Rahastopomo: Euroopan keskuspankin tulisi aloittaa osakkeiden ostot

Aneemisen kasvun haamu kummittelee Eurooppaa, varoittaa rahastoyhtiö BlackRockin sijoitusjohtaja.

Eurooppa on jäänyt pahasti jälkeen Yhdysvaltoja työttömyyden selättämisessä, muistuttaa BlackRockin globaalien korkorahastojen sijoitusjohtaja Rick Rieder.

Rieder kirjoittaa Financial Timesin blogissaan, että yli 10 vuotta maailmanlaajuisen finanssikriisin jälkeen työttömyysaste Yhdysvalloissa on laskenut lähes 50 vuoden alimmalle tasolleen. Tähän saavutukseen ei ole kuitenkaan päästy Euroopassa, missä on edelleen korkeat työttömyysluvut Kreikassa (18 prosenttia), Espanjassa (13,9 prosenttia), Italiassa (10,7 prosenttia) ja Ranskassa (8,8 prosenttia).

Lisäksi eurooppalaiset yritykset ovat menettämässä kilpailussa paikkansa amerikkalaisille ja kiinalaisille yrityksille. Tätä puutetta korostaa Riederin mukaan maailman suurimpien “yksisarvisten” yritysten lista. Nämä “yksisarviset” ovat listaamattomia startup-yrityksiä, joiden arvo on yli miljardi dollaria. Näistä yrityksistä vain 15 on eurooppalaisia, kun taas Yhdysvalloissa ja Kiinassa niitä on yhteensä yli 175.

“Siksi Euroopan keskuspankin on aika parantaa yksityisen sektorin kasvunäkymiä laajentamalla määrällistä keventämisohjelmaansa myös eurooppalaisten yritysten osakesijoituksiin”, Rieder vaatii.

EKP ei ole Riederin mukaan kuitenkaan käynyt tyhjäkäynnillä. EKP on ollut yksi viimeisen vuosikymmenen kyyhkysmäisimmistä keskuspankeista, pitäen lainanottokorot lähellä nollaa prosenttia.

Rieder kuitenkin muistuttaa, ettei Euroopan talouskasvu ole tästä huolimatta päässyt kunnolla käyntiin.

Euroopan kannalta tärkeä peruskysymys on Riederin mielestä tämä: miten EKP voi vaikuttaa positiivisesti yksityiseen sektoriin ja parantaa Euroopan kasvunäkymiä?

BlackRockin sijoitusjohtajan mielestä keskeinen osa ratkaisua olisi pääoman kysynnän edistäminen, ei velan kustannusten alentaminen entisestään. Riederin mielestä määrällistä elvytystä pitäisi siksi laajentaa osakeostoihin.

“Koska EKP on melkein käyttänyt vaihtoehtonsa velan suhteen, sen tulisi harkita määrällisen elvytyksen laajentamista koskemaan eurooppalaisten yritysten osakesijoituksia niiden oman pääoman kustannusten alentamiseksi.”

Tämä voisi Riederin mukaan kaventaa epätavallisen suurta eroa pääomakustannusten ja talouskasvun välillä. Oman pääoman kustannusten alentaminen stimuloisi hänen mukaansa yritysten investointeja – mukaan lukien tuotekehitysinvestoinnit.

Keskuspankin osakeostoista on jo maailmalla kokemusta. Japanin keskuspankki on käyttänyt osakkeiden ostoja rahapolitiikkansa välineenä, Rieder muistuttaa. Siitä on hänen mukaansa ollut kiistatta hyötyä.

Riederin mukaan EKP:n osakesijoitukset olisi tehtävä yhteistyössä euroalueen maiden hallitusten kanssa ja räätälöidä maiden talouskehityksen, kasvun, inflaation ja liiketoimintaympäristön mukaisiksi kaikkialla Euroopassa.

“Näin tehdessään EKP voisi rohkaista jäsenmaiden hallituksia ja avainyrityksiä ajattelemaan ja investoimaan pitkällä aikavälillä.”

Teknologiasektori tulisi olla keskeisessä asemassa tässä pyrkimyksessä, ja koulutuksen, innovoinnin ja yrittäjyyden tulisi olla kaikki kohdennettuja. Yhteistyöllä oppilaitosten kanssa keskuspankki voisi auttaa vähentämään nuorten työttömyyttä ja estämään “kadonneen sukupolven” muuttumisen ratkaisemattomaksi ongelmaksi seuraavan 50 vuoden aikana, Rieder toteaa.