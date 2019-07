Analyytikoilla riittää uskoa Nokiaan

Analyytikot odottavat Nokialta kovaa tuloskasvua ensi vuonna.

Nokia yllätti huhti-kesäkuun tulosraportissaan markkinat ja analyytikot positiivisesti. Toisen vuosineljänneksen ei-ifrs-liiketulos nousi selvästi edellisvuoden 334 miljoonasta eurosta 451 miljoonaan euroon. Tulos ylitti selvästi konsensusennusteiden mukaisen 282 miljoonan euron odotetun liiketuloksen.

Liikevaihto oli 5,7 miljardia euroa, kun se oli 5,3 miljardia euroa vuoden 2018 toisella neljänneksellä. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta liikevaihto kasvoi viisi prosenttia. Vahvaan liikevaihtoon vaikuttivat Nokian mukaan parantunut toimialan kysyntä ja kokonaisvaltaisen tuote- ja palveluvalikoiman kilpailukyky. Kasvua oli neljällä kuudesta maantieteellisestä alueesta ja kaikissa asiakasryhmissä.

Yhtiö säilytti koko vuotta 2019 koskevan ohjeistuksen ennallaan; kausiluonteisuudelle tyypillistä ovat heikommat ensimmäinen ja kolmas neljännes sekä vahvemmat toinen ja viimeinen neljännes. Ensimmäinen neljännes oli erityisen heikko ja viimeisen odotetaan olevan erityisen vahva.

Toimitusjohtaja Rajeev Surin mukaan Nokian toinen vuosineljännes oli vahva 5G-kysynnän, kilpailukykyisen kokonaisvaltaisen tuote- ja palveluvalikoiman sekä vahvistuneen operatiivisen suorituksen ansiosta.

”Kasvu vuosineljänneksellä oli hyvää. Kannattavuudessa tapahtui merkittäviä parannuksia, strategisen laajentumisen alueilla ohjelmistoliiketoiminnassa ja yritysasiakkuuksissa tapahtui vahvaa kehitystä, ja IP-reititystoiminnoissamme tulos oli erinomainen.”

Sijoituspalvelutalo Evli kiinnitti huomioita siihen, että Nokia päivitti hieman markkinanäkymiään parempaan suuntaan tämän vuoden osalta. Nokia odottaa markkinan kasvavan hieman tänä vuonna ja kasvun jatkuvan vuonna 2020. Aikaisemmin Nokia oli kertonut odottavansa markkinan olevan tänä vuonna ”flattish”, eli ei kasvavan.

Evli on tarkentanut ennusteitaan tuloksen pohjalta ja se pitää edelleen kiinni aikaisemmasta näkemyksestä, että Nokia saavuttaa tämän vuoden ohjeistuksensa kiitos hyvän momentumin 5G verkkopäivityksissä ja loppuvuoden kustannusleikkauksien.

Inderesin Nokia-analyytikon, Mikael Rautasen mukaan Nokian vuosien 2019-2020 näkymien ennallaan pysyminen oli helpotus, sillä markkinoilla odotettiin jo melko laajalti tulosvaroitusta.

”Yhtiön yltäessä edes tavoitteiden alarajoille Nokian omistajien tilanne on mielestämme hyvä, mutta tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhä erinomaista suoritusta Q4:llä sekä ensi vuonna. Lisäksi yhtiön paineet todistaa kassavirran käänne positiiviseksi ovat kasvaneet tuntuvasti alkuvuoden heikon kassavirran jälkeen”, Rautanen toteaa Inderesin aamukatsauksessa.

Inderes ennustaa, että Nokialla on yhä hyvät edellytykset voimakkaaseen tuloskasvuun vuodesta 2020 alkaen. Vahvojen tuloskasvunäkymän valossa myös osakkeen arvostus on yhä maltillinen, sillä Inderesin ensi vuoden tulosennusteella laskettu P/E-kerroin on vain 13x ja EV/EBIT-kerroin sekin vain 8x.

Rautasen mukaan Nokian osaketta hinnoitellaan edelleen alle yhtiön käyvän arvon.

Nokia itse toisti 2019 ohjeistuksensa; ei-IFRS osakekohtainen tulos on 0,25-0,29 euroa vuonna 2019 ja 0,37-0,42 euroa vuonna 2020. Analyytikoiden konsensusodotus tälle vuodelle on 0,23 euron osakekohtainen tulos ja ensi vuodelle 0,36 euron osakekohtainen tulos.

Analyytikoiden odotuksissa siis on peräti 56 prosentin tuloskasvu ensi vuonna.

Evli säilyttää Nokian 5,50 euron tavoitehinnan osta-suosituksella. Inderesin suositus on lisää ja osakkeen tavoitehinta on 5,4 euroa.

Nokiaa seuraa 24 analyytikkoa, joista 10 antaa yhtiölle ostosuosituksen, kuuden suositus on lisää, viiden suositus on pidä, kahden suositus on vähennä ja yhdellä ei ole suositusta. Myyntisuositusta ei anna yksikään analyytikko.

Osakkeen keskimääräinen tavoitehinta on 5,61 euroa ja se on hieman ollut nousussa viime helmikuun alusta lähtien, jolloin tavoitehinta oli keskimäärin 4,99 euroa.