lainanmyöntäjiä ovat esimerkiksi ajoneuvorahoittajat, vertaislainaajat ja pienlainayritykset. Lisäksi kotitalouksien ulkomailta ottamien kulutusluottojen on arvioitu lisääntyneen huomattavasti.

Kulutusluotoissa tarjolla on myös luottoja luottokelpoisuudeltaan heikoille asiakkaille, mikä lisää osaltaan maksuhäiriöitä, SP varoittaa.

Kotitalouksien velalla on myös laajempaa kansantaloudellista merkitystä.

Suomen Pankki kertoo, että tutkimusten mukaan laajamittainen pankkikriisi näyttää useimmiten seuraavan asuntolainojen voimakkaasta kasvusta – eikä niinkään esimerkiksi yritysrahoituksen lisääntymisestä.

Merkitystä on myös sillä, että yksityisen kulutuksen osuus Suomen bruttokansantuotteesta on suuri. Kulutuksen supistuminen vaimentaa talouskasvua, joka puolestaan vaikuttaa pankkien luottotappioihin, keskuspankki toteaa.

Heikko kotimainen kysyntä aiheuttaa ongelmia kansantalouteen laajasti. Se lisää lomautuksia, irtisanomisia ja konkursseja, kiristää rahoitusoloja ja siten syventää talouden taantumia entisestään.

Suomen Pankin mukaan kotitalouksien liiallinen velkaantuneisuus saattaa siis laskusuhdanteessa välillisesti heikentää yritysten kykyä työllistää, investoida ja hoitaa velkojansa. Se aiheuttaa riskin rahoitusjärjestelmän vakaudelle ja koko kansantaloudelle.