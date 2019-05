Sijoittaja haastoi kryptovaluutaksi väitetyn OneCoin-kohuyhtiön oikeuteen – syyttää pyramidihuijauksesta

OneCoinin alkuperäinen johtaja Ruja Ignatova

Kohuvaluutta OneCoinilla rahansa menettänyt sijoittaja yrittää muuttaa kanteensa joukkokanteeksi.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan Christine Grablis -niminen sijoittaja on haastanut OneCoinin oikeuteen ja kertoo menettäneensä 130 000 euroa OneCoin-sijoituksissaan. Suomessa uutisesta kertoi Tivi-sivusto.

Grablisin mukaan OneCoin ei ole kryptovaluutta vaan pyramidihuijaus.

Vahingonkorvauksen lisäksi Grablis vaatii kanteensa muuttamista joukkokanteeksi, jolloin muutkin OneCoiniin sijoittaneet voisivat liittää kanteeseen omat vaatimuksensa.

OneCoinin alkuperäistä johtajaa, bulgarialaista Ruja Ignatovaa on syytetty rahanpesusta ja huijauksista, mutta häntä ei ole toistaiseksi pidätetty. Sen sijaan Ruja Ignatovan veli Konstantin Ignatov pidätettiin maaliskuussa Los Angelesissa epäiltynä petoksesta.

Ruja Ignatovan ja Konstantin Ignatovin lisäksi vastaajiksi on nyt haastettu yhtiö OneCoin Ltd. ja kaksi muuta henkilöä. OneCoinin ansiosta nämä neljä henkilöä ovat saaneet arviolta 3,8 miljardia euroa vuosina 2014 – 2016. Syyttäjän mukaan jäseniä oli maailmanlaajuisesti noin kolme miljoonaa ja suomalaisia pyramidihuijauksen uhreja on arviolta 20 000.

Kryptovaluutan ympärille luodun liiketoiminnan johtajia syytetään useiden miljardien dollarien pyramidihuijauksesta, joka liittyy kryptovaluutta OneCoinin markkinointiin. Amerikkalaissyyttäjät syyttävät johtajia sähköisin välinein tehdyistä petoksesta (wire fraud) ja rahanpesusta, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Onecoinin on väitetty olevansa virtuaalinen kryptovaluutta, jonka kylkeen on rakennettu rahastuksen mahdollistava verkostomalli. OneCoinia on markkinoinut vuodesta 2015 Onecoin ltd., jonka liiketoimintaa on koulutuspakettien myynti ja jakelu. Koulutus on e-kirja- ja videomateriaalimuotoista.

Koulutuspaketin ostaja saa optioita kryptovaluutan louhimiseen, ja optioiden määrä riippuu ostetun paketin hinnasta. Toiminta on perustunut verkostomarkkinointiin, sillä jäsenet voivat saada palkkioita suosittelemalla toimintaa muille. OneCoinia on markkinoitu kryptovaluuttana ja bitcoinin kilpailijana, ja sen markkinointi on perustunut suuriin tuotto-odotuksiin.

Tietokirjailija Petteri Järvisen mukaan Onecoin on pyramidihuijaus.

Pyramidihuijaus eli Ponzi-huijaus on laitonta rahankeräystä, joka toteutetaan ketjukirjeeseen tai verkostomarkkinointiin verrattavalla tavalla. Pyramidihuijauksen tarkoitus on kerätä rahaa myöhemmin verkostoon liittyviltä keräyksen alkuunpanijoille ja aiemmin verkostoon liittyneille.