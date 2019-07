Motivaatio hukassa? Löydä inspiraatio näillä keinoilla

Tavoitteita on helppo asettaa, mutta motivaation jatkuva ylläpitäminen on haastavaa.

Tarvitsemme motivaatiota ja merkityksellisyyttä elämään saavuttaaksemme tavoitteemme. Välillä kuitenkin tuntuu siltä, että työn imu ja motivaatio on täysin hukassa. Elämä ilman motivaatiota voi tuntua päämäärättömältä haahuilulta.

Miten ja mistä löytää parhaat tavat ladata omia akkuja ja käynnistää tarvittaessa järjestelmä uudelleen?

Motivaatio on kuin lihas. Motivaatiotaitoja pitää treenata pitkäjänteisesti toistuvien rutiinien avulla. Tässä kolme vinkkiä, joilla omaa motivaatiota voi lähteä sparraamaan.

Löydä motivaatio sisältä

Olet oman inspiraatiosi perimmäinen lähde. Katso siis sisälle päin löytääksesi lisää motivaatiota.

Pohdi, miksi sinulla on epämotivoitunut olo. Johtuuko se uravalinnoista? Käytätkö liikaa aikaa muiden miellyttämiseen, etkä keskity omiin tavoitteisiin ja onnellisuuteen?

Hahmota syy, miksi sinulla on turhautunut tai epämotivoitunut olo ja käytä turhautumista energian lähteenä. Tee siitä haaste, jolla voit pyrkiä parempaan suoritukseen.

Tee päätös vaihtaa uraa, käy tarvittavia epämukavia keskusteluita ja kohtaa omat syvimmät tunteesi. Mikä sinut tekisi jälleen motivoituneeksi ja onnelliseksi? Ideana ei ole ajatella itseään uuvuksiin, vaan saada selville ongelma ja ratkaista se parhaalla mahdollisella tavalla.

Pohdi myös näitä asioita:

1. Mieti, millaisia ajatuksia ja ideoita syötät mieleesi, sillä ajatukset muovaavat meitä. Tyhjennä itsestäsi siis turhat pessimistiset ajatukset ja epäilyt, ne vievät turhaan tilaa.

2. Kirjaa paperille päämääriäsi ja saavutuksiasi. Kuntoilussakin pidetään usein kirjaa omista liikuntasuorituksista, miksi et laittaisi muistiin henkisen kuntokoulusi etappeja ja tavoitteita?

3. Tarkkaile tekemiäsi havaintojasi. Miten mielen liikkeesi on kehittynyt ajan kanssa? Oletko löytänyt itsessäsi uusia kykyjä?

Teot kertovat enemmän kuin sanat

“Kun motivaatio on hukassa, omasta pahasta olosta on helppo syyttää muita”, kertoo Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen Ylelle. Hän muistuttaa, että asialle voi itse tehdä jotain, eikä vierittää vastuuta muiden harteille.

Nike oli oikeassa mainoskampanjallaan ”Just do it”, eli tee se. Joskus ainoa keino on ottaa itseään niskasta kiinni.

1. Aseta itsellesi pieniä helposti saavutettavia tavoitteita.

2. Kehitä itsellesi mantra, joka saa sinut liikkeelle. Mitä enemmän toistat sitä pääsi sisällä, sen varmemmin alat uskoa itseäsi.

3. Luo itsellesi rutiineja ja rituaaleja. Testaa erilaisia keinoja, jotka saavat sinut liikkeelle.

4. Sitoudu tavoitteeseen julkisesti. Käytä sosiaalista mediaa motivaation lähteenä ja tee postaus vaikkapa siitä, että alat treenaamaan maratonia varten. Saat lähipiirin tukea ja olet tilivelvollisempi itsellesi.

Etsi inspiraatiota muista ihmisistä

Ihmiset ovat ikuisia motivaation lähteitä, vaikkemme aina tiedostaisikaan sitä. Muistuuko mieleen keskustelu hyväntuulisen myyjän tai iloisen työkaverin kanssa, jonka jälkeen tunsit olosi energiseksi ja motivoituneeksi? Nämä ihmiset jakoivat sinulle osan omasta positiivisesta energiastaan.

Vastaavasti vuorovaikutus epämotivoivien ihmisten kanssa voi tehdä alakuloiseksi ja laskee tuottavuutta.

Mene siis innostavien ja myönteisten ihmisten seuraan. Saat heiltä voimaa, tukea ja innostavia uusia ajatuksia. Toinen tapa on etsiä inspiroivien ihmisten puheita verkosta.

TED-puheet tarjoavat helpon tavan oppia muiden ihmisten kokemuksista ja viisaudesta. Aitoja ihmisiä, kokemuksia ja kohtaamisia, jotka tarjoavat uniikkeja näkökulmia ja ratkaisuja erilaisiin ongelmiin.

Motivaatioekspertti Dan Pinkin TED-puhe ”The Puzzle of Motivation” on yksi hyvä poiminta. Pinkin mukaan tapa, jolla yritykset motivoivat työntekijöitään on väärä, sillä he tukeutuvat kannustimiin, kuten bonuksiin ja etuihin – kun tutkimustulokset viittaavat siihen, ettei nämä ole parhaita keinoja motivoida ihmisiä.

Jos yritykset haluavat olla tehokkaita, Pinkin mukaan heidän on otettava käyttöön uusi lähestymistapa, jossa työntekijöille annetaan lisää muun muassa itsenäisyyttä.

Pink otti esimerkiksi Googlen. Yritys antoi työntekijöilleen kuuluisan 80/20 -työajan, joka tarkoitti sitä, että työntekijät voisivat käyttää 80 prosenttia ajastaan työhön ja 20 prosenttia luoviin projekteihin. Tämä aloite synnytti muun muassa Gmailin ja AdSensen.

Lähde: Suomen Mielenterveys ryhmä ja Addicted2Succes.

