Puumuovia kehittävä suomalainen Startup-yritys Woodly kiinnosti sijoittajia

Kyösti Kakkonen sijoitti muovia korvaavaan puupohjaista materiaalia valmistavaan Woodlyyn.

Muovia korvaavaa puupohjaista materiaalia valmistava suomalainen startup-yritys Welmu International Oy keräsi kahden miljoonaa euroa kasvurahoitusta. Yhtiö vaihtaa samalla nimensä Woodly Oy:ksi tuotebrändinsä mukaan. Tavoitteena on saada uudentyyppiset pakkaukset kauppojen hyllyille jo tänä vuonna.

”Kahden miljoonan euron rahoitus merkitsee, että yhtiö voi nyt lähteä toteuttamaan sitä potentiaalia, jota olemme viimeisen vuoden aikana rakentaneet”, Woodly Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Kaminen kertoo.

Woodly on puupohjainen materiaali, josta voidaan valmistaa esimerkiksi kirkkaan läpinäkyviä ja taipuisia, muovin parhaita ominaisuuksia jäljitteleviä pakkauksia.

Tuoteinnovaatioon sijoittaminen kiinnosti uusia sijoittajia Suomessa ja ulkomailla. Suurimpia uusia sijoittajia ovat Kyösti Kakkosen Joensuun Kauppa ja Kone Oy sekä Copacking Oy ja Eski B.V., joiden takana ovat hollantilaiset pakkausalan osaajat Mark ja Cornelis Bruggeman.

Woodlyn nykyiset omistajat, suurimpina Ratkaisutoimisto Seedi Oy ja Besodos Investors Oy sijoittivat uusimmalla rahoituskierroksella lisää.

Kamisen mukaan tuotteena Woodly on hyvin ajassaan kiinni, sillä sen avulla pyritään tukemaan ihmiskunnan irtaantumista fossiilisista raaka-aineista ja kertakäyttökulttuurista. Pakkausmateriaali on hänen mukaansa herättänyt mielenkiintoa brändien keskuudessa sekä Suomessa että maailmalla.

Woodly voitti vuonna 2018 Uusi puu -kilpailun, jossa etsittiin puuta hyödyntäviä ratkaisuja globaaleihin kestävän kehityksen haasteisiin.

”Haluamme valjastaa metsän potentiaalin käyttöön, kun ympäristöystävällisempiä, muovia korvaavia materiaaleja tuodaan markkinoille. Metsät toimivat hiilinieluna ja ovat hyvin hoidettuina tärkeä uusiutuva luonnonvara”, Ratkaisutoimisto Seedi Oy:n toimitusjohtaja ja Woodlyn hallituksen puheenjohtaja Marko Parkkinen toteaa.

Materiaalin kehitystyö jatkuu vielä, mutta yhteistyö brändien kanssa on jo käynnistynyt. Viime vuonna julkistettiin yhteistyö ruukkusalaatteja ja -yrttejä tuottavan Järvikylän kanssa. Tuotteiden muovipakkausten korvaamista Woodlylla on harjoiteltu muidenkin bränditalojen kanssa.

”Olemme tehneet yhteistyötä ja materiaalitestauksia muidenkin brändien kanssa ja tiedotamme näistä kuvioista lisää vielä tämän kevään aikana”, Kaminen vinkkaa.

Woodly Oy on vuonna 2011 perustettu suomalainen teknologiayritys. Yhtiön kehittämä tuote on havuselluun pohjautuva läpinäkyvä pakkausmateriaali, jolla voidaan korvata muovia kaikessa päivittäistavarapakkaamisessa. Espoon Otaniemessä toimivalla yhtiöllä on tällä hetkellä neljä työntekijää. Woodly Oy:n on perustanut Ratkaisutoimisto Seedi Oy.