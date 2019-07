Admicom jatkaa väkevää kasvua – kasvu näkyy osakkeen arvostuskertoimissa

Ohjelmisto- ja tilitoimistoyhtiö Admicomin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 7,7 miljoonaa euroa ja kasvua edellisvuodesta tuli peräti 40 prosenttia.

Yhtiön mukaan kasvusta pääosa tuli uusasiakkaista, minkä lisäksi nykyasiakkaiden sopimuslaskutuksen nettomuutos auttoi kasvua viisi prosenttiyksikköä. Tämä vaikutus oli yllätys, sillä aiemmin vielä huhtikuun neljännesvuositulostiedotteessa Admicon oli arvioinut tämän vaikutuksen olevan lähelle nollaa prosenttia. Yhtiön asiakkaiden kasvu on ollut ennakoitua vahvempaa.

Käyttökate eli EBITDA kasvoi peräti 56 prosenttia ja oli 3,5 miljoonaa euroa eli 46 prosenttia liikevaihdosta. Vertailukelpoinen EBITDA% ilman tasauslaskutuksen muutosvaikutusta oli 44 prosenttia liikevaihdosta.

Vuoden 2019 taloudellinen ohjeistus säilyy ennallaan, mikä tarkoittaa yli 30 prosentin liikevaihdon kasvua sekä 35-45 prosentin käyttökatetta.

Toimitusjohtaja Antti Seppä toteaa, että vahvinta uusmyynti oli rakentamisen toimialalla ja myös teollisuustoimialan uusmyynnit kasvoivat jaksolla noin 17 prosenttia.

”Adminet Lite -palvelukonsepti on päässyt toiminnassaan kypsään vaiheeseen ja täyttää alle 10 henkilön yritysten tarpeet tehokkaasti rakentamisen ja talotekniikan toimialoilla”, Seppä toteaa.

Nykyasiakkaiden vuositasauslaskutus oli kaudella lähes 0,8 miljoonaa euroa, mikä kertoo Sepän mukaan paitsi asiakastoimialojen hyvästä suhdanteesta niin myös Adminet-asiakkaiden kovasta kasvuhakuisuudesta.

Sepän mukaan kansallisen tulorekisterin voimaantulo vuoden vaihteessa sai monet pk-yritykset miettimään talousprosessejaan, mikä näkyi lisääntyneenä kiinnostuksena etenkin Adminetin automatiikkaa kohtaan. Tämä huomattiin etenkin tilitoimistoiden kasvaneessa kiinnostuksessa Adminettiä kohtaan.

”Admicom jatkaa aktiivista tuotekehitystä kasvattaakseen etumatkaa kilpailijoihin ja vähentääkseen taloushallinnon rutiinitöihin menevää aikaa. Yhtiö ei aio leikata kehityspanostuksia jatkossakaan sillä yhtiön markkinaosuus on vasta noin 10-15 % luokkaa, kun tavoitteena on selkeä ja kiistaton markkinajohtajuus”, Seppä toteaa.

Admicomin kasvuvauhti on ollut viime vuosina vakuuttavaa. Yhtiön liikevaihto on kasvanut 11,5 miljoonaan euroon 36 prosenti vuosivauhtia vuosina 2013–2018 käyttökatteen noustessa 42 prosenttiin. Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto oli viime vuonna peräti 59 prosenttia.

Admicomin liiketoiminta perustuu SaaS-pohjaisen toiminnanohjausjärjestelmän sekä asiantuntija- ja tilitoimistopalveluiden tarjontaan suomalaisille rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden pk-yrityksille. Yhtiö tarjoaa ydinkohderyhmiinsä pilvipohjaisen palvelukokonaisuuden.

SaaS-ratkaisuna kehitetyn tuotteen ydinajatus perustuu rutiinitöiden pitkälle vietyyn automaatioon sekä Suomen markkinan toimialakohtaiset erityispiirteet huomioivaan kokonaisratkaisuun.

Yhtiön tavoitteena on jatkaa vahvaa kasvua keskimäärin yli 30 prosenttia vuodessa ainakin 2019–2020. Kannattavuutta yhtiö aikoo nostaa 30–40 prosentin käyttökate- eli EBITDA-tasosta 35–45 prosenttiin vuonna 2019.

Admicomin strategiana on laajentaa liiketoimintaansa orgaanisen kasvun lisäksi myös strategian mukaisten yritysostojen kautta.

Analyysitalo Inderesin analyytikko Petri Aho arvioi, että Admicom julkaisi pitkälti odotuksien mukaisen ja vahvan H1-raportin. Inderes ei alustavasti näe H1-raportin pohjalta tarvetta merkittäviin ennustemuutoksiin.

Inderesin suositus Admicomin osakkeelle on kovista kasvuluvuista huolimatta vähennä. Myös Inderesin 39 euron tavoitehinta osakkeelle on selvästi alle nykyisen kurssinoteerauksen.

Admicon on kasvuyhtiö, mutta sen osake on samalla hintava. Inderesin 1,04 euron kuluvan vuoden tulosennusteella laskettu P/E-kerroin on peräti yli 42x.